Ali Thục Phương: Thiếu niên tiêu biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

HHTO - Ali Thục Phương (tên thật: Nguyễn Đỗ Thục Phương) là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không chỉ sở hữu thành tích học tập tốt cùng tài năng ca hát, diễn xuất, cô bạn còn đang "đốn tim" người hâm mộ qua loạt hoạt động nghệ thuật đa dạng.

Niềm tự hào khi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIIII

Thục Phương (biệt danh: Ali) sinh năm 2013, là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cô bạn không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ trên trang cá nhân:

Thục Phương bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho tiếng nói, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời mong muốn được học hỏi nhiều điều ý nghĩa từ các anh chị để tiếp tục rèn luyện và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

"Được đồng hành cùng các bạn thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII chắc chắn sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt và đáng nhớ đối với Ali. Điều Ali trân trọng nhất là cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi từ những người bạn tài năng, giàu nghị lực đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong số đó có những bạn đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế, có bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập xuất sắc, có bạn năng động trong công tác Đội và các hoạt động cộng đồng, cũng có những bạn đang theo đuổi nghệ thuật bằng tất cả đam mê và nỗ lực của mình. Mỗi câu chuyện đều mang đến cho Ali thêm nhiều cảm hứng và động lực để cố gắng hơn mỗi ngày".

Đại diện Gen Alpha toàn năng

Bên cạnh lịch học chính khóa, Thục Phương cũng tham gia biểu diễn, làm người chơi của nhiều chương trình truyền hình như "Con đường lịch sử", "Điểm tựa Việt Nam", "Hoa Vui Ca", "Hòa Ca Nhí", "Nhanh như chớp nhí", "Siêu tài năng nhí", "6 ô cửa bí ẩn"… Cô bạn tiếp xúc với nghệ thuật khi mới 5 tuổi, nên dù chỉ mới 13 tuổi, Thục Phương đã dạn dĩ trên khắp các sân khấu lớn và màn ảnh rộng.

Việc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và được truyền cảm hứng từ bà nội đã giúp Thục Phương nuôi dưỡng đam mê ca hát. Sắp tới, cô bạn cũng sẽ tham gia biểu diễn tại concert Thanh Xuân.

"Tú nhỏ" trong Cách Em 1 Milimet là vai diễn giúp Thục Phương tăng hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên kênh TikTok cá nhân.

Ali Thục Phương liên tiếp gây ấn tượng trên màn ảnh Việt "khung giờ vàng" với vai "Tú nhỏ" trong Cách Em 1 Milimet và gần nhất là bé Thảo trong Phía Bên Kia Thành Phố. Diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc của cô bạn được khán giả đánh giá cao và được kỳ vọng là thế hệ diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Trong MV lồng ghép yếu tố văn hóa Lá Ngọc Cành Vàng của "chị đẹp" Kiều Anh, Thục Phương cũng đóng một vai nhỏ. Cô bạn thuộc thế hệ Alpha này còn thử sức với vai trò người mẫu nhí.

Ali Thục Phương hóa "Kiều Anh phiên bản nhí" trong MV Lá Ngọc Cành Vàng.

Với hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook và hơn 1 triệu lượt tài khoản đăng ký trên TikTok, Thục Phương không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường mà còn không ngừng lan tỏa những câu chuyện ấm áp, tích cực, truyền động lực theo đuổi đam mê đến thế hệ trẻ.