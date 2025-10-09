Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Tiểu thuyết gia Hungary giành giải Nobel Văn học 2025

Bình Giang

TPO - Chiều nay (9/10), Ủy ban Nobel công bố quyết định trao Giải Nobel Văn học năm 2025 cho nhà văn người Hungary László Krasznahorkai, "vì tác phẩm hấp dẫn và đầy tầm nhìn của ông giữa nỗi kinh hoàng tận thế và tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".

Nhà văn László Krasznahorkai. (Ảnh: Murdo Macleod)

Nhà văn László Krasznahorkai sinh năm 1954, tại thị trấn nhỏ Gyula ở miền đông nam Hungary, nơi gần biên giới Romania. Cha ông là người gốc Do Thái.

Một vùng nông thôn hẻo lánh tương tự quê nhà của ông trở thành bối cảnh của cuốn tiểu thuyết đầu tay Sátántangó, xuất bản năm 1985 và trở thành một hiện tượng văn học ở Hungary.

Bằng những từ ngữ gợi cảm mạnh mẽ, cuốn tiểu thuyết kể về một nhóm cư dân nghèo khổ trong trang trại tập thể bị bỏ hoang ở vùng nông thôn Hungary vào giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Ông cũng được biết đến với những cuốn tiểu thuyết khác như Nỗi buồn kháng cự, Chiến tranh và chiến tranh.

Tiểu thuyết Chiến tranh và Chiến tranh, xuất bản năm 2006, kể câu chuyện vượt ra khỏi biên giới Hungary, khi nhân vật Korin, một nhà lưu trữ khiêm tốn, quyết định đi từ ngoại ô Budapest đến New York để có thể hiện diện trung tâm của thế giới.

Văn xuôi của Krasznahorkai sử dụng cú pháp trôi chảy với những câu dài, quanh co không có dấu chấm câu - phong cách đã trở thành thương hiệu của ông.

Ông được trao giải thưởng Kossuth của Chính phủ Hungary năm 2004 và giải Man Booker quốc tế năm 2015.

Giải Nobel Văn học sẽ mang về cho ông phần thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD).

Bình Giang
#Nobel Văn học 2025 #Hungary #László Krasznahorkai

