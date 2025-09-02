Tuổi trẻ Phù Yên rộn ràng hướng tới ngày hội non sông

Hướng tới mục tiêu chung của xã Phù Yên, thực hiện các nội dung và chương trình chào đón đại lễ của dân tộc được diễn ra thành công và trọn vẹn nhất. Đoàn xã Phù Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như ngày chủ nhật xanh, công trình thanh niên “đường cờ Tổ quốc”,... và phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Văn hoá Phù Yên treo cờ dọc các tuyến đường trên địa bàn xã.
Bà Bạc Thị Thu Trang - Phó Bí thư Đoàn xã Phù Yên cho biết không khí chuẩn bị cho Tết Độc lập 2/9 năm nay tại xã Phù Yên vô cùng sôi nổi và phấn khởi. Ngay từ đầu tháng 8 bà con nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, treo cờ tổ quốc, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thể thao.
Hà Đức Toàn - học sinh lớp 11 trường THPT Phù Yên, là một trong những đoàn viên tích cực trong công tác chào mừng Tết Độc lập của Đoàn xã Phù Yên. Đức Toàn chia sẻ “ngày Quốc Khánh 2/9 là cơ hội lớn cho các bạn học sinh chúng em được đóng góp sức trẻ của mình vào hoạt động ý nghĩa của xã, nhờ vậy em cũng cảm thấy tự hào vì bản thân được đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại”.
Giống với Hà Đức Toàn, Lường Anh Thái - Bí thư chi Đoàn lớp 11A8 trường THPT Phù Yên cũng là một trong những đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động trước thềm Quốc Khánh.
Theo Anh Thái việc thể hiện lòng yêu nước và biết ơn các anh hùng dân tộc không chỉ được thể hiện qua những lời nói, mà cần phải được minh chứng qua những hành động cụ thể.
Đức Toàn, Anh Thái cùng các bạn trẻ ngày nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Thế nhưng, không vì thế mà họ thờ ơ với lịch sử, họ vẫn luôn biết ơn và tự hào về những chiến công oanh liệt của cha ông trong hành trình giành lại độc lập. Đồng thời, vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc.