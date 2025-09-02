Tuổi trẻ Phù Yên rộn ràng hướng tới ngày hội non sông

SVO - Hòa chung không khí hân hoan trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đoàn thanh niên xã Phù Yên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tình nguyện vì cộng đồng, thể hiện niềm tự hào và khát khao xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hướng tới mục tiêu chung của xã Phù Yên, thực hiện các nội dung và chương trình chào đón đại lễ của dân tộc được diễn ra thành công và trọn vẹn nhất. Đoàn xã Phù Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như ngày chủ nhật xanh, công trình thanh niên “đường cờ Tổ quốc”,... và phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Văn hoá Phù Yên treo cờ dọc các tuyến đường trên địa bàn xã.

Công trình thanh niên “đường cờ Tổ quốc” (Ảnh: Mỹ Lam)

Hàng cờ đỏ sao vàng phấp phới thắp sáng cánh đồng xã (Ảnh: Mỹ Lam)

Bà Bạc Thị Thu Trang - Phó Bí thư Đoàn xã Phù Yên cho biết không khí chuẩn bị cho Tết Độc lập 2/9 năm nay tại xã Phù Yên vô cùng sôi nổi và phấn khởi. Ngay từ đầu tháng 8 bà con nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, treo cờ tổ quốc, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thể thao.

Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các bạn học sinh tham gia hoạt động đoàn trong dịp này, mặc dù vẫn còn đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng các em luôn chủ động tích cực tham gia các phong trào không quản nắng mưa, điều đó cho thấy tinh thần xung kích và sự trưởng thành trong nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay” - Bạc Thị Thu Trang nhấn mạnh. (Ảnh: NVCC)

Hà Đức Toàn - học sinh lớp 11 trường THPT Phù Yên, là một trong những đoàn viên tích cực trong công tác chào mừng Tết Độc lập của Đoàn xã Phù Yên. Đức Toàn chia sẻ “ngày Quốc Khánh 2/9 là cơ hội lớn cho các bạn học sinh chúng em được đóng góp sức trẻ của mình vào hoạt động ý nghĩa của xã, nhờ vậy em cũng cảm thấy tự hào vì bản thân được đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại”.

Đức Toàn trong tiết mục biểu diễn mừng Tết Độc lập 2/9. (Ảnh: NVCC)

Giống với Hà Đức Toàn, Lường Anh Thái - Bí thư chi Đoàn lớp 11A8 trường THPT Phù Yên cũng là một trong những đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động trước thềm Quốc Khánh.

Theo Anh Thái việc thể hiện lòng yêu nước và biết ơn các anh hùng dân tộc không chỉ được thể hiện qua những lời nói, mà cần phải được minh chứng qua những hành động cụ thể.

Lường Anh Thái cho rằng “với thế hệ trẻ hôm nay, có thể bắt đầu từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực như học tập tốt, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia phong trào Đoàn, hoạt động tình nguyện, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đó cũng chính là minh chứng rõ nét nhất của thanh niên để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước” (Ảnh: NVCC)

Đức Toàn, Anh Thái cùng các bạn trẻ ngày nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Thế nhưng, không vì thế mà họ thờ ơ với lịch sử, họ vẫn luôn biết ơn và tự hào về những chiến công oanh liệt của cha ông trong hành trình giành lại độc lập. Đồng thời, vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc.