Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Becamex TTPHCM 0-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Áp đảo thế trận nhưng Nam Định bất ngờ nhận bàn thua trước Becamex Bình Dương. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm cho Minh Khoa và sau pha xử lý khéo léo, anh dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh.

time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Thép Xanh Nam Định đang đối mặt với chuỗi 4 trận không thắng tại LPBank V.League 2025/26 và có thể tụt xuống sâu hơn trên BXH. Họ có 45 phút để đưa mình ra khỏi viễn cảnh đen tối đó. Trong nỗ lực thay đổi tình hình, HLV Vũ Hồng Việt đã đưa Lâm Ti Phông, Đặng Văn Tới vào sân thay cho Trần Văn Đạt và Ngô Đức Huy. time Hết hiệp một! Sau cú sút vọt xà của A Mít, trọng tài Lê Vũ Linh đã thổi còi khép lại 45 phút đầu tiên. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách Becamex TP.HCM với bàn thắng của Võ Hoàng Minh Khoa. report Chủ nhà gặp khó Phút 45+1: Hiệp một có 5 phút bù giờ. Trong bối cảnh cần phải kiếm bàn gỡ, Thép Xanh Nam Định lại đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn trước các tình huống phản công của Becamex TP.HCM. report Brenner trở lại Phút 43: Brenner đã trở lại với cái đầu được băng trắng. report Brenner nằm sân Phút 40: Tiền đạo Brenner của Thép Xanh Nam Định đang bị đau ở vùng đầu. Không loại trừ khả năng anh sẽ phải rời sân. goal Becamex TP.HCM bất ngờ mở tỷ số Phút 35: Một đường chuyền từ cánh trái, một tình huống làm tường tốt và sau đó là pha xử lý điềm tĩnh trước khi thực hiện cú sút quyết đoán của Võ Hoàng Minh Khoa đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước. report Ít điểm nhấn được tạo ra Phút 34: Có thể nói hai đội đều gặp khó khăn trong việc tạo nên những tình huống thực sự chất lượng bên phần sân đối phương. Khoảnh khắc đáng chú ý của Ngô Đức Huy hay cú sút của Percy Tau đều là nỗ lực cá nhân. report Trận đấu chưa có nhiều tình huống đáng chú ý Phút 30: Cho đến nay, cú sút dội xà của Ngô Đức Huy là khoảnh khắc tiến tới gần bàn thắng nhất của trận đấu. report Chủ nhà tổn thất Phút 25: Hồng Duy bị đau phải rời sân. Văn Vỹ là người thay thế. report Bóng dội xà Becamex TP.HCM Phút 24: Từ khoảng cách tầm 40m, Ngô Đức Huy bất ngờ tung ra cú sút xa khiến xà ngang đội khách rung chuyển. Đáng tiếc khi cầu thủ của Thép Xanh Nam Định thiếu một chút may mắn để có bàn tuyệt đẹp. report Đội khách đang chơi ổn Phút 21: Đội khách Becamex TP.HCM đang có thể trận khá ổn. Họ hóa giải tốt các mối đe dọa bên phía chủ nhà và vẫn có thể gây ra những lo lắng trước cầu môn Nguyên Mạnh. report Chủ nhà áp đảo kiểm soát bóng Phút 16: Theo thống kê, Thép Xanh Nam Định kiểm soát bóng với 60% thời lượng. Mặc dù vậy, họ chưa thể cụ thể hóa ưu thế này. report Trận đấu đang nóng dần lên Phút 12: Trận đấu đang nóng dần lên bởi cơ hội được tạo ra bởi hai đội, cũng như tiếng trống, tiếng kèn trên khán đài Thiên Trường. report Khởi đầu chậm chạp Phút 7: Hai đội khởi đầu khá chậm rãi. Với Thép Xanh Nam Định, dù chơi trên sân nhà nhưng họ chưa thể tạo nên áp lực cần thiết lên phần sân Becamex TP.HCM. report Chủ nhà nên cẩn trọng Phút 3: Oduenyi băng xuống nhưng bị thổi phạt vì phạm lỗi với hậu vệ Thép Xanh Nam Định. Trong những phút đầu đã có 2 tình huống cầu thủ chủ nhà chuyền sai hoặc xử lý bất cẩn, mang đến cơ hội cho đối phương. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Sau lời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, chung tay ung hộ đồng bào bị bão lũ, trọng tài Lê Vũ Linh đã nổi còi khai cuộc trận đấu thuộc vòng 7 LPBank V.League 2025/26 giữa Thép Xanh Nam Định và Becamex TP.HCM. Đội khách Becamex TP.HCM là đội giao bóng. report Đội hình xuất phát của Becamex TP.HCM report Lịch thi đấu vòng 7 LPBank V.League 2025/26 report BXH LPBank V.League 2025/26 report Các cầu thủ Becamex TP.HCM có mặt tại Thiên Trường report Đội hình xuất phát của Thép Xanh Nam Định

Ông Đặng Trần Chỉnh mới chỉ dẫn dắt Becamex TPHCM được 1 trận, nhưng ông đã sớm đối diện áp lực ngàn cân. Dưới sự dẫn dắt của HLV Anh Đức, Becamex TPHCM chưa thắng trận nào sau chiến thắng 3-0 trước HAGL ở vòng 1: họ hòa 1 và thua tới 5 trên mọi đấu trường.

Chuỗi trận không thắng của đội bóng đã khiến cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam mất ghế. Ông Đặng Trần Chỉnh được đôn lên nhận nhiệm vụ. Nhưng thay đổi này chưa giúp ích gì. Trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng trước, Becamex TPHCM đã không tạo ra được một cơ hội ghi bàn rõ ràng nào. Cả trận, họ chỉ tạo ra được 3 cú sút trúng đích. Kết quả: đội bóng đất Thủ chấp nhận bị chia điểm với tỷ số 1-1.

Nam Định cũng đang khát thắng

Thật khó để chỉ ra ai trong đội hình hiện tại của Becamex TPHCM thi đấu không tốt, nhưng phải thừa nhận rằng tất cả các thành viên từ nội binh đến ngoại binh đều phải nhận trách nhiệm trong giai đoạn sa sút của đội nhà. Các cầu thủ được kỳ vọng như Minh Trọng, Minh Khoa… không thể hiện được phong độ cao còn những cầu thủ ngoại như Alves, Zlatkovic thi đấu rất vật vờ.

Hôm nay, nếu tiếp tục mang phong độ ấy đến sân của Nam Định, rất khó để Becamex TPHCM có thể làm nên một điều gì đó.

Sau 2 lần liên tiếp vô địch LPBank V.League 1, CLB Thép Xanh Nam Định đang đánh mất mình ở mùa giải này. Dù mới đi qua 6 vòng nhưng họ đã thua tới 3 trận. Hàng loạt kết quả thất vọng khiến đội bóng thành Nam bị các đối thủ như Ninh Bình hay CAHN bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Hơn lúc nào hết, HLV Hồng Việt cần một chiến thắng để trở lại đường đua, và cũng là để xây chắc chiếc ghế đang lung lay của mình. Quyết tâm của Nam Định đặt ra nhiều thách thức cho các vị khách Becamex TPHCM. Thực sự, khó có thể tin rằng đội bóng đất Thủ sẽ tìm lại được cảm giác chiến thắng trong chuyến ra Bắc vào chiều nay.