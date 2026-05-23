Trực tiếp SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng, 18h00 ngày 23/5: Căng thẳng cuộc chiến trụ hạng

TPO - SHB Đà Nẵng phải thắng Hải Phòng ở trận này để thoát khỏi vị trí cuối bảng khi LPBank V.League 1-2025/26 đi đến những vòng đấu cuối cùng.

Cuộc đua trụ hạng khốc liệt giữa SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TPHCM đang đẩy kịch tính của chặng nước rút V-League 2025/26 lên đỉnh điểm. Vòng đấu này, cơ hội đến tay đội bóng sông Hàn khi đối thủ trực tiếp PVF-CAND vừa bị Thể Công Viettel cầm chân. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hiện tại rất rõ ràng: Phải đánh bại Hải Phòng trên sân nhà để chính thức bứt phá khỏi vị trí bét bảng.

Xét về động lực, SHB Đà Nẵng hoàn toàn vượt trội khi họ đã bị dồn vào thế chân tường, không còn gì để mất. Trận hòa trước Công An TPHCM và chiến thắng trước Becamex TPHCM gần đây đã kịp thời xốc lại tinh thần và sự hưng phấn cho các cầu thủ. Ngược lại, CLB Hải Phòng với 31 điểm trong tay đã sớm trụ hạng an toàn và cũng không còn cơ hội chen chân vào top 4. Dù đã hết mục tiêu, nhưng đội bóng đất Cảng vừa chứng minh họ không tới sân Chi Lăng để dạo chơi sau chiến thắng hủy diệt 4-2 trước Becamex TPHCM ở vòng trước.

Khó khăn lớn nhất của đội chủ nhà lúc này là bài toán nhân sự khi lực lượng liên tục sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt. Ngược lại, Hải Phòng đang sở hữu bộ khung ổn định và chất lượng đồng đều hơn hẳn sau giai đoạn thích nghi với cuộc sống hậu HLV Chu Đình Nghiêm. Niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng sẽ được đặt trọn vào sức trẻ của Đình Duy, Minh Quang và đặc biệt là cái đầu lạnh của thủ lĩnh Quế Ngọc Hải nơi hàng phòng ngự.

Lịch sử đang quay lưng với đội bóng sông Hàn khi Hải Phòng bất bại trong cả 5 lần đối đầu gần nhất (thắng 3, hòa 2), bao gồm cả chiến thắng dễ dàng ở trận lượt đi. Tuy nhiên, khi được chơi tại hiểm địa Chi Lăng trong một trận đấu được ví như "chung kết ngược", SHB Đà Nẵng buộc phải chơi một canh bạc tất tay, chiến đấu với 200% phong độ để tự định đoạt số phận của chính mình.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

