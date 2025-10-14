Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Venezuela đóng cửa đại sứ quán ở Na Uy

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Na Uy vừa thông báo Venezuela đã đóng cửa đại sứ quán của họ tại Oslo mà không đưa ra lý do nào. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi chính trị gia đối lập Maria Corina Machodo được trao giải Nobel Hòa bình 2025.

venezuela.jpg
Bà Maria Corina Machodo, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi nhận được thông báo từ Đại sứ quán Venezuela, rằng họ sẽ đóng cửa và không có lý do nào được đưa ra. Thật đáng tiếc. Dù có khác biệt quan điểm trong nhiều vấn đề, Na Uy mong muốn duy trì đối thoại với Venezuela và sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy Cecilie Roang cho biết.

Theo nhật báo Verdens Gang, điện thoại của đại sứ quán không còn nhân viên trả lời.

Tin tức này xuất hiện sau 3 ngày bà Machado được Ủy ban Nobel ở Oslo xướng tên trong lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2025.

Chính trị gia này bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sự kiện mà chiến thắng của Tổng thống Nicolas Maduro vấp phải làn sóng biểu tình trên đường phố.

Thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy ca ngợi bà Machado “vì công việc không mệt mỏi nhằm thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela cũng như những nỗ lực của bà nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi công bằng và hòa bình từ độc tài sang dân chủ”, Chủ tịch Ủy ban Nobel Jørgen Watne Frydnes phát biểu ngày 10/10.

Ngày 12/10, Tổng thống Maduro gọi nữ chính trị gia 58 tuổi là “phù thủy quỷ dữ”, dù không nhắc đến giải thưởng.

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta sẽ có hòa bình, nhưng hòa bình gắn với tự do, gắn với chủ quyền”, ông Maduro phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm của châu Mỹ.

Bà Machado ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ trên vùng biển gần Venezuela. Bà nói rằng giải Nobel mà bà nhận được là để dành cho “những người dân Venezuela thống khổ” và cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng được đề cử cho giải thưởng này.

Xuất hiện trong chương trình của Fox News ngày 11/10, bà Machado ca ngợi nhà lãnh đạo Mỹ.

Chính trị gia này cho rằng ông Trump “xứng đáng” nhận giải, “không chỉ vì ông ấy tham gia giải quyết 8 cuộc chiến tranh chỉ trong vài tháng, mà còn vì những hành động quyết liệt để đưa Venezuela đến ngưỡng cửa tự do”.

Bình Giang
The Guardian
