Yến Nhi được giới chuyên gia đánh giá thế nào trước chung kết Miss Grand International 2025?

HHTO - Miss Grand International 2025 đang bước vào chặng cuối, các thí sinh sáng giá bắt đầu lộ diện và Hoa hậu Yến Nhi liệu có lọt mắt xanh của các chuyên gia nhan sắc?

Chỉ còn gần một tuần nữa là Miss Grand International 2025 sẽ bước vào đêm chung kết và hiện giờ, các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi phụ quan trọng như trình diễn bikini, tài năng, trình diễn thời trang hay phỏng vấn kín. Từ đó mà các thí sinh sáng giá bắt đầu lộ diện, được khán giả cũng như các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao.

Hoa hậu Yến Nhi vắng bóng trong bảng dự đoán của Sash Factor

Mới đây, chuyên trang nhan sắc Sash Factor đã đưa ra bảng dự đoán lần thứ 3 về kết quả của Miss Grand International 2025. Chuyên trang uy tín này cho rằng đại diện Philippines nhiều khả năng giành được vương miện, 4 Á hậu sẽ thuộc về các người đẹp đến từ Indonesia, Venezuela, Guatemala và Ghana.

Và trong danh sách Top 20 được Sash Factor phỏng đoán không có tên Hoa hậu Yến Nhi. Trong cả 3 bảng dự đoán của chuyên trang này từ khi Miss Grand International 2025 khởi động, đại diện Việt Nam đều vắng bóng.

Missosology cũng không thấy tên Yến Nhi

Trước đó, chuyên trang Missosology khi cập nhật bảng dự đoán lần thứ 2 về Miss Grand International năm nay cũng không đưa Hoa hậu Yến Nhi vào nhóm 20 cô gái nổi trội nhất. Trong lần dự đoán đầu tiên, Missosology từng xếp đại diện Việt Nam ở số 19 nhưng qua những vòng thi phụ, Hoa hậu Yến Nhi đã “bay màu”.

Người đẹp Việt Nam vẫn còn cơ hội bứt phá trong những ngày tới

Nhưng đây chỉ là dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp, còn kết quả chính xác phải dựa vào điểm số của ban giám khảo. Người đẹp Việt Nam vẫn có cơ hội bứt phá ở phần thi trang phục dân tộc (13/10), bán kết (15/10) trước khi bước vào đêm chung kết (18/10).

Sau những lùm xùm ban đầu, Yến Nhi hiện vẫn giữ được tinh thần tốt, ngày càng thể hiện tốt hơn trong các phần thi và biết đâu cô sẽ tạo được đột phá trong chặng cuối.