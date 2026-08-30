20 ca sĩ nhận thông báo sốc

TPO - 20 anh trai bất ngờ nhận thông báo sốc. Toàn bộ điểm tích lũy trước đó bị xóa, kết quả Live stage 4 trực tiếp quyết định cơ hội đi tiếp. Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CongB, Hurrykng và Jsol là 5 đội trưởng quyết định thế sống còn ở tập tiếp theo Tinh hà say hi.

Thương vụ chọn đội ở show Tinh hà

Sau màn loại 4 anh trai, tập 9 Tinh hà say hi bước vào phần chọn đội cho Live stage 4. Sau bài kiểm tra 15 phút, chương trình chọn 5 đội trưởng từ 20 nghệ sĩ.

Quang Hùng MasterD và Wren Evans là hai trưởng nhóm đầu tiên do dẫn đầu bảng xếp hạng Live stage 3. CongB trở thành đội trưởng do có thứ hạng cao nhất nhóm nghệ sĩ chưa từng làm thủ lĩnh. Hai vị trí còn lại thuộc về Hurrykng và Jsol.

Vòng chọn đội luôn là một trong những phần quyết liệt nhất. Wren Evans nhắm đến Xuân Định K.Y và Ali Hoàng Dương.

Jsol muốn có Sơn.K, Coolkid. CongB lựa chọn Kimlong, Pháp Kiều.

Hurrykng hướng đến Xuân Định K.Y, Kimlong, trong khi Quang Hùng MasterD muốn chiêu mộ Coolkid và Pháp Kiều.

Các anh trai bước vào vòng chọn đội, thiết lập đội hình mới.

Quyền quyết định cuối cùng thuộc về các thành viên. Coolkid chọn Quang Hùng MasterD vì nhớ lại ở Live stage 1, đàn anh từng chủ động lựa chọn và trao cơ hội cho mình.

Xuân Định K.Y quyết định về với Hurrykng. Nam ca sĩ vẫn nhớ khoảnh khắc được Hurrykng ôm, vỗ vai và động viên khi anh mất tự tin ở vòng thi đầu. Kimlong cũng đồng ý gia nhập đội Hurrykng sau lời mời nhiệt tình.

Pháp Kiều được nhiều đội trưởng quan tâm. Quang Hùng MasterD hứa dẫn Quang Huy sang nhà để cùng Pháp Kiều làm nhạc. Trước cách thuyết phục này, Jsol phản ứng: “Lấy ân tình lấy người nhà, chơi mà chơi ân tình với người nhà”. Pháp Kiều cuối cùng lựa chọn đội Quang Hùng MasterD.

Sơn.K đứng giữa lời mời của CongB và Jsol. Nam ca sĩ nói “lý trí” muốn chọn CongB nhưng “con tim” hướng về Jsol. Anh quyết định tiếp tục đồng hành cùng Jsol và nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng cho em tắm nữa đi”.

Trong khi đó, Ali Hoàng Dương lựa chọn đội Wren Evans.

Công bố sốc sau vòng chọn đội

CongB rơi vào thế khó khi cả Kimlong và Pháp Kiều đều không chọn đội của anh. Buitruonglinh và Dang Hong Hai sau đó chủ động đề nghị gia nhập.

Buitruonglinh nói ban đầu anh không muốn chung đội cùng CongB. Hai người đã quá quen thuộc, nam ca sĩ muốn tìm trải nghiệm mới. Sau khi chứng kiến CongB liên tục hụt thành viên, Buitruonglinh thay đổi quyết định và cam kết: “Vòng này em muốn làm nhạc gì thì anh sẽ làm với em nhạc đấy”.

Dang Hong Hai lựa chọn CongB vì cả hai chưa từng có cơ hội chung đội. Nam ca sĩ không muốn hành trình lần này kết thúc với cảm giác tiếc nuối như hai năm trước. CongB quyết định nhận cả hai thành viên chủ động tìm đến mình.

20 nghệ sĩ nhận thông báo sốc sau khi lập đội.

Dương Domic đứng trước hai lựa chọn là Wren Evans và Hurrykng. Anh cuối cùng chọn Hurrykng vì hai người chưa từng có cơ hội làm việc chung từ mùa đầu. Quyết định của Dương Domic giúp Hurrykng hoàn thiện đội hình sau nhiều lần không nhận được cái gật đầu từ những thành viên được mời.

Cody Nam Võ cũng chủ động muốn gia nhập đội Hurrykng. Tuy nhiên, vị trí cuối cùng được trao cho Dương Domic, khiến Cody Nam Võ tạm thời rơi vào nhóm chưa có đội cùng Wean và Ivan.

Đội hình sau cùng được xác định: Đội Quang Hùng MasterD có Captain Boy, Coolkid và Pháp Kiều. Tiết mục của nhóm mang tên Là vì em.

Đội Wren Evans gồm Ali Hoàng Dương, Jaysonlei và Wean, thể hiện tiết mục Ngày tháng sau này.

Đội CongB gồm buitruonglinh, Dang Hong Hai và Cody Nam Võ, mang đến ca khúc Old Perfume.

Đội Hurrykng gồm Xuân Định K.Y, Kimlong và Dương Domic, thể hiện ca khúc Vượt ngưỡng tình yêu.

Đội Jsol gồm Sơn.K, Hyo và Ivan. Nhóm biểu diễn tiết mục Giải cứu thế giới.

Chương trình tiếp tục thông báo sốc. Điểm tích lũy từ các vòng trước bị xóa tại Live stage 4. Kết quả cũ không còn tạo ra vùng an toàn và thành tích ở vòng thi mới sẽ tác động trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của 20 nghệ sĩ.