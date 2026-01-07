Trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Iran (18h30 ngày 7/1): Thành bại tại trận này

TPO - U23 Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, sẽ ra quân Giải vô địch U23 châu Á 2026 bằng màn đối đầu với U23 Iran. Đây được xem là trận chiến định đoạt cơ hội đi tiếp của 2 đội bởi họ rơi vào bảng nặng, với đương kim á quân Uzbekistan.

report Hàn Quốc hãy cảnh giác với Mohammad Javad Hosseinnejad Mohammad Javad Hosseinnejad là nhạc trưởng của U23 Iran. Dù mới 22 tuổi nhưng cầu thủ này đã là trụ cột của Dynamo Makhachkala tại giải Ngoại hạng Nga, ghi 5 bàn sau 42 trận 2 mùa vừa qua. Anh cũng đã 5 lần ra sân cho đội tuyển Iran. Khả năng quán xuyến tuyến giữa của sao trẻ Dynamo Makhachkala sẽ định đoạt thành bại của đội tuyển U23 nước này. report U23 Hàn Quốc hạ quyết tâm rất cao Với binh hùng tướng mạnh, Hàn Quốc tỏ ra rất quyết tâm cải thiện thành tích ở VCK U23 sau khi bị loại ở tứ kết năm 2024. HLV Lee Min-seong tuyên bố: "Chúng ta phải vào ít nhất là chung kết Cúp U23 châu Á. Vì đây là giải đấu diễn ra trước Đại hội thể thao châu Á, chúng ta phải đạt được kết quả tốt. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của năm mới đối với bóng đá Hàn Quốc nên tất cả phải cố gắng hết sức để có khởi đầu tốt”.

Hàn Quốc đã từng vô địch giải đấu này vào năm 2020. Tuy nhiên, kể từ đó họ đã không thể lọt vào tứ kết trong hai VCK liên tiếp, gây ra thất vọng cho NHM. Đặc biệt là năm 2024, Hàn Quốc đã dừng bước trước Indonesia. Đây là một trong những trận thua nặng nề nhất của bóng đá xứ kim chi cấp độ trẻ.

Năm nay, họ đặt mục tiêu lấy lại vị thế bằng cách trở lại vị trí số một châu lục. HLV Lee Min-sung, người nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, đã tổ chức một số trại huấn luyện ngắn hạn. Tại đây, ông đã thể hiện quyết tâm nâng cao trình độ cho đội tuyển, yêu cầu dàn sao U23 phải vào chung kết U23 châu Á 2026 và thậm chí đặt mục tiêu xa hơn là giành HCV Á vận hội Aichi-Nagoya 2026.

Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao là trụ cột ở các CLB

Sau giai đoạn huấn luyện này, dàn cầu thủ trẻ xứ kim chi liên tục cọ xát ở những sự kiện quốc tế. Họ đá giao hữu với Australia vào tháng 6 (1 trận hòa, 1 trận thua), tham dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 (3 trận thắng), sau đó sang Ả Rập Xê Út huấn luyện vào tháng 10 (2 trận thua) và bay sang Trung Quốc dự Cúp Panda (thắng 2 thua 1).

Trước U23 châu Á 2026, Hàn Quốc tiếp tục làm nóng bằng các trận đấu với Syria, Qatar. Họ cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo cho chiến dịch lần này. VCK U23 châu Á diễn ra khi K.League đang tạm nghỉ nên các CLB cũng nhả tối đa lực lượng cho thầy trò HLV Lee Min-sung tranh tài.

Kang Sang-yoon, một trong những tiền vệ hay nhất K.League, đã lên tuyển. 4 cầu thủ từng tham gia U-20 World Cup cũng góp mặt ở VCK lần này, trong khi đó Kang Sung-jin (Suwon Samsung), người cũng từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nằm trong số những cầu thủ sẽ ra sân.

Với binh hùng tướng mạnh, Hàn Quốc tỏ ra rất quyết tâm. Tối nay, NHM sẽ biết rõ liệu tham vọng trên có thành hiện thực hay không?