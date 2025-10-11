Được khen xinh nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhưng Việt Hoa lại ăn mặc tẻ nhạt?

HHTO - Khán giả vẫn tấm tắc khen Việt Hoa xinh đẹp và hợp vai nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhưng lại tiếc vì tạo hình của cô không ổn như bản gốc.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được làm lại từ 30 Chưa Phải Là Hết, nên không tránh khỏi việc khán giả so sánh diễn viên của hai phiên bản. Trong khi đa số diễn viên của bản Việt hóa đều bị cho là không cuốn hút bằng phim gốc thì riêng Việt Hoa được khen nhiều nhất.

Khán giả công nhận nữ diễn viên xinh đẹp cuốn hút nhất trong bộ ba, chẳng thua kém gì Mạn Ni của 30 Chưa Phải Là Hết. Việt Hoa có gương mặt sắc sảo, cá tính, rất hợp với nhân vật Kim Ngân mạnh mẽ, độc lập, luôn biết mình cần gì. Kim Ngân là cô gái khéo léo, dễ chịu nhất bên cạnh một Mỹ Anh quá cầu toàn và Trúc Lam nhõng nhẽo.

Tiếc rằng dù có ngoại hình nổi bật, Việt Hoa lại không phát huy được lợi thế ấy. Cô đã chọn cho mình tạo hình có phần tẻ nhạt khi liên tục mặc áo thun ba lỗ màu trắng, đen cơ bản kết hợp với sơ mi suông rộng nhiều màu, đi cùng quần jeans.

Style này phù hợp với hoàn cảnh cũng như tính cách của Kim Ngân, là một cô gái chăm chỉ nỗ lực tự lo cho cuộc sống của mình chứ không có ai bao bọc, cũng không đủ giàu có để ăn diện điệu đà. Nhưng việc Việt Hoa mặc đi mặc lại một kiểu qua hàng chục tập phim khiến nhân vật của cô nhìn buồn tẻ.

May mà đến những tập phim Kim Ngân nghỉ dưỡng ở du thuyền rồi hẹn hò với chàng tổng tài, Việt Hoa đã có dịp đổi style với váy áo điệu đà giúp nhân vật mới mẻ hơn. Tiếc rằng trang phục cô chọn có phần già dặn, khiến Việt Hoa nhìn như chị của Denis Đặng.

Hy vọng sang những tập phim sau, khi nhân vật Kim Ngân trải qua cú sốc tình cảm thì biết đâu cô sẽ làm mới mình, thay đổi gu thời trang để Việt Hoa có dịp mặc đẹp mặc mốt?