Xã hội

Google News

Xe khách lật trên Quốc lộ 14 ở Đồng Nai, khiến 3 người thương vong

Hương Chi
TPO - Chiếc xe khách lưu thông đến đoạn cua trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, thì bị trượt, lật ngang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa nay (26/2), tài xế tên L.P.L. (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách loại 52 lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TPHCM.

Khi đến đoạn đường cong thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn (Đồng Nai), do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe mất lái lật ngang vào lề đường.

1000023946.jpg
Vụ tai nạn khiến anh C.H.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Vụ tai nạn khiến anh C.H.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 2 người khác bị thương

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hương Chi
