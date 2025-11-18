Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Văn Mai Hương: 'Mọi người cứ nghĩ tôi ghét Chi Pu'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Văn Mai Hương chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên 'Vườn hồng'. Đây là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 'Giai nhân', được cô ấp ủ ra mắt trong thời gian tới.

Vườn hồng thuộc thể loại Afrobeat được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ chủ động đón nhận những rung động nhưng vẫn giữ nhịp yêu khéo léo, đầy tinh tế.

vh1.jpg

Màu sắc âm nhạc trong ca khúc này mang cả hơi thở hiện đại cùng sự kết nối thú vị khi Hứa Kim Tuyền cùng nhà sản xuất âm nhạc 2pillz sử dụng interpolated ca khúc Ra ngõ tụng kinh của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần và nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương. Sản phẩm còn mở rộng thêm không gian cảm xúc với sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng Chi Pu và diva Hà Trần.

vh12.jpg

Màn kết hợp giữa Văn Mai Hương và Chi Pu "gây bão" trên mạng xã hội vì trước đó có tin đồn rằng, cả hai nữ ca sĩ không có thiện cảm với nhau. Nhân dịp này, Văn Mai Hương thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ tôi ghét Chi. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét Chi. Hành trình của Chi Pu tại Đạp gió ở Trung Quốc, tôi cũng có xem".

vh19.jpg

"Tôi vào nghề từ khi còn trẻ nên trong quá trình đó cũng có lúc bộc phát cảm xúc nhất thời và chia sẻ nó ra. Điều này, tôi đồng cảm với Chi Pu, vì bạn cũng vào nghề từ rất sớm. Và để có sự kết hợp trong MV này, hai chúng tôi tìm được điểm chung trong nguồn năng lượng", Văn Mai Hương nói thêm.

vh15.jpg

Chi Pu cũng bày tỏ lý do hợp tác với Văn Mai Hương: "Tôi làm nghề chỉ nhìn vào cảm giác nghệ thuật và chuyên môn từ Hương. Sự nỗ lực bền bỉ trong nghề của Hương luôn là điều tôi ngưỡng mộ. Tôi rất ngưỡng mộ những sản phẩm mà Hương đã làm. Và chính cách mà Hương làm nghề cũng là điều tôi trân trọng".

vh2.jpg

Bên cạnh âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện MV với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên. MV Vườn hồng là cuộc đối thoại thị giác giữa hai nguồn năng lượng đối lập khi hòa quyện cùng nhau. Sự giao thoa của giai điệu mềm mại với nhịp điệu sắc bén, sự cộng hưởng của những chuyển động uyển chuyển và quyết liệt để cùng tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ.

vh11.jpg

Hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ: “Mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản”. Trong MV, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance "cực cháy” tạo thêm điểm nhấn thị giác cùng tinh thần của sự gắn kết trong lần đầu hợp tác.

vh17.jpg

Ngay sau hai ca khúc Ướt lòngVườn hồng, Văn Mai Hương sẽ ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân, vào ngày 25/11/2025. Sản phẩm được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng là dấu ấn mới của nữ ca sĩ, sau thành công của các album trước đây.

THUẬN TÙNG
#Văn Mai Hương #Chi Pu #Văn Mai Hương và Chi Pu #MV Vườn hồng #diva Hà Trần #Ra ngõ tụng kinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục