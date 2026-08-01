Agribank tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ

Chiều ngày 31/7/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn hệ thống Agribank.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía Agribank có đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát cùng lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Công ty con trực thuộc.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Đức Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên Agribank được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Agribank; đồng chí Lê Văn Xuất – Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Hội nghị

Trao các quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Agribank có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Thống đốc NHNN đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững vai trò Ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời không ngừng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Đức Tuấn

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Văn Xuất

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Agribank bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời cảm ơn tập thể lãnh đạo Agribank cùng các đồng chí, đồng nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Phạm Đức Tuấn khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khách quan và đoàn kết; nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động của Agribank an toàn, minh bạch, hiệu quả, hiện đại, giữ vững vị thế Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank khẳng định, tập thể Ban lãnh đạo Agribank sẽ nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trực tiếp của đồng chí Thống đốc NHNN; tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường trên cương vị mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Agribank phát triển an toàn, hiệu quả, hiện đại, tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, giữ vị trí chủ lực trên thị trường tài chính.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản trị rủi ro. Đây cũng là tiền đề để Agribank tiếp tục phát huy truyền thống gần 40 năm xây dựng và phát triển, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, then chốt trong nền kinh tế, tiên phong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.