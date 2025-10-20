Võ Hà Linh - Công Ken "var" nhau: Từ rì-viu dưỡng mi đến tranh cãi ồn ào

Drama bắt nguồn từ bài rì-viu sản phẩm

Mạng xã hội đang xôn xao trước vụ việc giữa hai TikToker có lượng theo dõi lớn - Võ Hà Linh (hơn 5,7 triệu người theo dõi) và Công Ken (hơn 2,8 triệu người theo dõi). Câu chuyện bắt đầu khi Võ Hà Linh đăng tải video đánh giá một sản phẩm dưỡng mi do Công Ken làm đại diện thương hiệu.

Theo chia sẻ của nữ TikToker, cô đã thử nghiệm sản phẩm trong khoảng 3 tháng và nhận xét rằng “chưa thấy hiệu quả rõ rệt”. Clip thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, bởi Võ Hà Linh vốn được biết đến là “chiến thần review” với phong cách thẳng thắn.

Công Ken phản ứng, nói “có nhiều điểm bất hợp lý”

Ngay sau đó, Công Ken - tên thật là Nguyễn Trọng Công đăng video phản hồi trên trang cá nhân. Anh cho rằng “có quá nhiều điểm bất hợp lý” trong phần đánh giá sản phẩm của Võ Hà Linh. Anh cũng chia sẻ lời dạy của bố mẹ: “Thành quả con đạt được phải dựa trên trí não của con, tuyệt đối không bấu víu vào người khác".

Phát ngôn này nhanh chóng khiến mạng xã hội “bùng nổ” tranh luận. Nhiều người cho rằng lời nói của Công Ken mang tính “dạy đời”, đặc biệt khi người được ám chỉ là một đồng nghiệp nổi tiếng trong giới sáng tạo nội dung.

Trước làn sóng phản ứng, Công Ken tiếp tục livestream để giải thích rằng anh không nói về Võ Hà Linh, mà chỉ muốn nhắn gửi đến một bộ phận người hâm mộ của cô - những người đã vào trang anh để công kích sau clip review.

Võ Hà Linh ẩn ý đáp trả

Phía Võ Hà Linh không trực tiếp nhắc tên Công Ken, song cô đăng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội: “Thay đổi cách review, nói nhẹ nhàng hơn, có chọn lọc hơn. Nhưng có lẽ là không đủ, phải khen thì mới không có drama".

Nhiều khán giả cho rằng đây chính là lời đáp của Hà Linh trước những chia sẻ từ phía Công Ken. Dù không nhắc tên hay phản ứng gay gắt, nhưng cách cô thể hiện được xem là bình tĩnh và khéo léo.

Cộng đồng mạng chia hai luồng ý kiến

Trên các diễn đàn, người dùng mạng chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bên bênh vực Võ Hà Linh, cho rằng cô chỉ đang làm đúng vai trò của một reviewer - thử sản phẩm, đưa ra trải nghiệm cá nhân và không hề có ý công kích thương hiệu.

Bên còn lại đứng về phía Công Ken, cho rằng anh có quyền bảo vệ sản phẩm mình đại diện, nhất là khi cảm thấy phần đánh giá chưa toàn diện và có thể gây hiểu lầm.

Ở một diễn biến khác, mới đây, cộng đồng mạng “đào” lại một bình luận cũ của Công Ken cách đây 4 năm, trong đó anh từng chia sẻ: “Mình không dưỡng gì luôn á bạn”. Chi tiết này khiến dư luận đặt nghi vấn liệu anh có thực sự sử dụng sản phẩm mà mình đang quảng bá hay không.

Vụ việc giữa Võ Hà Linh và Công Ken một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp. Một clip review hay vài dòng trạng thái có thể nhanh chóng tạo ra tranh luận lớn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và hình ảnh thương hiệu.