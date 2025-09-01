Từ thao trường nắng lửa đến bước chân ngày Đại lễ

SVO - Trong những ngày thu lịch sử của đất nước, hàng triệu ánh mắt sẽ hướng về thủ đô Hà Nội khi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể. Trong đội hình diễu binh năm nay, có những gương mặt trẻ mang trong mình niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Một trong số đó là Trần Quang Khánh - chàng sinh viên 20 tuổi đến từ Lào Cai, hiện học năm 3 tại Học viện An ninh nhân dân.

Quang Khánh (bên trái) chụp ảnh cùng Thiếu tướng Võ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm, Bộ Công an.

Khánh cùng đồng đội đã lựa chọn bước vào hàng ngũ kỷ luật, rèn giũa bản thân để vinh dự được góp mặt trong đội hình Nam sĩ quan An ninh nhân dân tham gia diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

Năm 2024, Khánh từng tiếc nuối khi không thể tham gia chương trình A70 tại Điện Biên Phủ vì lý do sức khỏe. Chính vì vậy, lần này, khi được có mặt trong danh sách chính thức, Khánh đã vô cùng xúc động. Đối với cậu, đây không chỉ là một cơ hội để góp mặt trong đội hình trang nghiêm, mà còn là lời nhắc nhở rằng tuổi trẻ của mình đã được ghi dấu bằng trách nhiệm với Tổ quốc.

“Đến khi nhận được danh sách chính thức mình mới vui được, đối với mình việc tham gia sự kiện lớn 40 năm một lần như vậy là một niềm vinh dự và tự hào của cá nhân mình cũng như gia đình”.

Quang Khánh (giữa) cùng đồng đội.

Ngày 5/5, những học viên của Học viện An ninh nhân dân được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, bắt đầu giai đoạn 1 tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Chương Mỹ, Hà Nội). Dưới cái nắng đổ lửa, những bước chân đều tăm tắp vang lên không ngừng nghỉ. Khánh nhớ lại: “Tại đây chúng mình được trải nghiệm tập dưới cái nắng Chương Mỹ 6-7 tiếng một ngày nên trong vòng một tháng đứa nào cũng xuống mất vài tông", chàng trai hài hước chia sẻ.

Nếu như giai đoạn đầu, cái nắng là trở ngại lớn, thì giai đoạn chuyển từ trang phục xuân - hè sang thu - đông có lẽ mới thực sự mang đến thử thách khắc nghiệt nhất.

Khánh kể: “Thứ nhất là việc đánh tay khá vướng do chất liệu vải và kích thước tay áo làm chúng mình tốn sức hơn so với việc sử dụng trang phục xuân hè. Thứ hai và cũng là khó khăn nhất đó chính là việc thoát nhiệt, bọn mình mặc 2 lớp áo là áo sơ mi và áo vest, áo sơ mi thì phải sơ vin, đóng cúc cổ tay và cúc cổ cao nhất nên rất khó để thoát nhiệt cơ thể cộng thêm cả thời tiết có những hôm lên tới hơn 40 độ C khiến cho vài đồng chí bị ngất, choáng váng.”

Từ thể lực đến tinh thần, tất cả đều được rèn giũa để đạt tới sự đồng đều tuyệt đối. Các học viên phải học cách gắn kết với tập thể, giữ kỷ luật trong từng động tác nhỏ.

Để giữ được những bước chân đều tăm tắp, không chỉ dựa vào kỹ năng; thể lực và sự khổ luyện mỗi ngày, tinh thần kỷ luật vô cùng cao cũng chính là một trong những yếu tố không thể thiếu.

Khánh chia sẻ thêm: “Thực tế thì không ai có thể đảm bảo cả 100 bước như 1 được cho nên việc dóng hàng thẳng là một yếu tố khác giúp cho việc bước chân đều, những người có xu hướng bước ngắn hơn 75cm sẽ bắt buộc phải có những bước chân dài hơn 75cm để thẳng hàng với những người khác trong khối, những người hay bước dài hơn 75cm cũng tương tự”.

Những bài tập khắt khe ấy, theo Khánh, chính là bài học sâu sắc về tinh thần tập thể, nơi cái “tôi” hòa vào “chúng ta”, nơi mỗi cá nhân phải giữ kỷ luật để đội ngũ trở nên hoàn hảo.

Khoảnh khắc được khoác lên mình bộ lễ phục sĩ quan, Khánh cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt. Không còn là cậu sinh viên trên giảng đường, mà là một sĩ quan trẻ đại diện cho hình ảnh sĩ quan An ninh nhân dân.

“Khoác trên mình màu áo của lực lượng và được bước đi trong lễ diễu binh là niềm tự hào to lớn đối với mình. Đó không chỉ là thành quả của quá trình rèn luyện gian khổ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, danh dự của một người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi bước chân trong đội hình diễu binh khiến mình cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của Tổ quốc, của màu cờ sắc áo, được góp sức nhỏ bé của mình vào niềm tự hào chung của dân tộc là một niềm vinh dự”.

Nhắn gửi tới các bạn trẻ, Khánh chia sẻ bằng một ánh mắt sáng bừng nhiệt huyết: “Mình sẽ nói rằng hãy luôn nuôi dưỡng trong tim lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kỷ luật. Mỗi người có thể lựa chọn cho mình một con đường khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là phải sống có lý tưởng, có mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng. Chỉ cần các bạn dám mơ ước, dám hành động và không ngừng rèn luyện bản thân, chắc chắn khó khăn nào cũng sẽ vượt qua”.

Đằng sau mỗi bước chân đều tăm tắp là bóng dáng của tuổi trẻ hăng say, kiên cường và đầy khát vọng. Mỗi giọt mồ hôi thấm xuống thao trường sẽ hóa thành những bước đi mạnh mẽ, tự tin, đồng thanh tiến bước dưới lá cờ đỏ sao vàng vào ngày Đại lễ.

Đó sẽ là khoảnh khắc mà Khánh và đồng đội cùng hòa mình vào bản tráng ca của cả dân tộc, nơi tuổi trẻ, lý tưởng và trách nhiệm tạo thành sức mạnh bất diệt. Với Khánh và những sinh viên An ninh nhân dân, hành trình rèn luyện gian khổ vừa để tự hào bước đi trong một ngày lễ lớn, vừa để khẳng định rằng: sinh viên hôm nay không chỉ học tập, nghiên cứu mà luôn sẵn sàng đứng vào hàng ngũ, cống hiến sức trẻ cho đất nước.

