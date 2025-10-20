Nam TikToker vượt Lê Tuấn Khang, thắng giải Video của năm 2025 là ai?

HHTO - Nam TikToker này đã vượt qua Lê Tuấn Khang, giành chiến thắng giải thưởng tại hạng mục Video của năm tại TikTok Awards 2025.

Tại TikTok Awards 2025 vừa qua, cái tên Tũn Cùi Bắp đã trở thành tâm điểm chú ý khi chiến thắng tại hạng mục Video của năm. Anh đã vượt qua nhiều đối thủ lớn, đặc biệt là hiện tượng "bên cồn" Lê Tuấn Khang để giành được giải thưởng cho mình.

Tũn Cùi Bắp thắng giải Video của năm.

Tũn Cùi Bắp lên sân khấu nhận giải với trang phục quần tây, áo sơ mi trắng đơn giản. Anh gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã bình chọn, đồng đội luôn gắn bó làm video của anh, cũng như những cái tên được đề cử cùng. Anh cũng không quên mời "bà Chín" Phương Phương - đồng đội và bạn diễn lâu năm của anh lên sân khấu cùng chung vui.

Lê Tuấn Khang chúc mừng Tũn Cùi Bắp thắng giải.

Tũn Cùi Bắp cùng bạn diễn nhận giải trên sân khấu.

Sinh năm 1997 tại Cà Mau, Tũn Cùi Bắp (tên thật Nguyễn Chí Nguyện) nhanh chóng nổi tiếng nhờ những video gây sốt trên TikTok. Có xuất thân khó khăn, từng trải qua đủ nghề để mưu sinh như công nhân, tài xế công nghệ... Tũn Cùi Bắp đã nhanh trí tận dụng những trải nghiệm đời thường ấy cho các video của anh sau này.

Phối hợp cùng với nhiều người bạn thân thiết như Bà Chín, Bà Sáu, Kim Thống... nam TikToker ghi điểm bởi những video tái hiện tình huống thường nhật như mẹ chồng nàng dâu, đời công nhân, đám cưới miền quê...

Tũn Cùi Bắp chuyên làm video về câu chuyện miền quê hài hước, sáng tạo.

Đặc biệt trong thời gian 1 năm trở lại đây, Tũn Cùi Bắp còn đầu tư bối cảnh hoành tráng, các loại thiết bị, máy móc video độc lạ (như máy cắt cỏ làm từ quạt máy, nhà lá có tủ lạnh âm tường, quán cà phê trên cây...). Đơn cử là video nội dung con dâu giận mẹ chồng, tự làm hệ thống ghế ngồi giữa hồ nuôi cá đã trở thành "cơn sốt" với gần 45 triệu lượt xem, cũng chính là sản phẩm giúp anh giành giải thưởng vừa qua.

Các video của Tũn Cùi Bắp được đánh giá sáng tạo, độc đáo nhưng vẫn gần gũi.

Tũn Cùi Bắp ra video thường xuyên, đa dạng về kịch bản, thu về con số "triệu view".

Khán giả yêu mến Tũn Cùi Bắp không chỉ vì tiếng cười mà còn bởi năng lượng tích cực, giản dị, video không cần đầu tư góc máy điện ảnh hay chỉnh sửa cầu kỳ nhưng vẫn có tính chân thật cao, thích hợp nhất để vừa xem vừa ăn cơm.