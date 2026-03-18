Trực tiếp SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định (H1: 0-2): Nam Định thênh thang đường vào bán kết

Đặng Lai
Tiểu Phùng
TPO - Thép Xanh Nam Định nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp như đá tập. Akolo là người ghi bàn thứ 2. Khách đang rộng cửa tiến vào bán kết.

foul Hết hiệp 1

45'+5: Một hiệp đấu trên chân của Nam Định. Các pha tấn công của họ tỏ ra sắc nét hơn hẳn đối thủ. Tỷ số 2-0 đang mở ra cánh cửa để Nam Định tiến vào bán kết.

nam-dinh-1.jpg
report Chủ nhà đang loay hoay

45': Sau khi nhận 2 bàn thua, tinh thần chiến đấu của Đà Nẵng xuống thấy rõ. Các pha phối hợp của họ mất hẳn tính kết dính. Ribamar và Đình Duy như 2 kẻ xa lạ trên hàng công.

goal 2-0 cho Nam Định

39': Những pha xuống biên của Nam Định rất sắc nét và họ vừa nhân đôi cách biệt. Hoàng Anh tăng tốc bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Akolo dứt điểm cháy lưới Đà Nẵng. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Nam Định.

ezgif-15fb5f89335b0b34.gif
report Xuân Son lại có cơ hội

33': Một pha xuống bóng rất thoáng của Nam Định. Xuân Son được đồng đội đặt vào thế đối mặt thủ môn. Anh sút không qua được khe chân của thủ môn Văn Toản.

goal VÀO, 1-0 cho Nam Định

27': Từ chấm đá phạt góc, Nam Định đã phối hợp ghi bàn. Akolo đưa bóng vào rất vừa tầm để Xuân Son đệm đầu đơn giản làm tung lưới.

ezgif-1753ec6edc838c23.gif
report Xuân Son trổ tài sút phạt

26': Từ chấm đá phạt cách hơn 20 mét, Xuân Son đã tung ra cú đá rất căng. Bóng đập hàng rào đi ra ngoài khung thành đôi chút.

report Đà Nẵng đang đá rất hay

22': Đà Nẵng đã tổ chức những pha tấn công chất lượng. Ribamar vừa có cú đá đưa bóng đi vào cạnh lưới!

var Trọng tài thổi phạt đền nhưng VAR can thiệp

15': Trọng tài phạt penalty Nam Định, ông cho rằng Văn Kiên đã phạm lỗi với Ribamar. Nhưng sau đó VAR vào cuộc và trong tài xóa bỏ quả penalty. Lý do vì đây là tình huống tì vai hợp lệ của Văn Kiên.

nam-dinh-5.jpg
report Không được, Xuân Son bỏ lỡ cơ

11': Xuân Son được đồng đội đặt vào tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại đi ra ngoài.

nam-dinh-7.jpg
report Hai đội đang ăn miếng trả miếng

7': Đà Nẵng không ngại ngần tấn công đối thủ. Họ cũng vừa tung ra cú sút nhưng bóng lại đi vọt xà ngang

report Đội khách đang ép sân

2': Ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ khách đã thể hiện sự vượt trội về quyết tâm dẫn lối chơi. Hoàng Anh vừa có pha xoay người sút vọt xà!!

foul Trận đấu bắt đầu
report Xuân Son và đồng đội đã sẵn sàng cho chiến thắng
653958291-1591651839169363-8760698588948436488-n.jpg
653947942-1591651802502700-2858649562337764234-n.jpg
653494359-1591651769169370-5883596033628161213-n.jpg
652567829-1591651869169360-9152495203823114991-n.jpg
report Đội hình ra sân của 2 đội

Nam Định tung ra lực lượng mạnh nhất với các cầu thủ mang dòng máu ngoại như Xuân Son, Percy Tau hay Akolo. Chi tiết này cho thấy quyết tâm của đội khách.

653912381-1361101372714952-4128026016179799897-n.jpg
nam-dinh-1-7285.jpg

Một trong những trận đấu được quan tâm nhất ở Tứ kết Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 là màn so tài giữa Nam Định và Đà Nẵng. Đây là 2 đội bóng đang gặp nhiều khó khăn ở mặt trận chính là giải vô địch quốc gia. Do vậy, sân chơi Cúp Quốc gia có thể là nơi cứu vãn mùa giải của họ.

Hiện tại ở LPBank V.League 1, Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 7. Họ có được vị trí này sau chuỗi trận thắng ấn tượng. Trước đó, thậm chí Nam Định còn bị lôi xuống cuộc chiến trụ hạng với các đối thủ như Thanh Hóa, Đà Nẵng hay PVF-CAND.

Tình thế đã tươi sáng hơn rất nhiều so với Nam Định. Nhưng không có nghĩa họ đang thắp lại hy vọng bảo vệ chức vô địch vì khoảng cách giữa đội bóng này với vị trí dẫn đầu của Công an Hà Nội vẫn là xa vời vợi. Trong bối cảnh đó, Nam Định có lẽ sẽ tìm kiếm cánh cửa dự cúp châu lục qua Cúp Quốc gia.

nam-dinh-4-751.jpg

Nếu thắng ở sân chơi này, Nam Định sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự mặt trận quốc tế và với tiềm lực của họ, Nam Định hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu.

Trước mắt, Nam Định buộc phải đánh bại Đà Nẵng ở tứ kết và tối nay. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Nam Định dù biết Đà Nẵng vẫn đang chiến đấu bằng tất cả năng lượng và quyết tâm của mình.

Tinh thần chiến đấu tốt giúp họ có được những điểm số quan trọng trong thời gian qua. 3 trận gần nhất, họ không thua trận nào. Nhưng nên nhớ rằng trong bối cảnh mật độ thi đấu dày, Đà Nẵng hiểu họ phải ưu tiên sân chơi nào. Và có lẽ với tâm trí dành cho LPBank V.League 1, khó có khả năng SHB Đà Nẵng thắng trận đấu tối nay.

#SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định #SHB Đà Nẵng vs Nam Định #Xuân Son #Trực tiếp bóng đá #Trực tiếp cúp quốc gia

