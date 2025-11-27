Trung ương Đoàn và Bộ GD&ĐT ký kết phối hợp: Chung sức thực hiện về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

TPO - Theo anh Bùi Quang Huy, Nghị quyết số 57 và 71 đã mở ra dư địa lớn để Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả những chủ trương mang tính đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là động lực xuyên suốt trong các chương trình phối hợp thời gian tới.

Chiều 27/11, Trung ương Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị.

Cùng thực hiện chủ trương mang tính đột phá

Phát biểu tại Hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ, đối tượng tác động của hai ngành có sự giao thoa, trùng nhau rất lớn, vì thế sự phối hợp trở nên thiết thực, cụ thể. Nhìn lại những năm vừa qua, đặc biệt là giai đoạn gần đây, sự phối hợp của hai ngành đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT đã duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp theo từng giai đoạn, từng năm học, bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn của ngành Giáo dục và phong trào thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Theo anh Huy, Nghị quyết số 57 và 71 đã mở ra dư địa lớn để Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả những chủ trương mang tính đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là động lực xuyên suốt trong các chương trình phối hợp thời gian tới.

Anh Huy cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và chương trình phát triển thanh niên, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 nội dung tiên phong và “Chương trình phát triển toàn diện Thanh niên Việt Nam”, hướng tới phát triển hài hòa trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên. Đây là dư địa rất lớn để hai ngành tăng cường hợp tác sâu rộng.

Trung ương Đoàn cũng đang xây dựng Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Đây sẽ là chương trình bổ trợ hiệu quả cho dự án xây dựng 248 trường liên cấp của ngành Giáo dục. Khi học sinh ở nội trú được đảm bảo về điều kiện sinh hoạt, ăn ở, phương tiện học tập, tổ chức Đoàn sẽ tham gia xây dựng các không gian sinh hoạt văn hóa, phòng đọc sách, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng cam kết sẽ đồng hành với ngành Giáo dục trong việc triển khai các chủ trương quan trọng như xây dựng trường học hạnh phúc, trường học xanh và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

﻿ ﻿ Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân đã có thành tích trong chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

Sự phối hợp toàn diện, mật thiết

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, hai đơn vị đều có chung một mục tiêu lớn đó là giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên và nhi đồng. Chính sự giao thoa rộng lớn này đã tạo nên nền tảng bền vững khiến chương trình phối hợp giữa hai ngành luôn toàn diện, mật thiết và hiệu quả.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở các nội dung báo cáo đã nêu, mà còn ở hàng loạt hoạt động phối hợp ở địa phương, trường học và cơ sở - những phần việc khó thống kê nhưng có chiều sâu thực tiễn rất rõ rệt.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn tới Trung ương Đoàn vì tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó và cùng nhìn về mục tiêu chung là chăm lo cho thanh thiếu nhi cả nước.

Ông cũng khẳng định, thời điểm hiện nay, khi hai bên chuẩn bị ký kết một chương trình phối hợp mới là thời điểm rất đặc biệt, bởi cả ngành Giáo dục và Trung ương Đoàn đều đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn của Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại chương trình.

Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2030.