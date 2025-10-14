TWICE trở lại, ngay lập tức lập liên tục kỷ lục

Ba tháng sau khi phát hành, album mới nhất của TWICE đã trở lại bảng xếp hạng Billboard 200, sau khi tăng 40 bậc lên vị trí thứ 140 trong tuần thứ 13 liên tiếp trong bảng xếp hạng những album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. THIS IS FOR không chỉ là album đầu tiên của TWICE trụ vững 13 tuần trên bảng xếp hạng Billboard 200 mà còn là album đầu tiên của một nhóm nhạc K-pop phát hành vào năm 2025 trụ vững trong 13 tuần.

Ngoài ra, THIS IS FOR đã vươn lên vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Top Current Album Sales của Billboard và vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng Top Album Sales trong tuần này.

TWICE đã đồng thời phát hành album đặc biệt "TEN: The Story Goes On" và ca khúc chủ đề "ME+YOU" trên toàn thế giới. Kỷ niệm 10 năm ra mắt vào ngày 20/10, TWICE bày tỏ lòng biết ơn đến fandom "ONCE" vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ trong suốt thập kỷ qua. Album đặc biệt này là hiện thân tượng trưng cho câu chuyện đang tiếp diễn của TWICE, bắt đầu với album đầu tay "The Story Begins", năm 2015. Ca khúc chủ đề "ME+YOU" là một bản nhạc pop R&B với giai điệu gợi cảm và giai điệu tươi mới, truyền tải thông điệp ấm áp về "tình bạn vĩnh cửu" đến với nhau và người hâm mộ. Chính các thành viên đã tự viết lời, làm tăng thêm sự chân thành của ca khúc. Nhà sản xuất K-pop hàng đầu Kenzie cũng tham gia sáng tác và viết lời, góp phần nâng cao chất lượng âm nhạc. Album này bao gồm tổng cộng 10 bài hát, bao gồm bài hát chủ đề và các bài hát solo của mỗi thành viên. Sản phẩm âm nhạc này, thể hiện rõ bản sắc âm nhạc đa dạng của TWICE, hứa hẹn sẽ là một món quà đặc biệt dành tặng người hâm mộ. Sau khi phát hành album, TWICE sẽ gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp tại buổi fan meeting "10VE UNIVERSE" tại Nhà thi đấu Hwajeong của ĐH Hàn Quốc ở Seongbuk-gu, Seoul, lúc 17h ngày 18/10 (theo giờ Hàn Quốc).