Người trẻ xúc động chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc đẹp về cựu chiến binh trong tổng duyệt A80

SVO - Trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh các khối lực lượng hùng dũng, trẻ trung, sự xuất hiện của khối cựu chiến binh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng người dân, nhất là giới trẻ.

Nếu như các khối diễu binh khác tiến bước rộn rã với những bước chân đều tăm tắp, thì ở khối khối cựu chiến binh lại hiện diện với những dáng đi có phần không còn ngay hàng thẳng lối, nhưng lại khiến hàng nghìn con tim rung động. Những mái đầu bạc phơ trong bộ quân phục xanh, từng bước chân nặng nề nhưng kiêu hãnh đã tạo nên hình ảnh đẹp, gây xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng mạng.

Khối cựu chiến binh diễu hành cùng những tràng vỗ tay, lời chúc sức khỏe từ người dân (Nguồn: @blogcuarot)

Hàng loạt các video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, ghi lại nhiều hình ảnh về "khối mạnh nhất" - khối cựu chiến binh, chỉ sau vài giờ đã thu hút hàng triệu lượt xem, dưới phần bình luận nhiều người bày tỏ tình cảm cùng sự xúc động: “Xem đoạn này tôi chảy cả nước mắt”; “Tôi cũng thế, tự nhiên nước mắt cứ rơi”; “Đội hình cân cả thế giới”; “Chúc các bác thật nhiều sức khỏe” và nhiều câu nói được ghi nhận rầm rộ nhất: “Không cần đều, chỉ cần đủ”; “Mình thấy khối này đều, đều là anh hùng”... chỉ cần các bác có mặt, từng bước đi hôm nay đã là minh chứng sống động cho lịch sử, là di sản tinh thần quý giá để truyền lại cho thế hệ mai sau.

“Khối mạnh nhất đây rồi - khối cựu chiến binh” (Nguồn: @htldpt)

Không dừng lại ở đó, nhiều khoảnh khắc khác cũng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào, như hình ảnh những cựu chiến binh tuổi cao, bước chân run rẩy, di chuyển khó khăn nhưng vẫn kiên quyết tham dự để được tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Dưới video có hàng loạt những bình luận vừa dí dỏm, vừa chan chứa tình cảm xuất hiện: “Đáng lẽ cụ đi bình thường mà do huy chương nặng quá thôi..”; “Những thứ cụ làm để có số huy chương đó còn nặng hơn” “Nhìn cụ chói mắt quá - hào quang của người lính cụ Hồ”.

Đặc biệt, không ít bạn trẻ cũng nhân dịp này chia sẻ hình ảnh ông bà mình – những cựu chiến binh đã từng đi qua chiến tranh. Có người xúc động viết: “Huy chương của ông ngoại mình, nhưng ông đã mất vào tháng 4 rồi…”, lập tức nhận về hàng loạt lời chia buồn xen lẫn biết ơn từ cộng đồng - “Chúng con ngàn đời nhớ ơn”; “Không có những người đi trước, không có chúng ta ngày hôm nay”. Những dòng chữ giản dị nhưng chân thành ấy như một “cầu nối” của thế hệ hôm nay với những người đi trước, khắc sâu thêm tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Di chuyển khó khăn nhưng cụ cựu chiến binh vẫn cố gắng tham dự (Nguồn: @phongvienkimoanh).

Giữa khung cảnh trang nghiêm, có hình ảnh cụ cựu chiến binh ngồi xe lăn, vẫy chào và bắt tay với các đồng chí. Hàng nghìn lượt chia sẻ kèm bình luận chan chứa lòng biết ơn đã lan truyền chóng mặt: “Trân trọng những người làm nên lịch sử, đặt nền móng cho tương lai nước nhà”, “Đây có thể sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn được thấy các bác tham gia diễu binh. Tự hào và xúc động vô cùng!”.

“Hãy trân trọng những khoảnh khắc còn được thấy những người cựu chiến binh” (Nguồn: @truongmanmhcuong9).

Không chỉ dừng lại ở sự xúc động, một khoảnh khắc đầy hứng khởi khác cũng được chia sẻ rộng rãi. Trong clip, bác cựu chiến binh bắt nhịp để các bạn trẻ cùng hòa ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Giữa không khí trang nghiêm, tiếng hát vang lên như chiếc cầu nối gắn kết quá khứ và hiện tại, để thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay cùng chung nhịp tự hào.

Bác cựu chiến binh siêu đáng yêu” (Nguồn: @user6560062934500).

Đó không chỉ là những thước phim ghi lại sự hiện diện của một thế hệ anh hùng, mà còn là những “tư liệu sống” khắc họa lịch sử ngay giữa đời thường. Những khoảnh khắc xúc động về khối cựu chiến binh trong buổi tổng duyệt A80 vượt ra ngoài sự ngưỡng mộ, trở thành niềm tự hào lắng đọng trong trái tim mỗi người. Chúng nhắc nhở thế hệ trẻ rằng độc lập, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và cả tuổi xuân của cha anh. Đó cũng là ngọn lửa âm ỉ thôi thúc mỗi người trẻ biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và tiếp nối sứ mệnh gìn giữ Tổ quốc mai sau.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp, đầy tự hào về khối cựu chiến binh trong buổi tổng duyệt A80.

Sự trân trọng của thế hệ sau dành cho khối cựu chiến binh (Nguồn @trangtm93).