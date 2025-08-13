Xem trailer "Mưa Đỏ": Hòa Minzy xuất hiện ít nhưng vẫn có câu thoại cực đắt giá

HHTO - Giữa các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, “Mưa Đỏ” chính là bản anh hùng ca bi tráng để chúng ta hiểu rõ hơn về trận chiến khốc liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

Mưa Đỏ là bộ phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, 81 ngày đêm của năm 1972 ấy đã thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trailer mở đầu bằng khung cảnh Quảng Trị oằn mình dưới “mưa bom bão đạn”, dòng sông Thạch Hãn đỏ rực máu, xen lẫn là lời thoại lạnh lùng của Tướng Cao Văn: “Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị… để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris”.

Thành cổ Quảng Trị chìm trong mưa bom

Trên chiến trường Quảng Trị, các chiến sĩ kiên cường chiến đấu để giữ vững từng tấc đất quê hương. Dưới hỏa lực dồn dập suốt 81 ngày đêm tương đương 7 quả bom nguyên tử Hiroshima năm 1945, hình ảnh từng đoàn xe tăng, máy bay Mỹ trút bom dồn dập khiến khán giả không khỏi rùng mình xót xa cho những người lính nhỏ bé mà vững vàng. Nhưng cũng chính trong khói lửa khốc liệt ấy, tinh thần mạnh mẽ của người Việt Nam lại hiện lên bình dị mà gan lì qua câu nói của tiểu đội trưởng Tạ “Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ gì”.

Các chiến sĩ tuổi 20 vẫn kiên cường bám trụ đến hơi thở cuối cùng

Trailer cũng bất ngờ hé lộ vai diễn trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hòa Minzy thủ vai. Tuy chỉ xuất hiện rất ít, Hòa Minzy vẫn có phân đoạn ấn tượng khi nhân vật của cô báo tin “Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững”. Và đó cũng chính là thông điệp của Mưa Đỏ: “Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng!”.