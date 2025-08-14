Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từng đối đầu phòng vé mùa phim Tết, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng nay sát cánh trong phim mới

Tôn Huy - Ảnh: BTC
HHTO - Tác phẩm hành động mới của đạo diễn Hàm Trần - Tử Chiến Trên Không - vừa có buổi giới thiệu, hé lộ những cảnh phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Ngoài dàn diễn viên quen thuộc như Thái Hoà, Kaity Nguyễn, Xuân Phúc, dự án còn đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai gương mặt trẻ Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng.

Vừa qua, showcase ra mắt phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không diễn ra tại TP.HCM, mang đến những thông tin và hình ảnh đầu tiên về một trong những dự án điện ảnh Việt được chú ý trong năm 2025.

mrd-tnv-3.jpg
Thái Hòa - Kaity Nguyễn﻿ vắng mặt tại buổi showcase phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không﻿.

Đặc biệt là sự góp mặt của Ma Ran Đô (1997) và Trần Ngọc Vàng (1998). Cả hai từng xuất hiện trên màn ảnh rộng dịp Tết 2025 với Nụ Hôn Bạc TỷYêu Nhầm Bạn Thân. Nếu trước đây là "đối thủ" phòng vé, nay cả hai nam thần có dịp đứng chung một dự án điện ảnh.

mrd-tnv.jpg
Ma Ran Đô (trái) và Trần Ngọc Vàng (phải) từng là "đối thủ" phòng vé phim Tết 2025.
mrd-tnv-2.jpg
Hai nam thần cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Tử Chiến Trên Không.

Bộ phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay từng xảy ra trong quá khứ. Câu chuyện xoay quanh chuyến bay bị nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu khống chế, buộc phi hành đoàn tìm cách ứng phó để bảo vệ hành khách. Để đảm bảo tính xác thực, ê-kíp nhận được sự tư vấn chuyên môn từ Điện ảnh Công an Nhân dân trong khâu xây dựng bối cảnh và nhân vật.

mrd-tnv-6.jpg
Đạo diễn Hàm Trần.
mrd-tnv-4.jpg
Ông Nguyễn Văn Hương - hoa tiêu chuyến bay; bà Kim Thanh và bà Thu Cúc - tiếp viên hàng không; ông Phạm Trung Nam - cơ trưởng chuyến bay (theo thứ tự từ trái sang).

Trong Tử Chiến Trên Không, Ma Ran Đô đảm nhận vai cảnh vệ, còn Trần Ngọc Vàng vào vai cơ phó Khanh - cả hai đều trở thành mục tiêu khống chế của nhóm không tặc.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Trần Ngọc Vàng cho biết: "Từ lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút vào chính câu chuyện đặc biệt này". Bên cạnh đó, mỹ nam 9x cũng cho biết thử thách lớn nhất là hầu hết các cảnh quay diễn ra trong khoang lái nên phải tưởng tượng toàn bộ tình huống và thể hiện sự giằng co tâm lý nhân vật.

Trần Ngọc Vàng cũng chia sẻ anh cảm thấy "cô đơn" trong buồng lái. - Clip: Tôn Huy.

Với một đề tài hấp dẫn, được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Hàm Trần cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim được khán giả hi vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn tại phòng vé.

chantrang1463.jpg
Tôn Huy - Ảnh: BTC
#Tử Chiến Trên Không #đối thủ phòng vé Ma Ran Đô Trần Ngọc Vàng #dàn diễn viên phim Tử Chiến Trên Không #đạo diễn Hàm Trần #Ma Ran Đô #Trần Ngọc Vàng

