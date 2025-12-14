Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Indonesia 3-0 (H2): Hải Yến rời sân

TPO - HLV Mai Đức Chung có sự thay đổi người trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang dẫn Indonesia 3-0. Đội trưởng Hải Yến rời sân sau khi lập cú "đúp", vào sân là tiền đạo Huỳnh Như.

substitution Hải Yến rời sân 60': Sau khi hoàn tất nhiệm vụ với cú đúp, Hải Yến rời sân. Huỳnh Như sẽ vào sân và cô sẽ có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở SEA Games 33. goal 3-0 58': Bàn thắng thứ 3 đã dến dễ dàng với Việt Nam. Từ đường treo bóng bên cánh trái, khi các hậu vệ áo trắng còn chưa biết điểm rơi của bóng thì Hải Yến đã lặng lẽ băng lên phía sau, nhẹ nhàng đệm lòng ghi bàn. goal VÀO, bàn thắng may mắn của Việt Nam 48': Từ một pha pressing, Hải Yến đã tìm được bàn thắng cho mình. Cô ghi bàn may mắn sau khi cú đá của thủ môn Indonesia đập trúng đầu cô và bóng lăn vào lưới. foul Hiệp 2 bắt đầu HLV Mai Đức Chung đưa Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào sân. Rõ ràng ông muốn tăng cường tấn công biên. foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu chưa thực sự là chính mình của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù đã ghi bàn nhưng không thể nói các cầu thủ đã làm tốt ở khâu dứt điểm. report Không vào 45'+2: Nguyễn Thị Hoa băng vào bên cánh phải, đón đường tạt của Mỹ Anh. Cú đá của cô đi ra ngoài trong gang tấc. report Các tuyển thủ vẫn khá căng cứng 42': Dù đã mở điểm nhưng tâm lý thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa được cải thiện. Những pha xử lý vẫn có chút căng cứng và thiếu cảm giác. report Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đạo rất sát sao 37': Bên ngoài đường pitch, HLV Mai Đức Chung liên tục hò hét các học trò. Với ông, việc đội tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ ghi được 1 bàn có lẽ là kết quả không thể hài lòng. report Không vào 31': Bích Thùy tranh chấp bóng mạnh mẽ để lấy bóng cho đồng đội. Bên ngoài Vạn Sự đã chớp thời cơ tung cú đá căng. Nhưng bóng đi vọt xà. Ảnh: Đức Cường goal VÀO, Việt Nam ghi bàn mở tỷ số 28': Sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ, cuối cùng thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã giải quyết bế tắc. Bàn thắng của Bích Thùy đến từ chấm phạt đền. ảnh: Đức Cường penalty Penalty cho Việt Nam 26': Từ cú sút của Thái Thị Thảo, hậu vệ Indonesia đã dùng tay cản bóng. Penalty cho Việt Nam. report Tiếc quá 20': Sau pha đánh đầu mớm bóng của Bích Thùy, Hải Yến băng xuống. Cô chích mũi giày khá nghệ thuật nhưng bóng đi ra ngoài đầy tiếc nuối. report Việt Nam đang chơi nửa sân 15': Các cô gái áo đỏ đang áp đảo hoàn toàn. Nhưng ở những lần tiếp cận cầu môn, Việt Nam không thể tung ra những cú dứt điểm chất lượng. report Vẫn chưa vào 9': Mỹ Anh tạt bóng từ cánh trái, bên trong Bích Thùy và Hải Yến cùng dứt điểm nhưng bị phá ra trên vạch vôi. Ảnh: Đức Cường report Không vàooo 5': Bích Thùy tung cú sút phạt hàng rào. Bóng đi căng nhưng lại đi ra ngoài. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Việt Nam So với trận trước, đội có vài sự thay đổi người. Một số cầu thủ dự bị như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Anh đá chính ở trận này. Xem ra HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm một số vị trí cho trận chung kết.

Việt Nam đứng đầu bảng B. Các học trò của HLV Mai Đức Chung giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Philippines nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng bảng, Việt Nam giành được 6 điểm sau 3 trận đấu, thua 1 và thắng 2.

Tuyển nữ Indonesia đã tiến vào bán kết với tư cách là đội xếp nhì bảng A. Đây mới là lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ bóng đá nữ Indonesia vượt qua vòng bảng SEA Games. Từ SEA Games năm 2001 cho tới nay, Indonesia luôn dừng bước từ vòng bảng, có kỳ còn không cử đội tham dự.

Ở SEA Games 33, họ có được tấm vé đi tiếp cũng nhờ rơi vào bảng đấu rất dễ, 3 đội lấy tới 2 cái tên đi tiếp. Tuyển nữ Indonesia chỉ cần thắng 1 trận (trước Singapore) là hoàn tất mục tiêu.

Tương quan 2 đội tuyển là rất chênh lệch. Trên BXH FIFA, Việt Nam xếp hạng 36 thế giới, cao nhất khu vực Đông Nam Á, trong khi Indonesia chỉ xếp hạng 105. Mỗi lần gặp nhau, Việt Nam luôn áp đảo toàn diện đối thủ.

Lần gần nhất đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia là tại Giải vô địch bóng đá nữ ASEAN 2025 vào tháng 8/2025. Khi ấy, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Việt Nam cũng vùi dập Indonesia tới 7-0.

Có lẽ trước trận đấu này, kịch bản thắng thua đã rõ. Vấn đề có lẽ là Việt Nam sẽ thắng bao nhiêu, có bảo toàn quân số cho trận chung kết hay không. Trong khi đó, Indonesia coi như đã hoàn thành mục tiêu nên họ cũng khá thoải mái nếu có thua đậm ở trận này.