Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Chính trị gia đối lập Venezuela giành giải Nobel Hòa bình 2025

Bình Giang

TPO - Chiều nay (10/10), Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado, một chính trị gia đối lập người Venezuela.

hoa-binh.jpg
Bà Maria Corina Machado giành giải Nobel Hòa bình 2025. (Ảnh: AP)

Bà được vinh danh nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm đạt được quá trình chuyển đổi công bằng, hòa bình.

Bà Machado đóng vai trò then chốt trong nỗ lực gắn kết một lực lượng đối lập từng chia rẽ sâu sắc, để họ tìm được tiếng nói chung khi đưa ra những đòi hỏi về bầu cử tự do và chính quyền đại diện.

Người phụ nữ 58 tuổi là nghị sĩ của Quốc hội Venezuela từ năm 2011 - 2014.

Trước cuộc bầu cử năm 2024, bà Machado được chọn làm ứng viên tổng thống của phe đối lập, nhưng sau đó bị tước tư cách tranh cử. Sau đó, bà ủng hộ ứng viên thuộc đảng khác là ông Edmundo Gonzalez Urrutia, nhưng chính trị gia này cũng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.

Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định luôn tôn vinh những người dũng cảm và mang lại hy vọng.

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng thứ 5 của mùa giải năm nay đã tìm được chủ nhân. Giải Nobel Kinh tế là giải thưởng cuối cùng, sẽ được công bố vào ngày đầu tiên của tuần tới (13/10).

Bình Giang
#Giải Nobel Hòa bình 2025 #Giải Noble 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục