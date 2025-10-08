Xe máy kẹp 3 lao vào trụ hàng rào lưới B40, 1 học sinh tử vong

TPO - Xe máy chở 3 lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40, khiến 1 học sinh tử vong, 2 em khác bị thương.

Chiều 8/10, ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, hai học sinh khác bị thương khi đang trên đường đi học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 sáng cùng ngày, tại tuyến đường ĐT621 (đoạn qua thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), em T.V.T. (17 tuổi, trú thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy mang BKS 76AB-093..., chở theo hai bạn cùng lớp là P.N.M. và V.D.T. (cùng 17 tuổi, cùng trú thôn An Hải), lưu thông theo hướng Nam Bắc để đến trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy do T. cầm lái bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ hàng rào lưới B40 bên đường. Cú va chạm mạnh khiến em T.V.T. tử vong tại chỗ, hai em học sinh còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Cả ba em đều là học sinh lớp 11, Trường THCS và THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, các em đang trên đường đến trường.

Vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đông Sơn phối hợp cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera khu vực xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

“Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh tử vong và hai em bị thương”, ông Chí nói.

Theo người dân địa phương, đoạn đường ĐT621 qua khu vực Châu Thuận Nông có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, trong khi vào sáng sớm thường có lượng xe máy và ô tô qua lại khá đông.