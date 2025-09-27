Trực tiếp Man City vs Burnley 1-1 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Từ cánh trái, bóng được chuyền vào vòng cấm và Anthony băng xuống dứt điểm. Bóng đập chân Dias đối hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Man City.

report Phạt góc cho Man City 49': Man City bắt đầu cho thấy sự khởi sắc khi Nunes có pha phối hợp kỹ thuật trước vòng cấm, buộc hậu vệ Burnley phải phá bóng chịu phạt góc. Tuy nhiên, ở tình huống tiếp theo, Foden treo bóng vào trong nhưng đường chuyền lại đi quá dễ, rơi gọn vào tay thủ môn Dubravka. report Burnley khởi đầu hứng khởi 47': Burnley tổ chức phản công nhanh, Anthony thoát xuống rồi chuyền cho Foster tung cú dứt điểm. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Man City đổi hướng đi hết biên ngang, đem về quả phạt góc cho đội khách. Từ tình huống phạt góc, Burnley tiếp tục được hưởng quả ném biên. Một màn nhập cuộc đầy hứng khởi của thầy trò đội khách trong hiệp hai. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Man City giao bóng bắt đầu hiệp 2. report Thống kê hiệp 1 report Hết hiệp 1 45+3': Man City khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm, nhưng Burnley kiên định với đấu pháp, không nóng vội dâng cao và có được bàn gỡ hòa nhờ công của Anthony. report Foster giải nguy 45+1': Foden treo bóng từ quả phạt góc bên cánh phải vào vòng cấm, nhưng Foster đã bật cao đánh đầu giải nguy, hóa giải thành công tình huống nguy hiểm cho Burnley. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Thế trận cân bằng 40': Burnley bất ngờ có bàn gỡ chỉ từ cú sút trúng đích đầu tiên. Trong khi đó, Man City sau bàn mở tỷ số sớm lại chưa thể tạo thêm đủ sức ép, khiến thế trận trên sân đang trở nên cân bằng hơn. report VÀO!!! Anthony gỡ hòa 1-1 cho Burnley

38': Hartman băng lên bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang nguy hiểm vào trong. Anthony nhanh chân tung cú dứt điểm, bóng khẽ chạm vào người Dias đổi hướng khiến Donnarumma hoàn toàn bất lực. report Burnley kiểm soát bóng 35': Burnley chủ động giữ nhịp trận đấu bằng chuỗi những pha ban bật ngắn, liên tục chuyền bóng qua lại nhằm giảm sức ép từ phía Man City và kéo dãn đội hình đối phương. report Va chạm liên tiếp 30': Đến lượt Walker phải nhận cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi vụng về khi cố ngăn cản pha đi bóng tốc độ của Foden. report Thẻ vàng đầu tiên 27': Hartman phải nhận thẻ sau pha vào bóng có phần nguy hiểm với Savinho. report Dubravka cứu thua 24': Doku lại có pha đi bóng lắt léo buộc thủ môn Dubravka phải trổ tài cản phá. Ngay sau đó, Gonzalez tung cú sút xa, bóng đập chân một cầu thủ Burnley đổi hướng đi hết đường biên ngang. report Burnley có pha dứt điểm đầu tiên 23': Burnley mới có pha dứt điểm đầu tiên và người thử vận may là Walker. Hậu vệ đội khách bất ngờ tung cú sút táo bạo từ khoảng cách xa, nhưng bóng đã bị hàng thủ đội chủ nhà chặn lại. report Cơ hội cho Reijnders 20': Thêm một pha xử lý ấn tượng nữa của Doku, tạo cơ hội cho Reijnders dứt điểm nhưng cú sút đã bị chặn lại. report Doku gây khó khăn cho hàng thủ Burnley 17': Walker đã kịp thời lùi về và chặn đứng pha đi bóng lắt léo của Doku. Dù vậy, có thể thấy rõ các cầu thủ chạy cánh của Man City, với tốc độ và kỹ thuật vượt trội, vẫn liên tục khiến hàng thủ Burnley phải căng mình chống đỡ. report VÀO!!! Man City mở tỷ số 12': Haaland dùng sức mạnh che chắn bóng khéo léo rồi nhả lại cho Doku. Tiền vệ cánh của Man City lập tức xoay sở, luồn lách qua hai hậu vệ Burnley trước khi tung cú dứt điểm căng. Thủ môn Dubravka kịp phản xạ cản phá, nhưng bóng bật ra đúng tầm di chuyển của Foden. Tưởng như Foden sẽ có cơ hội ghi bàn mười mươi, thì trong nỗ lực phá bóng, Esteve lại lóng ngóng đá phản lưới nhà, biếu không cho Man City bàn mở tỷ số. report Burnley phòng thủ chắc chắn 6': Trong một tình huống tấn công của Man City, Gvardiol bất ngờ dâng cao rồi tung cú dứt điểm, nhưng cú sút đã bị hàng thủ Burnley kịp thời chắn đứng. Đội khách đang lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự số đông, khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn. report Pha phạt góc đầu tiên 3': Foden có pha băng xuống phía sau hàng thủ Burley và mang về quả phạt góc cho Man City. Tuy nhiên, tình huống treo bóng sau đó lại không đủ hiểm hóc để tạo nên sóng gió trước khung thành đội khách. report Trận đấu bắt đầu 1': Burnley là đội giao bóng trước. report Tri ân huyền thoại quyền Anh Hatton Một phiên bản đặc biệt của ca khúc Blue Moon vang lên trước giờ bóng lăn, cùng hình ảnh căng lớn trên khán đài để tri ân huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton. report Đội hình xuất phát Burnley Dubravka, Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman, Tchaouna, Cullen, Luis, Anthony, Foster report Đội hình xuất phát Man City Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Sau khi đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối trong trận hòa nghẹt thở với Arsenal cuối tuần trước, Man City đã kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Trước đối thủ hạng Ba Huddersfield Town, thầy trò Pep Guardiola không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 2-0, qua đó lần thứ 12 trong 13 năm góp mặt ở vòng 4 giải đấu.

