Trực tiếp Thể Công Viettel vs SLNA 1-3 (H2): Vào!!! Thể Công Viettel thủng lưới

goal VÀO!!! Thể Công Viettel gỡ 1-1

Phút 20: Trong tình huống lộn xộn, Lucao là người chạm bóng cuối cùng và sút tung lưới SLNA. Cú sút cách khung thành chỉ 3m và ngoại binh Thể Công Viettel không thể bỏ lỡ. Lần này, không có lý do để hủy bàn của Thể Công Viettel.

Đây là bàn thắng thứ 7 của Lucao ở V.League 2025/26. Anh cân bằng thành tích của Friday, tiền đạo vừa gia nhập Ninh Bình.