Hà Nội vs HAGL 0-0 (H1): Chủ nhà áp đảo

A Phi
Tiểu Phùng
TPO - Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs HAGL, vòng 2 LPBank V.League 1-2025/26 lúc 19h15 ngày 23/8. Hà Nội FC hứa hẹn sẽ thắng đậm HAGL để lấy lại tinh thần đua vô địch.

start Trận đấu bắt đầu
report HAGL tiếp tục sử dụng đội hình trẻ

HAGL không có nhiều thay đổi so với trận thua Becamex TPHCM. Hậu vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt tiếp tục đá chính. Độ tuổi trung bình của đội hình xuất phát HAGL chỉ là 24,4 tuổi.

report Hà Nội FC tung ra đội hình mạnh nhất

Sau trận thua Công an TPHCM, Hà Nội FC tung ra đội hình mạnh nhất tiếp đón HAGL. Cầu thủ Việt kiều Lamothe cùng tân binh Lernando đều ra sân ngay từ đầu.

report Đội hình xuất phát
Được đánh giá rất cao trước mùa giải mới, nhưng Hà Nội FC gây thất vọng lớn khi thua Công an TPHCM 1-2 ngay ở trận ra quân. Trong trận đấu tại sân Thống Nhất, đội bóng áo tím tỏ ra chủ quan và nôn nóng một cách khó hiểu. Họ đẩy đội hình lên quá cao ngay từ những phút đầu tiên và phải trả giá đắt.

Cả hai bàn thua của Hà Nội FC đều đến rất sớm và đến từ các tình huống khá đơn giản. HLV Makoto Teguramori rõ ràng không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Hà Nội FC cần cải thiện lối chơi, đặc biệt trong khâu phòng ngự ngay lập tức nếu vẫn muốn nuôi tham vọng đua vô địch ở mùa giải này.

Trong bối cảnh Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định đều chia sức cho nhiều đấu trường khác, Hà Nội FC có lợi thế lớn về lịch thi đấu. Họ cần chắt chiu điểm số để tạo ra thế bám đuổi với các đối thủ này trước khi tìm cách vượt lên.

Tiếp đón HAGL là cơ hội tốt cho Hà Nội FC tìm thấy niềm vui chiến thắng. HAGL bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất V.League mùa này sau khi các cầu thủ kỳ cựu như Minh Vương, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang cũng như ngôi sao mới nổi Lý Đức lần lượt ra đi. Đội bóng phố Núi giờ đây là tập thể cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm kết hợp với các ngoại binh.

Với lực lượng chắp vá và non nớt như vậy, HAGL đã thảm bại 0-3 trước Becamex TPHCM ngay tại Pleiku. Chính vì vậy, không nhiều người tin rằng họ có thể tạo ra bất ngờ tại Hàng Đẫy, trước Hà Nội FC đang khát thắng.

