Văn Mai Hương: 'Mọi người cứ nghĩ tôi ghét Chi Pu'

SVO - Ca sĩ Văn Mai Hương chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên 'Vườn hồng'. Đây là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 'Giai nhân', được cô ấp ủ ra mắt trong thời gian tới.

Vườn hồng thuộc thể loại Afrobeat được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ chủ động đón nhận những rung động nhưng vẫn giữ nhịp yêu khéo léo, đầy tinh tế.

Màu sắc âm nhạc trong ca khúc này mang cả hơi thở hiện đại cùng sự kết nối thú vị khi Hứa Kim Tuyền cùng nhà sản xuất âm nhạc 2pillz sử dụng interpolated ca khúc Ra ngõ tụng kinh của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần và nhà sản xuất âm nhạc Trần Thanh Phương. Sản phẩm còn mở rộng thêm không gian cảm xúc với sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng Chi Pu và diva Hà Trần.

Màn kết hợp giữa Văn Mai Hương và Chi Pu "gây bão" trên mạng xã hội vì trước đó có tin đồn rằng, cả hai nữ ca sĩ không có thiện cảm với nhau. Nhân dịp này, Văn Mai Hương thẳng thắn chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ tôi ghét Chi. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét Chi. Hành trình của Chi Pu tại Đạp gió ở Trung Quốc, tôi cũng có xem".

"Tôi vào nghề từ khi còn trẻ nên trong quá trình đó cũng có lúc bộc phát cảm xúc nhất thời và chia sẻ nó ra. Điều này, tôi đồng cảm với Chi Pu, vì bạn cũng vào nghề từ rất sớm. Và để có sự kết hợp trong MV này, hai chúng tôi tìm được điểm chung trong nguồn năng lượng", Văn Mai Hương nói thêm.

Chi Pu cũng bày tỏ lý do hợp tác với Văn Mai Hương: "Tôi làm nghề chỉ nhìn vào cảm giác nghệ thuật và chuyên môn từ Hương. Sự nỗ lực bền bỉ trong nghề của Hương luôn là điều tôi ngưỡng mộ. Tôi rất ngưỡng mộ những sản phẩm mà Hương đã làm. Và chính cách mà Hương làm nghề cũng là điều tôi trân trọng".

Bên cạnh âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện MV với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên. MV Vườn hồng là cuộc đối thoại thị giác giữa hai nguồn năng lượng đối lập khi hòa quyện cùng nhau. Sự giao thoa của giai điệu mềm mại với nhịp điệu sắc bén, sự cộng hưởng của những chuyển động uyển chuyển và quyết liệt để cùng tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của phụ nữ.

Hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ: “Mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản”. Trong MV, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance "cực cháy” tạo thêm điểm nhấn thị giác cùng tinh thần của sự gắn kết trong lần đầu hợp tác.

Ngay sau hai ca khúc Ướt lòng và Vườn hồng, Văn Mai Hương sẽ ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân, vào ngày 25/11/2025. Sản phẩm được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng là dấu ấn mới của nữ ca sĩ, sau thành công của các album trước đây.