Trực tiếp Ninh Bình FC vs Công an Hà Nội 0-1 (H1): Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội

TPO - Đình Bắc có pha khống chế bóng hoàn hảo trong khu cấm địa và bình tĩnh đấu tay đôi với hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, pha dứt điểm rất căng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

report Ninh Bình đang loay hoay 23': Văn Hậu vừa giải vây tình huống Fred Friday áp sát và đánh đầu. Chiều cao và khả năng tì đè tốt của Văn Hậu giúp anh thắng chân sút ngoại bên phía Ninh Bình. report Không vào, Đình Bắc bỏ lỡ 18': Đình Bắc đón bóng mềm mại rồi loại bỏ 2 hậu vệ đối phương với những pha động tác giả mềm mại. Tuy nhiên, cú đá cực căng của anh lại đi ra ngoài cột dọc bên phải. report Thế trận trở nên chắc chắn 16': Sau vài phút đầu bùng nổ, CAHN bắt đầu chơi chắc chắn hơn khi họ nhận thấy cỗ máy của Ninh Bình có dấu hiệu hoạt động trơn tru hơn. Với đội khách, an toàn đang là ưu tiên số 1. report Cơ hội đầu tiên của chủ nhà 11': Sau những sóng gió, Ninh Bình cũng tạo ra được cơ hội đầu tiên. Hoàng Đức nhận bóng từ đồng đội song anh lại đánh đầu ra ngoài. report Ninh Bình FC đang lúng túng 8': Bàn thua sớm khiến Ninh Bình FC đánh mất sự tự tin. Họ đang lúng túng trong khâu xử lý. Quang Nho vừa có pha bóng phiêu lưu, suýt "biếu" Alan cơ hội ghi bàn. goal VÀO, 1-0 cho CAHN 2': Ngay từ những tình huống đầu tiên, CAHN đã ghi bàn. Alan nhanh chân băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ sau khi trung vệ Ninh Bình mắc lỗi khống chế bóng. Ninh Bình đang đứng trước vô vàn áp lực. report Trận đấu tâm điểm của LPBank V.League 1 bắt đầu report Đội hình ra sân của chủ nhà Ninh Bình report Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận đấu, hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm tại Ninh Bình report Đội hình ra sân của CAHN

Trận cầu đáng chú ý nhất tối thứ 7 của LPBank V.League 1 chính là màn đối đầu giữa Ninh Bình và CAHN. Hai đội bóng này đang là đối thủ trực tiếp của nhau ở cuộc đua vô địch nhưng hiện tại, cả 2 ít nhiều đã không còn giữ được bộ mặt đáng gờm của mình.

4 vòng gần nhất, Ninh Bình chỉ giành được 1 trên tổng số 12 điểm tối đa. Từ chỗ dẫn đầu, đội bóng này đã tụt lại khác xa so với chính CAHN, từ chỗ đá 35 trận liền không biết thua là gì, họ đã thua 3 trận liên tiếp. Không những hụt hơi ở cuộc đua vô địch, thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì đội bóng cố đô còn mất điểm khi gặp những cái tên yếu nhất nhì giải đấu.

Đó là HAGL và SHB Đà Nẵng. Ninh Bình FC gục ngã trên sân HAGL và bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà Ninh Bình FC đã bất lực trước hàng thủ của đội bóng sông Hàn. Những Gustavo, Hoàng Đức… đang bất ngờ cùn mòn thấy rõ. Nó phản ánh một thực tế là Ninh Bình FC vẫn chưa đủ bản lĩnh để đua đường trường với những cái tên giàu tiềm lực hơn là Thể Công Viettel và CAHN.

Thực ra CAHN cũng vừa thua Hà Nội FC để chịu trận thua đầu tiên ở LPBank V.League 1 mùa này. Tuy nhiên, họ vẫn đang giữ được vị trí số 1 với những thống kê ấn tượng như là đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Có lẽ cú ngã vừa qua chỉ là tai nạn và tối nay, đội bóng ngành công an sẽ trở lại với quỹ đạo của mình.