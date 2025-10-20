Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rực rỡ thị trường hoa 20/10, phụ kiện thú bông dễ thương cho giỏ hoa thêm xinh

Tôn Huy - Ảnh: Tôn Huy
HHTO - Dịp 20/10 năm nay, thị trường hoa trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt mẫu hoa kèm phụ kiện dễ thương như Hello Kitty, gấu bông mini "lên ngôi". Dù ngày lễ rơi vào đầu tuần, các chủ tiệm hoa vẫn linh hoạt xoay xở, sáng tạo nhiều cách bán hàng để kịp phục vụ khách.

Thị trường hoa dịp 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam - năm nay "tất bật" ngay từ đầu tuần khi rơi đúng vào Thứ Hai, nối liền hai ngày nghỉ cuối tuần. Vì thế, nhiều khách hàng tranh thủ thời gian rảnh để tìm mua quà sớm, khiến không khí mua bán tại các cửa hàng hoa trở nên nhộn nhịp hơn.

hht-hoa2010-3.jpg
Chị Ngọc cho biết sẽ tư vấn ý nghĩa hoa cho các bạn nam lần đầu mua tặng "người ấy".

Tuy nhiên, sự sôi động này cũng mang theo không ít áp lực cho các chủ tiệm hoa. Chị Ngọc - chủ một cửa hàng hoa tại TP.HCM chia sẻ: "Lần này 20/10 rơi vào thứ Hai, nhiều bạn đến tận hôm nay thứ Bảy mới bắt đầu tìm mẫu và đặt hàng, nên thời gian chuẩn bị khá gấp rút".

hht-hoa2010.jpg

Ngoài những mẫu hoa truyền thống, năm nay còn xuất hiện xu hướng tặng hoa kèm phụ kiện dễ thương. "Phụ kiện Hello Kitty được nhiều bạn trẻ yêu thích, giá mỗi món dao động từ 50.000 - 70.000 đồng", chị Ngọc cho biết thêm.

hht-hoa2010-2.jpg
Hello Kitty trở thành phụ kiện được các bạn trẻ "tin tưởng".

Ở một góc nhìn khác, chị Ngọc Hiền (TP.HCM) - một dược sĩ kiêm "thợ" cắm hoa - nhận định thị trường năm nay có phần khởi động chậm nhưng mẫu mã lại phong phú hơn. Các bó hoa được phối nhiều loại để tạo điểm nhấn, trong đó khách hàng là công ty, tổ chức đặt khá nhiều so với khách lẻ.

hht-hoa2010-5.jpg
Thị trường hoa 20/10 kết hợp nhiều loại theo yêu cầu khách hàng.
hht-hoa07.jpg

Giá hoa năm nay dao động từ 200.000 - 400.000 đồng tùy loại, ngoài ra sẽ tăng theo yêu cầu trang trí riêng. "Tôi và mẹ cùng làm cốt hoa tại nhà để giảm chi phí và linh hoạt hơn khi bán", chị chia sẻ.

hht-hoa2010-1.jpg
Chị Ngọc Hiền cho chia sẻ "thợ" hoa là nghề gia truyền.

Không chỉ cạnh tranh về mẫu mã và giá, việc tìm địa điểm bán cũng là một thử thách. Chị Huỳnh Minh cho biết năm nay vừa sửa đường vừa mưa, khiến khu vực bày hoa mọi năm gặp nhiều trở ngại. "Mưa ướt hoa, đường thì chật, dựng sạp bán cũng khó hơn hẳn", chị chia sẻ. Để thích ứng, chị đã kết hợp với một số tiệm bánh để bán kèm sản phẩm, vừa "upsale" vừa giảm tải áp lực về chỗ.

hht-hoa2010-4.jpg

Nhìn chung, dù có những khó khăn nhất định, thị trường hoa 20/10 năm nay vẫn rực rỡ sắc màu và đa dạng lựa chọn. Người mua không chỉ quan tâm đến những bó hoa đẹp mà còn chú ý đến những món phụ kiện đi kèm, biến món quà 20/10 trở nên sinh động và ý nghĩa hơn.

1467.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tôn Huy
#20/10 #thị trường hoa #tặng hoa phụ nữ #Ngày Phụ nữ Việt Nam #chọn hoa 20/10

