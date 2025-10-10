Chính trị gia đối lập Venezuela giành giải Nobel Hòa bình 2025

TPO - Chiều nay (10/10), Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado, một chính trị gia đối lập người Venezuela.

Bà Maria Corina Machado giành giải Nobel Hòa bình 2025. (Ảnh: AP)

Bà được vinh danh nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm đạt được quá trình chuyển đổi công bằng, hòa bình.

Bà Machado đóng vai trò then chốt trong nỗ lực gắn kết một lực lượng đối lập từng chia rẽ sâu sắc, để họ tìm được tiếng nói chung khi đưa ra những đòi hỏi về bầu cử tự do và chính quyền đại diện.

Người phụ nữ 58 tuổi là nghị sĩ của Quốc hội Venezuela từ năm 2011 - 2014.

Trước cuộc bầu cử năm 2024, bà Machado được chọn làm ứng viên tổng thống của phe đối lập, nhưng sau đó bị tước tư cách tranh cử. Sau đó, bà ủng hộ ứng viên thuộc đảng khác là ông Edmundo Gonzalez Urrutia, nhưng chính trị gia này cũng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.

Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định luôn tôn vinh những người dũng cảm và mang lại hy vọng.

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng thứ 5 của mùa giải năm nay đã tìm được chủ nhân. Giải Nobel Kinh tế là giải thưởng cuối cùng, sẽ được công bố vào ngày đầu tiên của tuần tới (13/10).