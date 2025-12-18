Trực tiếp SEA Games 33 ngày 18/12: Chờ vàng từ vật, đấu kiếm

TPO - Tâm điểm SEA Games 33 ngày 18/12 là trận chung kết bóng đá nam, nhưng đoàn thể thao Việt Nam còn có thể hy vọng giành thêm HCV từ các môn thế mạnh khác như vật, đấu kiếm…

report Cờ vua: Tuyển Việt Nam bắt đầu vòng loại Sáng nay, tuyển cờ vua Việt Nam tham gia thi đấu vòng loại 3 nội dung: cờ nhanh 2 nam, cờ nhanh 2 nữ, cờ Maruk nhanh hỗn hợp.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là niềm hy vọng vàng của Việt Nam

Khép lại ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 64 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Hiện tại, chủ nhà Thái Lan xem như cầm chắc ngôi nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội (182 HCV). Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là tranh ngôi nhì với Indonesia, nhưng chúng ta đã bị đối thủ bỏ xa 8 HCV.

Về lý thuyết, đoàn Việt Nam vẫn có thể san lấp khoảng cách 8 HCV với Indonesia khi còn nhiều môn thế mạnh như vật, đấu kiếm, bóng đá nam… Tuy nhiên, với công tác tổ chức và trọng tài gây tranh cãi ở SEA Games 33, mọi trận đấu đều có “biến số” khó lường.

Trong ngày 18/12, đoàn thể thao Việt Nam chủ yếu tranh tài ở khung giờ 10h00 đến 17h00. Sau đó, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tuyển U22 Việt Nam với trận chung kết bóng đá nam, gặp U22 Thái Lan.