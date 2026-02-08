Trực tiếp Thể Công Viettel vs SLNA 1-3 (H2): Vào!!! Thể Công Viettel thủng lưới

Phút 85: Thể Công Viettel dính đòn "hồi mã thương" từ pha phản công của đối thủ. Moore cầm bóng, lao lên như một chiếc xe tăng trước khi chích bóng tinh tế đánh bại thủ môn Văn Việt. Chỉ với 10 người, SLNA đang tạo địa chấn trên sân Hàng Đẫy.
Phút 81: Văn Bách vào sân thay Mạnh Quỳnh. SLNA giờ chỉ cần tăng cường chất thép để bảo toàn chiến thắng.
Phút 79: Hoàng Khanh và Công Phương vào sân, Bùi Tiến Dũng và Văn Tú rời sân. Đội chủ nhà đang tăng cường mọi phương án để tổ chức tấn công.
Phút 78: Sau đường chuyền của Xuân Tiến, Pedro đá nối đưa bóng dội xà bật ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Thể Công Viettel.
Phút 72: Lucao sút phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng dội hàng rào đi ra ngoài.
Phút 68: Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Vương Văn Huy. Trung vệ SLNA đã phạm lỗi với Pedro khi phía trước tiền đạo Thể Công Viettel chỉ còn thủ môn Văn Bình.
Phút 67: Colonna dứt điểm cận thành nhưng không thắng được cái chân của thủ môn Văn Bình.
Phút 66: Nhâm Mạnh Dũng và Wesley rời sân, nhường chỗ cho Xuân Tiến và Pedro Enrique.
Phút 64: SLNA chỉ có 2 tình huống tấn công có nét ở trận này và cả 2 được chuyển hóa thành bàn. Trong thế trận rượt đuổi, Thể Công Viettel sẽ khó khăn trước một SLNA chơi co cụm và đang áp sát rất quyết liệt.
Phút 55: Olala lạnh lùng đánh bại Văn Việt, đưa SLNA một lần nữa vượt lên.
Phút 53: Moore ngã xuống sau pha tranh chấp tay đôi với Colonna. Trọng tài khựng lại một nhịp để tham khảo trợ lý trước khi chỉ tay vào chấm phạt đền cho SLNA.
Phút 40: Những phút đầu hiệp 2, Thể Công Viettel vẫn lấn lướt SLNA. Đội bóng xứ Nghệ thể hiện rõ ý đồ của mình, là lùi sâu đội hình để toàn lực phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ các pha tổ chức phản công.
Phút 45+1: Lucao sút búa bổ nhưng ở góc quá hẹp, anh không thể thắng Văn Bình.
Phút 44: Trước đội hình co cụm của SLNA, Thể Công Viettel tập trung bóng sang 2 biên và thực hiện rất nhiều quả tạt. Phần lớn tình huống bóng bổng của đội chủ nhà khiến SLNA vất vả chống đỡ.
Phút 37: Một lần nữa Thể Công Viettel khiến SLNA chao đảo vì bóng bổng. Hoàng Minh đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chưa đủ hiểm.
Phút 29: Lucao đối mặt thủ môn SLNA. Ở góc sút không thuận lợi, cú chích mũi giày của Lucao đưa bóng đi chuệch khung thành.
Phút 26: Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định lỗi việt vị. Đây là tình huống đặc biệt nhạy cảm.
Quyết định sau cùng của trọng tài là hủy bàn cho Lucao.
Phút 24: Lucao sút tung lưới SLNA nhưng trọng tài phất cờ báo việt vị.
Phút 20: Trong tình huống lộn xộn, Lucao là người chạm bóng cuối cùng và sút tung lưới SLNA. Cú sút cách khung thành chỉ 3m và ngoại binh Thể Công Viettel không thể bỏ lỡ. Lần này, không có lý do để hủy bàn của Thể Công Viettel.
Đây là bàn thắng thứ 7 của Lucao ở V.League 2025/26. Anh cân bằng thành tích của Friday, tiền đạo vừa gia nhập Ninh Bình.
Phút 17: Sau bàn thua, Thể Công Viettel đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Song, các pha triển khai tấn công của đội chủ nhà đang bế tắc vì SLNA chơi co cụm phòng ngự, luôn có 2 cầu thủ áp sát rất nhanh khi đối thủ cầm bóng.
Phút 15: Wesley bắt volley khi có khoảng trống ở vùng cấm SLNA nhưng bóng đi vọt xà. Nếu thành bàn, Thể Công Viettel sẽ bị hủy bàn vì trọng tài phất cờ báo việt vị.
Phút 10: Trọng tài xem lại VAR để xác định tình huống dẫn đến bàn thắng của Thể Công Viettel. Quyết định cuối cùng của trọng tài là hủy bàn thắng, khi nhận định Kyle Colonna phạm lỗi với thủ môn Văn Bình.
Phút 8: Đội chủ nhà ghi bàn cũng từ pha phối hợp đá phạt góc. Viết Tú tạt bóng và Paulinho đánh đầu gọn gẽ.
Phút 3: Julian Garcia đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha dàn xếp đá phạt góc. Sau quả tạt, Bá Quyền đánh đầu nối kiến tạo cho Garcia ghi bàn ở tư thế thuận lợi. Phan Tuấn Tài là cầu thủ không kèm được Garcia.
Bên phía Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang ngồi dự bị ở trận này. Đây là lựa chọn hợp lý của HLV Popov khi Văn Khang vừa cày ải liên tục ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Vòng đấu này, Ninh Bình bất ngờ sẩy chân trước HAGL. Đây là thời cơ quá tốt để Thể Công Viettel áp sát vị trí thứ 2 của Ninh Bình khi đang chơi ít hơn đối thủ 2 trận. Đối thủ lần này của Thể Công Viettel cũng rất "mềm" khi SLNA bước vào giai đoạn chật vật vì đội hình thiếu chiều sâu và chất lượng.
Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để giành trọn 3 điểm trước SLNA. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.
Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.
Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận. Nếu tiếp tục thất bại trước Thể Công Viettel, tình thế của SLNA sẽ thật sự báo động trong cuộc đua trụ hạng.
