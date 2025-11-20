Trung ương Đoàn và Amway Việt Nam tặng công trình sân chơi thiếu nhi tại phường Bình Dương

Tại phường Bình Dương (TPHCM), Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Việt Nam) đã trao tặng 2 điểm sân chơi thiếu nhi, 1 điểm các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời và 10 suất học bổng khuyến khích học tập.

Ngày 20/11, lãnh đạo phường Bình Dương (TPHCM), cho biết Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Việt Nam) vừa tổ chức lễ trao tặng sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời.

Tham dự buổi lễ có đại diện Trung ương Đoàn; lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM; lãnh đạo phường Bình Dương, ông Luke Nieuwenhuis – Giám đốc Kinh doanh toàn cầu, Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á – Ấn Độ Tập đoàn Amway; ông Brian Kraus – Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu Tập đoàn Amway; ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Ban tổ chức trao tặng sân chơi thiếu nhi tại phường Bình Dương

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Dương

Trong năm 2024, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như trao tặng 60 bồn chứa nước sinh hoạt 2.000 lít (mỗi tỉnh, thành 20 bồn nước) tại Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh; trao tặng một hệ thống máy lọc nước phèn và 10 máy lọc nước uống trường học cho tỉnh Tây Ninh; trao tặng 400 bản đồ Việt Nam có khung cho các Tỉnh Đoàn trong cụm Trung du Bắc bộ và một số tỉnh, thành phía Bắc, hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Các hoạt động an sinh xã hội trong chương trình lần này tiếp tục thể hiện sự gắn kết giữa Trung ương Đoàn và Amway Việt Nam trong việc phốI hợp trong các hoạt động hướng đến hỗ trợ đoàn viên thanh niên, nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội năm 2025, các bên sẽ triển khai một số hoạt động cộng đồng. Cụ thể: Triển khai trao tặng 2 điểm sân chơi thiếu nhi, 1 điểm các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời và 10 suất học bổng khuyến khích học tập trên địa bàn phường Bình Dương, TPHCM.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng triển khai hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, triển khai tổ chức chương trình “Lũy tre biên giới”, tặng và tổ chức trồng 10.000 – 15.000 cây tre giống dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ). Hoạt động nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Công trình sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời trở thành điểm hẹn lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi và người dân phường Bình Dương

Triển khai trao tặng 1 công trình “Thắp sáng đường quê” nhằm chung tay đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại và an toàn hơn.

Phát biểu tại lễ trao tặng, anh Ngô Đăng Huy - Ủy viên BCH Thành Đoàn TPHCM, Ủy viên Hội đồng Đội TPHCM nói: “Các sân chơi thiếu nhi và thiết bị thể dục thể thao ngoài trời được đưa vào sử dụng sẽ trở thành điểm hẹn lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi và người dân; đồng thời tiếp tục tạo động lực để địa phương hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng”.

Ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam chia sẻ: Amway Việt Nam luôn gắn liền các hoạt động trách nhiệm xã hội song hành với sự phát triển kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Những hoạt động của Amway chỉ là một phần nhỏ trong sự tổng hòa của cộng đồng doanh nghiệp nhưng hi vọng sẽ đem lại những thay đổi tích cực, hòa chung vào sự phát triển chung của đất nước”.

Tại chương trình, Amway Việt Nam còn dành tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là món quà động viên tinh thần, giúp các em thêm nghị lực và niềm tin trên con đường học tập.