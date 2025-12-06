Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trực tiếp U22 Malaysia vs U22 Lào, 1-1 (Hết H1): Bounphaeng mắc sai lầm, U22 Malaysia có bàn gỡ

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đường chuyền từ cánh trái, người hùng Bounphaeng của U22 Lào phá bóng hụt, mang tới cơ hội thoát xuống và dứt điểm thành bàn cho Haykal. Tỷ số là 1-1.

time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-1. U22 Lào đã có khởi đầu tuyệt vời và kiếm được bàn mỏ tỷ số sớm của Xaysombath Bounphaeng. Tuy nhiên cũng chính Bounphaeng lại mắc sai lầm, dẫn tới bàn gỡ của đối thủ.

yellow Thẻ vàng đầu tiên được rút ra

Phút 43: U22 Lào phản công và Michel Raj buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng, ngăn không cho đối thủ tiến vào khu cấm địa.

5.gif
report Sức ép rất lớn

Phút 40: Bàn gỡ hòa khiến đội bóng áo vàng chơi hứng khởi hơn và tạo nên sức ép rất lớn ở khu vực 1/3 sân U22 Lào. Mặc dù vậy, các cầu thủ áo trắng vẫn duy trì tính kỷ luật và chống trả quyết liệt.

goal U22 Malaysia gỡ hòa

Phút 33: Từ đường chuyền từ cánh trái, người hùng Bounphaeng của U22 Lào phá bóng hụt, mang tới cơ hội thoát xuống và dứt điểm thành bàn cho Haykal Danish. Tỷ số là 1-1.

4.gif
report Cơ hội cho Những chú hổ Malaya

Phút 27: Ziad thực hiện quả đá phạt từ cánh phải. Từ tình huống bóng hai, Hakimi có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong vòng tay Lokphathip.

3.gif
report U22 Malaysia bế tắc

Phút 24: U22 Malaysia đang khá bế tắc trước cấu trúc vững chắc và khả năng áp sát nhanh của U22 Lào. Họ hầu như không thể tìm thấy khoảng trống để thâm nhập cũng như tạo ra cơ hội uy hiếp cầu môn của thủ thành Lokphathip.

report Bất lợi của U22 Lào

Phút 20: Nhược điểm của U22 Lào chỉ là thể hình thấp bé, khiến họ bị thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

2.gif
report Cơ hội khác cho U22 Lào

Phút 19: U22 Lào được hưởng quả đá phạt từ xa bên cánh phải. Bóng được treo vào khu cấm địa và một cú đánh đầu được tạo ra, nhưng đi không chính xác.

report Cùng xem lại bàn thắng của U22 Lào
1a.gif
report Không được!

Phút 13: U22 Lào rất chịu khó di chuyển, vây ráp và ngay sau khi đoạt lại bóng, tung ra một đường chuyền dài lên phía trước để cầu thủ tấn công bứt phá. Ở một pha bóng như vậy, Choummaly Somvang có cơ hội băng lên bên cánh trái và căng ngang, nhưng đã bị cản phá.

report U22 Lào cho thấy sự tiến bộ vượt bậc

Phút 8: U22 Lào đang khiến tất cả ngạc nhiên khi nhập cuộc đầy tự tin, triển khai hệ thống 5-4-1 khi mất bóng và nhanh chóng chuyển đổi trạng thái khi có bóng.

goal U22 Lào mở tỷ số

Phút 4: Rất bất ngờ. U22 Lào đoạt bóng từ giữa sân và nhanh chóng lên bóng đầy tốc độ. Bóng sau đó được triển khai xuống bên trái cho Sangvilay căng ngang để Xaysombath Bounphaeng dứt điểm gọn ghẽ, giúp đội bóng xứ triệu voi vươn lên dẫn trước.

1.gif
report Nguy hiểm!

Phút 4: U22 Malaysia có tình huống nguy hiểm. Bóng được tạt vào từ cánh phải, bị phá ra và Hakimi tung ra cú dứt điểm trúng... đồng đội, khiến bóng trôi ra đường biên ngang.

time Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Malaysia và U22 Lào chính thức bắt đầu.

U22 Lào (áo trắng) là đội giao bóng.

report Những chú hổ Malaya khởi động
595146043-1561738701566027-4988023155481402389-n.jpg
595387709-1561739131565984-4359016705133017414-n.jpg
596800254-1561739051565992-564733492253683238-n.jpg
595995011-1561738931566004-3917366843965066318-n.jpg
report Các cầu thủ U22 Malaysia tới sân
1000037034.jpg
1000037033.jpg
report Sân Rajamangala đã sẵn sàng cho trận đấu
1000037035.jpg
report Đội hình xuất phát của U22 Malaysia
1000037032.jpg
report Các cầu thủ Lào đến Rajamangala
1000037036.jpg
1000037039.jpg
1000037038.jpg
1000037037.jpg
593808654-1252482086916788-65567-3115.jpg

Ở trận ra quân, U22 Lào đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1 nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc.

U22 Malaysia hiện vẫn là ẩn số ở bảng B và sẽ là đối thủ ở lượt sau của U22 Việt Nam. Những gì thể hiện qua giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra tại Indonesia cách đây không lâu phần nào cho thấy U22 Malaysia có thể tạo áp lực đáng kể lên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải đánh giá kỹ trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào để lên phương án chiến thuật cho U22 Việt Nam.

Mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Malaysia không phải nhiệm vụ dễ dàng với các cầu thủ U22 Lào. Về thực lực, U22 Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn dù các vấn đề nội bộ của bóng đá nước này liên quan sự cố cầu thủ nhập tịch phần nào sẽ tác động tới sự tập trung của các ĐTQG.

Chất lượng đội hình, kinh nghiệm trận mạc...các yếu tố chuyên môn đều nghiêng về phía U22 Malaysia. Tuy nhiên trong bóng đá luôn tồn tại bất ngờ, đặc biệt bóng đá trẻ. U22 Malaysia cũng sẽ không dễ dàng để có thể đánh bại đối thủ.