Trận đấu tại South Yorkshire cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt với các CĐV Man City. Mười năm sau lần cuối Emile Heskey góp mặt ở Cúp Liên đoàn, người hâm mộ được chứng kiến hai cậu con trai của anh - Reigan và Jaden - cùng ra mắt đội một. HLV Guardiola trao cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ, nhưng chiến thắng vẫn được đảm bảo nhờ phong độ rực sáng của Phil Foden và Savinho, những người thay nhau lập công ở mỗi hiệp.

Lịch thi đấu dồn dập đang chờ đợi nhà vô địch Premier League bởi ngay sau Burnley là Brentford, kẹp giữa là trận đại chiến với Monaco tại Champions League, rồi đến chuyến làm khách Swansea ở Cúp Liên đoàn - tất cả gói gọn trong 8 ngày.

Dẫu vậy, Man City hiểu rõ họ cần tăng tốc, khi chỉ mới có 7 điểm sau 5 vòng tại Premier League, thành tích tệ nhất kể từ mùa 2006/07. Điểm tựa của Guardiola chính là chuỗi 22/24 trận thắng gần nhất trước các tân binh, kể từ sau cú sảy chân trước Leeds hồi tháng 4/2021.

Man City đã toàn thắng cả 13 lần gần nhất chạm trán Burnley trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 46-2. Trong lịch sử, chỉ có các chuỗi toàn thắng trước Fulham (18 trận), Watford (16), Bournemouth (15) và West Brom (14) của họ là dài hơn.

Ở chiều ngược lại, Burnley tiếp tục chìm trong khó khăn. Trận thua sốc 1-2 ngay tại Turf Moor trước Cardiff City, đội đang chơi ở League One, khiến thầy trò Scott Parker bị loại khỏi Cúp Liên đoàn lần thứ hai liên tiếp từ vòng 3. Pha lập công duy nhất của Zian Flemming không thể che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của tập thể mà chính HLV Parker phải thừa nhận là “dưới chuẩn mực”.

Bốn trận gần nhất, Burnley chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 vòng liên tiếp ở Premier League. Trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest cuối tuần qua chỉ giúp họ nhích lên vị trí 16, hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm.

Cơ hội cho Burnley vào tối nay vô cùng khó khăn, khi họ không thắng trong 19 chuyến làm khách gần nhất trước Man City ở Premier League (hòa 6, thua 13), kể từ chiến thắng 5-2 vào tháng 3/1963. Trong 7 trận thua gần nhất tại Etihad, họ thủng lưới tới 25 bàn.

Điều đáng lo hơn cả, hàng thủ từng lập kỷ lục 30 trận giữ sạch lưới ở Championship mùa trước giờ lại biến thành “tấm bia tập bắn”. Burnley đang là đội để đối thủ tung ra nhiều cú sút nhất (95), nhiều cú dứt điểm trúng đích nhất (25) và sở hữu chỉ số bàn thua kỳ vọng (xG against) cao nhất giải (10,5). Điểm tựa duy nhất mà họ có thể bấu víu, đó là việc Man City mùa này mới chỉ dứt điểm trung bình 11 lần/trận - con số thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League của họ.