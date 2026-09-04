Vietnam English Championship 2026 khép lại cùng những tiếng nói đầy bản lĩnh

Vietnam English Championship 2026 (VEC) - Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh thường niên do VUS tổ chức đánh dấu sự lột xác của các học viên nhí tại trung tâm. VUS tự hào thấu hiểu từng nỗ lực để tiếp sức cho con vững bước hành trình.

Mùa giải Vietnam English Championship 2026 (VEC 2026) do VUS tổ chức đã chính thức hạ màn bằng Lễ Vinh danh & Trao giải đầy cảm xúc. Những khoảnh khắc vinh quang, những màn thể hiện đầy bản lĩnh và những nụ cười hạnh phúc đã hòa quyện, tạo nên một thước phim trọn vẹn về sự trưởng thành của thế hệ "diễn giả nhí" VUS.

Học viên VUS thuyết trình tiếng Anh tại Vòng Chung kết

Vietnam English Championship - Nơi những ý tưởng được cất lời

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, Vietnam English Championship (VEC) qua nhiều năm đã khẳng định vị thế là một sân chơi học thuật quy mô lớn trên toàn quốc.

Với chủ đề năm nay là "Lead with Your Voice", VEC 2026 mang sứ mệnh khuyến khích các em học viên không dừng lại ở việc học một ngôn ngữ mới, mà hãy dùng ngôn ngữ đó như một công cụ sắc bén để tư duy, phản biện và cất lên tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ.

Ngay từ vòng khởi động, VEC 2026 đã nhận được gần 1.000 bài dự thi gửi về từ khắp các tỉnh thành. VUS lắng nghe và hiểu từng hành trình nỗ lực nhỏ nhất của các con: từ sự rụt rè ban đầu khi cầm micro, cho đến cách các em suy tư về công nghệ, môi trường hay giá trị của sự kết nối.

Học viên VUS thể hiện tài lẻ bên cạnh kỹ năng thuyết trình trên sân khấu

Chuỗi tập huấn cùng Giáo viên và diễn giả TEDx: Sự "lột xác" đến từ trải nghiệm thực chiến

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết, TOP 100 thí sinh xuất sắc nhất đã nhận được sự đồng hành đặc biệt từ đội ngũ Giáo viên VUS và Sáng lập viên TEDxSaiGon - chị Hoàng Ngọc Anh.

Chị Ngọc Anh trong buổi huấn luyện kỹ năng cho học viên VUS

Các em không chỉ được uốn nắn phát âm, mà còn xây dựng cấu trúc bài nói, kỹ thuật giải quyết vấn đề và phong thái làm chủ sân khấu.

Chính sự đầu tư chỉn chu này đã tạo tiền đề cho một sự lột xác ngoạn mục. Những đứa trẻ từng ngập ngừng trước micro ngày nào nay đã sẵn sàng bước ra ánh đèn sân khấu lớn với tâm thế tự tin và bản lĩnh nhất.

Vỡ òa cảm xúc tại Lễ Vinh danh & Trao giải

Giây phút xướng tên các nhà vô địch tại Lễ Vinh danh chính là đỉnh cao cảm xúc của toàn bộ mùa giải. Những Quán quân, Á quân xuất sắc nhất nhận được các giải thưởng công nghệ đỉnh cao như Laptop Macbook Neo, Máy tính bảng iPad và Tai nghe Apple AirPods - phần thưởng xứng đáng tiếp sức cho hành trình học tập tương lai.

Top thí sinh của cuộc thi đã có những khoảnh khắc đầy gắn kết bên nhau.

"Đứng đằng sau sự tỏa sáng của các em hôm nay, nhìn thấy các em vững từng bước tiến trên sân khấu lớn, chúng tôi tin rằng các em đã sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao mới." – Đại diện Ban Giám khảo VUS chia sẻ.

Mùa giải Vietnam English Championship 2026 đã chính thức hạ màn, nhưng sự tự tin mà chương trình thắp lên cho các em sẽ còn mãi.

Trải qua VEC 2026, VUS một lần nữa khẳng định cam kết thương hiệu bền vững: Hiểu Từng Hành Trình, Vững Từng Bước Tiến. VUS không chỉ giảng dạy một ngôn ngữ, mà luôn thấu hiểu từng nhu cầu, từng nấc thang phát triển của học viên để trang bị kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh cho thế hệ trẻ tự tin bước ra thế giới.