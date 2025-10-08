Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe máy kẹp 3 lao vào trụ hàng rào lưới B40, 1 học sinh tử vong

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe máy chở 3 lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40, khiến 1 học sinh tử vong, 2 em khác bị thương.

Chiều 8/10, ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, hai học sinh khác bị thương khi đang trên đường đi học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 sáng cùng ngày, tại tuyến đường ĐT621 (đoạn qua thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), em T.V.T. (17 tuổi, trú thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy mang BKS 76AB-093..., chở theo hai bạn cùng lớp là P.N.M. và V.D.T. (cùng 17 tuổi, cùng trú thôn An Hải), lưu thông theo hướng Nam Bắc để đến trường.

3724899112435921974.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn đường nói trên, xe máy do T. cầm lái bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ hàng rào lưới B40 bên đường. Cú va chạm mạnh khiến em T.V.T. tử vong tại chỗ, hai em học sinh còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Cả ba em đều là học sinh lớp 11, Trường THCS và THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn). Thời điểm xảy ra tai nạn, các em đang trên đường đến trường.

f8a16563712cfc72a53d.jpg
Vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đông Sơn phối hợp cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera khu vực xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

“Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh tử vong và hai em bị thương”, ông Chí nói.

Theo người dân địa phương, đoạn đường ĐT621 qua khu vực Châu Thuận Nông có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, trong khi vào sáng sớm thường có lượng xe máy và ô tô qua lại khá đông.

Nguyễn Ngọc
#Tai nạn giao thông học sinh #Tử vong do tai nạn #Tai nạn đường bộ Quảng Ngãi #An toàn giao thông học sinh #Nguyên nhân tai nạn đường phố #Chính sách phòng tránh tai nạn #Phản ứng của chính quyền địa phương #Tác động của tai nạn đến cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục