Trực tiếp Liverpool vs Man City, 0-0 (H2): Ekitike bỏ lỡ khó tin

Phút 70: Salah đá phạt, nhưng bóng đi quá mạnh và thiếu chính xác.
Phút 68: Liverpool đòi hỏi phải có phạt đền sau tình huống Salah bị phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài xác định pha phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm. Thẻ vàng cho Guehi.
Phút 65: Liverpool phản công. Ekitike đánh gót để Wirtz dứt điểm nhưng Guehi đã chặn lại.
Phút 64: Rodri tung ra cú sút xa đầy uy lực, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 60: Sự nóng bỏng của trận đấu tạm ngưng khi Khusanov cần chăm sóc y tế sau pha va chạm rất mạnh ở vùng đầu. Sau đó anh bị thay thế bởi Ruben Dias. Bên cạnh đó, Cherki cũng vào thay Marmoush.
Phút 57: Sau khi bắt gọn cú sút của cầu thủ Man City, Allison Becker phất bóng dài lên phía trước để Ekitike băng lên, chuyền cho Salah bên cánh trái và nhận lại quả tạt. Ở tư thế trống trải, anh lại đánh đầu chệch cột.
Phút 54: Wirtz tạt bóng nhắm đến cái đầu của Ekitike nhưng Donnarumma đã xuất sắc băng ra cản phá.
Phút 53: Wirtz giữ bóng ở rìa vòng cấm sau sai lầm của Rodri. Anh chuyền cho Gakpo, người chuyền tiếp cho Ekitike nhưng cú sút sai đó lại đi chệch khung thành.
Phút 52: Liverpool nỗ lực tìm kiếm khoảng trống để đột nhập từ cánh phải, cuối cùng kết thúc bằng cú sút xa của Szoboszlai, và thủ môn Donnarumma đã bắt gọn.
Phút 47: Van Dijk phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Haaland. Trước đó, Allison Becker đã có pha xử lý mạo hiểm nhưng Szoboszlai đã kịp giải nguy.
Phút 46: Mặc dù Man City áp đảo kiểm soát bóng nhưng họ lại có vấn đề trong khâu xử lý cuối cùng, trong khi Liverpool vẫn tạo ra cơ hội để làm nên sự khác biệt. Cơ hội mở cho cả hai và hiệp hai sẽ rất hứa hẹn.
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Man City là đội cầm bóng áp đảo và tung ra 10 cú dứt điểm trong khi chủ nhà Liverpool gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng.
Phút 42: Marmoush phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Gakpo. Từ chấm đá phạt, bóng được đưa vào vòng cấm để Van Dijk đánh đầu chuyền cho Salah, người ngã trong vòng cấm khiến Liverpool đòi hỏi một quả penalty. Tuy nhiên trọng tài nói không.
Phút 40: Liverpool không thể đưa bóng thoát khỏi phần sân nhà và mỗi lần mất bóng là một lần Man City gây sức ép. Đội chủ nhà đang rơi vào khó khăn.
Phút 34: Haaland rất cố gắng đón quả bóng từ cánh phải của Rodri và tung ra cú sút ngay. Tuy nhiên Allison Becker đã bắt gọn.
Những phút đã qua Liverpool dồn lên và tạo nên một số tình huống đáng chú ý, nhưng Man City luôn khiến họ lo lắng ở phía sau.
Phút 32: Wirtz thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Ekitike băng lên bên cánh trái. Tuy nhiên hậu vệ Man City kịp lùi về và Ekitike lại quá cá nhân, khiến cơ hội trôi qua.
Phút 28: Donnarumma băng ra phá bóng sau quả tạt của Szoboszlai. Bóng rơi đúng chân Salah và cầu thủ người Ai Cập thực hiện cú lốp bóng vào góc xa nhưng bất thành.
Phút 26: Mưa nặng hạt mang tới nhiều thách thức cho cả hai đội.
Phút 25: Mac Allister chuyền bóng xuất sắc nhưng Mohamed Salah lại không ở tư thế tốt nhất để tạo nên cú sút ưng ý.
Phút 21: Man City đã gây dựng được nhịp điệu và cầm bóng áp đảo (69%), tổ chức các đợt tấn công tương đối thoải mái, sau đó tạo nên không ít cơ hội nguy hiểm.
Từ pha đột nhập bên cánh trái, Haaland làm tường để Marmoush dứt điểm, nhưng bóng chạm chân cầu thủ Liverpool đi ra đường biên ngang.
Phút 17: Nỗ lực của Haaland mang về một quả phạt góc cho Man City. Bóng được Marmoush treo sát mép cầu môn nhưng Liverpool đã hóa giải thành công.
Phút 14: Rodri dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đây là nỗ lực dứt điểm thứ 4 của Man City.
Phút 11: Liverpool pressing mạnh mẽ nhưng Man City lại đang là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn với 3 cú dứt điểm. Chủ nhà là 0.
Phút 9: Man City được hưởng quả đá phạt chêch bên cánh trái. Bernardo Silva treo bóng trước cầu môn và Khusanov đánh đầu vọt xà.
Phút 4: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao, và bầu không khí sôi động ở Anfield càng khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Phút 2: Cầu thủ Liverpool mất bóng nguy hiểm, và Bernardo Silva xốc thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe cho Haaland băng xuống đối mặt Allison Becker. May cho chủ nhà, tiền đạo người Na Uy đã bị chặn lại.
Phút 1: Trận đấu được mong chờ nhất vòng 25 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Man City chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Craig Pawson.
Man City là đội giao bóng.
Erling Haaland và Omar Marmoush chỉ mới đá chính cùng nhau hai trận tại Premier League mùa này. Cả hai trận đều diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, với kết quả The Citizens thua cả hai (trước Tottenham trên sân nhà và Brighton trên sân khách).
Erling Haaland sẽ đá chính sau khi vắng mặt trong trận thắng Newcastle hồi giữa tuần. Trong khi đó, Ruben Dias ngồi dự bị cùng Phil Foden và Rayan Cherki. Bất ngờ lớn nhất là Nico O'Reilly sẽ đá ở vị trí tiền vệ.
Đá chính: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.
Dự bị: Mamardashvili, Woodman, Endo, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Đá chính: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland.
Dự bị: Trafford, Dias, Reijnders, Ake, Cherki, Nico, Foden, Alleyne, Lewis.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm 2026, Man City là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa để thủng lưới bàn nào trong hiệp một và ghi được 6 bàn thắng. Tuy nhiên, họ cũng là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào trong hiệp hai, và để thủng lưới 6 bàn.
Cuối cùng thì chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League của Liverpool cũng đã chấm dứt bằng trận thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần trước. Tưởng rằng cơn ác mộng sẽ tiếp tục với thầy trò Arne Slot khi thủng lưới sớm, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Hugo Ekitike và Florian Wirtz đã giúp họ đảo ngược tình thế, rời sân với tỷ số 4-1.
Kết quả này mang đến sự khích lệ lớn để Liverpool từng bước quay trở lại tốp đầu. Trong bối cảnh Chelsea và MU đều giành chiến thắng vào thứ Bảy, The Reds buộc phải giành trọn 3 điểm tại Anfield tối nay nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tin tốt cho họ là Man City cũng không có được phong độ quá tuyệt vời.
Cũng vào tuần trước, đội quân của HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi mất điểm trước Tottenham dù sở hữu 2 bàn dẫn trước. Điều này đồng nghĩa với việc, thành tích trong 6 trận Premier League gần nhất của The Citizens giống hệt Liverpool, cùng thắng 1 hòa 4 thua 1. Vì vậy, nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, sự mệt mỏi của Man City khi vừa trải qua trận bán kết League Cup hồi giữa tuần, Liverpool đủ khả năng có được 3 điểm sau một trận đấu nhiều bàn thắng.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD.