Trực tiếp Man City vs MU 1-0 (Hết H1): MU bế tắc

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi để đối thủ dẫn trước, MU nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể tìm đường vào khung thành Man City.

report Đội hình xuất phát Man City
screen-shot-2025-09-14-at-222817.png
report Đội hình xuất phát MU
screen-shot-2025-09-14-at-222920.png
report Cầu thủ hai đội khởi động
screen-shot-2025-09-14-at-223136.png
screen-shot-2025-09-14-at-223146.png
screen-shot-2025-09-14-at-223155.png
report Khoảnh khắc tưởng nhớ Ricky Hatton

Trước trận derby, sân Etihad lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ bằng những tràng pháo tay kéo dài để tri ân Ricky Hatton- huyền thoại quyền Anh vừa qua đời ở tuổi 46.

Không chỉ là nhà vô địch trên võ đài, Hatton còn được biết đến là một CĐV trung thành và cuồng nhiệt của Man City. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ thể thao và cộng đồng bóng đá nửa xanh thành Manchester.

report Trận đấu bắt đầu

1': Trận derby thành Manchester vừa khai cuộc đã suýt có bàn thắng sớm!

Ngay ở phút đầu, Haaland thoát xuống bên trái vòng cấm rồi tung cú dứt điểm cực nhanh, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

report Man City nhập cuộc đầy hứng khởi

3': Một đường chuyền chọc khe xé toang hàng thủ MU đưa bóng đến chân Reijnders đang băng xuống, nhưng tiền vệ người Hà Lan đã rơi vào thế việt vị.

report Donnarumma trổ tài

5': Thủ môn Donnarumma có pha cứu thua đầu tiên trong màu áo Man City khi anh kịp thời cản phá cú sút từ cự ly khoảng 20m của Sesko.

report Khoảnh khắc thót tim cho khung thành MU!

9': Thủ môn Bayindir bất ngờ trượt chân ngay khi Haaland áp sát. Rất may cho MU, anh vẫn kịp bắt bóng trong tầm khống chế và hóa giải tình huống nguy hiểm.

1-4061.jpg
report Thế trận giằng co ở những phút đầu

12': Từ tình huống đá phạt, Mbeumo treo bóng nguy hiểm vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Man City đã kịp thời đánh đầu giải nguy.

Sau khoảng 10 phút, cục diện trên sân Etihad vẫn khá cân bằng, chưa đội nào tạo được khác biệt rõ rệt.

report VÀOOOO! Man City mở tỷ số

18': Doku khéo léo vượt qua hàng thủ MU rồi thực hiện quả tạt chính xác cho Phil Foden bật cao đánh đầu dũng mãnh, tung lưới MU và đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

1-7526.jpg
2-9102.jpg
report Man City được hưởng phạt góc

24': Sau tình huống hãm thành liên tiếp ở cánh phải, đội chủ nhà giành được quả phạt góc. Foden thực hiện quả treo bóng, nhưng trung vệ De Ligt bật cao, đánh đầu giải nguy cho MU.

report Thủ môn MU cứu thua

26': Doku tiếp tục khuấy đảo bên cánh trái, thoát khỏi sự đeo bám rồi căng ngang cho Reijnders băng vào dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, cú sút của anh không thắng được thủ môn Bayindir.

1-7002.jpg
report Mbeumo sút vọt xà

29': Cầu thủ của MU thoát xuống đối mặt khung thành đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà, đồng thời trọng tài cũng căng cờ báo việt vị.

report Nguy hiểm

34': Sesko di chuyển khéo léo giữa hai hậu vệ Man City để đón đường chuyền bổng từ Mbeumo. Tiền đạo của MU khống chế gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán, nhưng Donnarumma đã khép góc kịp thời và cản phá xuất sắc.

