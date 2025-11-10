Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, chuyển mình trong kỷ nguyên số

Chiều 10/11, Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2024 - 2025 đã được diễn ra, đánh dấu một năm học đổi mới, sáng tạo và nhiều dấu ấn của tuổi trẻ Thủ đô.

Chương trình do Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của: Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; các ban, ngành Thành phố, cùng cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn.

Ghi dấu phong trào thanh niên toàn diện

Năm học 2024 – 2025, công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ba phong trào lớn gồm “Sinh viên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tôi yêu Hà Nội” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong học sinh, sinh viên.

Các tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ thi đua.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 thu hút hơn 8.800 tình nguyện viên tham gia, triển khai hàng trăm công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của địa phương như mô hình “Bình dân học vụ số”, “Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp”, “Tuyến đường sinh viên tự quản”.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” phát triển mạnh qua các sân chơi như StartupCity 2024, Innocity 2024, Innovation Expo, Demo Day 2025… với hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.

Song song đó, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường học đường, tuyên truyền lối sống văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Thủ đô hiện đại, trách nhiệm.

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được chú trọng. Toàn khối giới thiệu hơn 3.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1.763 người được kết nạp Đảng, tăng so với năm học trước – khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong của tuổi trẻ khối trường học.

Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen T.Ư Đoàn cho 34 tập thể và 42 cá nhân; Cờ thi đua T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho 9 đơn vị; Cờ thi đua Thành Đoàn Hà Nội cho 14 đơn vị và Cờ thi đua Hội Sinh viên Thành phố cho 19 đơn vị.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều phần thưởng được trao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 (11 tập thể, 25 cá nhân); Mô hình “Chính quyền địa phương 2 cấp” (24 tập thể, 25 cá nhân) và chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (21 tập thể, 100 cá nhân, cùng 37 tập thể và 14 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen).

Định hướng cho giai đoạn mới

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã phát biểu, nhấn mạnh: “Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2025, với chủ đề ‘Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn’ gắn với chủ đề năm của Thành phố ‘Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển’, năm 2025 được xem là dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, bước vào ‘Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’”.

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cho rằng, đây cũng là năm diễn ra hai sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVII, tạo động lực để tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

“Các cấp bộ Đoàn – Hội và thanh niên, học sinh, sinh viên Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả thiết thực. Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, tôi biểu dương, ghi nhận nỗ lực và thành tích của các tập thể, cá nhân trong năm học vừa qua”, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Định hướng cho năm học 2025 – 2026, anh Nguyễn Tiến Hưng nêu bốn nhóm giải pháp trọng tâm:

Một là, đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong truyền thông, giáo dục thanh thiếu nhi.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của sinh viên Thủ đô trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Ba là, quan tâm xây dựng văn hóa học đường, triển khai nghiêm túc, hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; tổ chức tuyên dương các gương điển hình, đặc biệt là Thủ khoa xuất sắc năm 2025.

Bốn là, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.