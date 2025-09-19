Tuổi trẻ tỉnh Lai Châu chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo xây dựng quê hương

TPO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV xác định nhiều nội dung quan trọng cho sự phát triển của tỉnh giai đoạn 2025 – 2030. Tuổi trẻ Lai Châu cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Bên lề đại hội, báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu về vai trò, cam kết của thế hệ trẻ trong nhiệm kỳ tới.

Chị Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu trả lời bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV.

Theo chị Vừ Thị Mai Dinh, với khoảng 20% dân số toàn tỉnh, thanh niên là lực lượng nòng cốt, mang sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Những năm qua, nhiều công trình, mô hình tiêu biểu đã được triển khai hiệu quả như: Đường điện năng lượng mặt trời, Trường đẹp cho em, Ngôi nhà hạnh phúc, Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Tổ công nghệ số cộng đồng, Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hay các mô hình kinh tế “CLB thanh niên khởi nghiệp”. Những hoạt động này đã góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh, chị Vừ Thị Mai Dinh nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách lớn được Đại hội Đảng bộ tỉnh thông qua. Tuổi trẻ mong muốn được trao cơ hội để học tập, lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương; được đóng góp vào các chương trình phát triển của tỉnh. Với tinh thần ‘Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên’, chúng tôi nguyện mang sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.”

Tuổi trẻ Công an Lai Châu tích cực nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu cho rằng, thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào 5 hướng trọng tâm: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng theo hướng hiện đại, gần gũi với giới trẻ và gắn với công nghệ số; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số; tăng cường đào tạo bản lĩnh chính trị, kỹ năng số cho đoàn viên; tổ chức hiệu quả các hoạt động trực tuyến để thu hút, tập hợp thanh thiếu niên; khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Khẳng định cam kết trong nhiệm kỳ mới, chị Vừ Thị Mai Dinh nhấn mạnh: “Với niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ Lai Châu nguyện luôn kiên định lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ tri thức và công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, để xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần xây dựng quê hương Lai Châu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng đất nước hội nhập và phát triển bền vững”.

Tại Đại hội Đảng bộ Lai Châu lần thứ XV đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 47 đồng chí. Trong đó, chị Vừ Thị Mai Dinh được bầu tham gia.