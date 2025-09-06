Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương Khai giảng năm học 2025 – 2026

SVO - Ngày 05/9/2025, hòa chung không khí tưng bừng của Lễ Khai giảng trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Buổi Lễ mang ý nghĩa đặc biệt khi Nhà trường chính thức bước vào năm học gắn với sự kiện trọng đại – kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (1965 – 2025).

Nhân dịp này, Bộ Y tế và đồng chí Đào Hồng Lan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng đối với sự phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Bộ Y tế gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Về dự và chung vui cùng thầy trò có ông Phạm Quang Hòa – Giám đốc bán hàng miền Bắc, Công ty Cổ phần Nam Dược. Về phía Nhà trường có sự hiện diện của Dược sĩ CKII. Nguyễn Thị Thanh Nhài – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cán bộ, giảng viên các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của các tân sinh viên, tân học sinh cùng đại diện các khóa sinh viên đang theo học.

Thầy và trò nhà trường đã tham dự trực tuyến Lễ Khai giảng toàn quốc

﻿do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Năm học 2024 – 2025 vừa qua tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách, song tập thể Nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm. Bước sang năm học 2025 – 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương khẳng định dấu ấn chiến lược bằng việc triển khai hệ Trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp THCS, mở thêm nhiều ngành học mới cùng các chương trình đào tạo lần đầu tiên được tổ chức. Đây không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn trong đa dạng hóa ngành nghề và tạo cơ hội học tập nghề nghiệp sớm, bài bản cho học sinh, sinh viên, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số, hướng tới một môi trường giáo dục hiện đại, linh hoạt và hội nhập.

TS. Trần Bá Kiên – Hiệu trưởng phát biểu chào mừng Khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Bá Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm vui khi điểm lại những thành tích nổi bật trong năm học vừa qua, đồng thời trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ Y tế cùng các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, hỗ trợ Nhà trường. Thầy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, gắn bó và ủng hộ nhiều hơn nữa từ các đối tác trong thời gian tới. Nhấn mạnh ý nghĩa của năm học mới, TS. Trần Bá Kiên khẳng định: “Đây là năm học đặc biệt, mở ra một chặng đường phát triển mới của thầy và trò Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, đồng thời cũng là bước khởi đầu cho hành trình hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống vẻ vang, dấu mốc thiêng liêng để các thế hệ hôm nay tiếp nối và phát huy những giá trị bền vững mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng”.

Cô giáo Vương Thị Liên – đại diện Giảng viên nhà trường phát biểu.

Trong không khí trang trọng và đầy cảm hứng của buổi lễ, cô giáo Vương Thị Liên, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học đã thay mặt đội ngũ giảng viên gửi gắm niềm tin, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng tập thể Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Hòa chung dòng chảy cảm xúc ấy, em Bùi Thị Phương Anh – tân sinh viên Khóa Cao đẳng K18, ngành Dược đã xúc động bày tỏ niềm tự hào khi trở thành một phần của mái trường giàu truyền thống 60 năm, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng được học tập, rèn luyện, trưởng thành dưới mái trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tân sinh viên Bùi Thị Phương Anh phát biểu tại buổi Lễ.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Nam Dược – một trong những đơn vị gắn bó, đồng hành cùng Nhà trường trong nhiều hoạt động đào tạo và hỗ trợ sinh viên – đã trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6 triệu đồng, dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và tình cảm mà công ty Nam Dược dành cho các bạn sinh viên ngành Dược của trường.

Ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc bán hàng miền Bắc, Công ty Cổ phần Nam Dược

﻿trao học bổng cho sinh viên nhà trường.

Lễ Khai giảng khép lại trong không khí hân hoan, phấn khởi, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng và dấu son tự hào. Năm học này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi mỗi hoạt động, mỗi thành tích đều là những bước đi thiết thực, góp phần làm rạng rỡ hành trình 60 năm truyền thống vẻ vang của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tập thể sư phạm nhà trường.

Một số hình ảnh khác tại buổi Lễ:

Ban giám hiệu chụp ảnh cùng Thầy và trò Lớp trung cấp hệ tốt nghiệp THCS

Ông Phạm Quang Hòa – Đại diện Công ty cổ phần Nam Dược

﻿ tặng hoa chúc mừng nhà trường.