1-4463.jpg
report Đá phạt nguy hiểm cho MU

36': Từ góc trái sát vòng cấm, Fernandes treo bóng xoáy vào khu vực nguy hiểm. Thế nhưng, không cầu thủ nào của MU kịp băng vào, để Donnarumma dễ dàng ôm gọn bóng.

report Cơ hội

41': Reijnders chọc khe tinh tế ở trung lộ để O'Reilly thoát xuống và tung cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng bóng lại bay thẳng lên khán đài sân Etihad.

report Bù giờ

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ!

screen-shot-2025-09-14-at-194756.png

Man City bước vào mùa giải thứ 9 với Pep Guardiola đầy bất ổn. Cho dù vẫn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng đội bóng áo xanh dường như đã đánh mất khả năng săn tìm ngôi sao như trước đây. Một loạt hợp đồng mới của họ trong vòng 2 năm qua đều không đáp ứng được kỳ vọng, trong đó có những cái tên gây thất vọng lớn như Matheus Nunes, Nico González, Abdukodir Khusanov…

Một số ngôi sao khác như Savinho, Doku, Omar Marmoush cũng kém xa với kỳ vọng ban đầu. Điều này khiến quá trình tái thiết của Man City không suôn sẻ trong bối cảnh nhiều trụ cột của họ đang lần lượt ra đi hoặc sa sút phong độ.

Mùa trước, Man City đã “tỉnh giấc” đúng lúc để lọt vào tốp 5 Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, họ thua Crystal Palace ở chung kết FA Cup và kéo dài màn trình diễn thiếu ổn định đến mùa này. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wolves ở ngày ra quân, Man City thua liên tiếp 2 trận trước Tottenham và Brighton, và rơi xuống hạng 16 trên bảng xếp hạng.

Lần hiếm hoi dưới thời Pep Guardiola, Man City bước vào trận derby Manchester với thứ hạng thấp hơn MU. Không những vậy, mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Man City khi họ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng với danh sách chấn thương kéo dài. Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis đều có vấn đề và chưa chắc ra sân.

Ở phía trên, Omar Marmoush dính chấn thương nặng khi thi đấu cho tuyển Ai Cập. Tiền đạo này chắc chắn vắng mặt cùng Savinho và Rayan Cherki, khiến Pep Guardiola không còn lựa chọn cho hàng công. HLV người Tây Ban Nha buộc phải dùng Doku và Foden hỗ trợ cho Haaland cho dù cả hai không đạt phong độ cao.

Dù sao, Man City cũng may mắn khi MU không khá hơn họ là bao. Đội bóng áo đỏ đang cải tổ mạnh mẽ cùng HLV Ruben Amorim, và đội hình của họ giống như công trình ngổn ngang ở thời điểm này. MU đã thua Arsenal ở trận ra quân trước khi bị Fulham cầm hòa. Ở vòng gần nhất, họ suýt bị Burnley chia điểm ngay tại Old Trafford. Bàn thắng muộn của Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ giành 3 điểm trọn vẹn và vực dậy tinh thần, nhưng lối chơi của họ vẫn thiếu thuyết phục.

Sự xuất hiện của Cunha, Mbeumo và Sesko giúp hàng công của MU tươi sáng hơn, nhưng các vấn đề ở hàng thủ và hàng tiền vệ vẫn tồn tại như cũ. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, tuyến giữa của MU khó lòng kiểm soát thế trận trước Man City. Khi đó, hàng thủ sẽ chịu áp lực lớn và dễ mắc sai lầm. Đây là kịch bản quen thuộc trong các trận đấu vừa qua của MU. Cũng vì vậy, khi hàng công MU phung phí cơ hội, họ rất dễ mất điểm.

Man City đã thống trị derby trong những năm gần đây, thắng 5/8 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 2). Tuy nhiên, họ không thắng trận nào ở mùa trước (hòa 1, thua 1), và MU đã tạo bất ngờ với chiến thắng 2-1 ở lượt về mùa 2024/25 nhờ các bàn thắng muộn, trong đó Amad Diallo ghi bàn quyết định ở phút 90.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#Man City vs MU #derby Manchester #trực tiếp bóng đá #Premier League #đội bóng Anh

