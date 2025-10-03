Trực tiếp HAGL vs SLNA 1-0 (H1): Vào! HAGL mở tỷ số

TPO - Từ cánh trái, bóng được tạt vòng vòng cấm và số 12 Minh Tâm của HAGL băng xuống dứt điểm cận thành phá lưới đội khách SLNA.

report Nguy hiểm! Phút 32: Hồ Văn Cường nỗ lực chuyền bóng từ cánh phải và Hồ Khắc Ngọc làm tường, mang tới cơ hội dứt điểm cho Renteria. Tuy nhiên cú sút đi chệch cột dọc. report Cơ hội cho SLNA Phút 29: SLNA liên tiếp được hưởng phạt góc. Bóng dội ra và một cầu thủ áo trắng tung ra cú dứt điểm chạm cầu thủ HAGL bật ra tới vị trí của Văn Lương. Tuy nhiên hậu vệ chủ nhà đã kịp lao ra bịt cú sút. report Đội khách bối rối Phút 24: Sau những phút đầu khá hứng khởi, việc bất ngờ bị thủng lưới khiến SLNA đang gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với trận đấu. Họ chỉ cầm bóng 45% thời lượng và chật vật để tổ chức các tình huống lên bóng. report Chất lượng đường chuyền rất tệ Phút 20: Như đã nói, sân trơn, các vũng nước và quả bóng nặng khiến HAGL và SLNA không thể thực hiện các đường chuyền đúng địa chỉ. Theo thống kê, tỷ lệ chuyền chính xác của hai đội lần lượt là 30% và 35%. report Jairo bị đau Phút 18: Sau tình huống va chạm với Olaha của SLNA, trung vệ Jairo của đội chủ nhà tỏ ra vô cùng đau đớn ở cổ tay bởi một pha tiếp đất bên ngoài đường biên. report HAGL sút bóng Phút 16: Từ ngoài vòng cấm, Vĩnh Nguyên đoạt bóng và quyết định dứt điểm ngay. Bóng đi rất thiếu chính xác. report Rất nhiều vũng lầy được tạo ra Phút 15: Trời mưa và sân Pleiku Arena xuất hiện rất nhiều vũng nước. report Khó khăn cho cả hai đội Phút 10: Tại Pleiku đang đổ mưa, và điều này ảnh hưởng lớn tới mặt sân Pleiku Arena khiến cầu thủ hai đội rất khó để kiểm soát cũng như thực hiện các đường chuyền có chất lượng. report Pha lập công đầu tiên của Minh Tâm và HAGL Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo HAGL của cầu thủ 19 tuổi Minh Tâm. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng phố Núi phá lưới đối phương. goal Bàn thắng đã tới! Phút 6: Từ tình huống đá phạt từ cánh trái, bóng bị phá ra và HAGL thực hiện một quả tạt khác vào khu cấm địa. Minh Tâm băng vào và dứt điểm chớp nhoáng, mở tỷ số cho đội chủ nhà. report Thêm một tình huống chú ý của đội khách Phút 4: Lần này là quả tạt từ cánh trái hướng đến cái đầu của Olaha. Ngoại binh của SLNA đánh đầu chuyền cho đồng đội nhưng quá sâu. report Không được! Phút 2: SLNA cướp được bóng ở giữa sân và lập tức tổ chức pha phản công chớp nhoáng. Từ cánh phải, Hồ Văn Cường căng ngang nhưng đáng tiếc, Olaha không thể tiếp cận. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Mai Xuân Hùng đã nổi hồi còi khai cuộc, bắt đầu trận đấu thuộc vòng 6 LPBank V.League 2025/26 giữa đội đang đứng cuối BXH HAGL và SLNA. Chủ nhà HAGL giao bóng. report BXH cập nhật LPBank V.League 2025/26 report Đội hình ra sân của SLNA report Đội hình ra sân của HAGL

Cả HAGL và SLNA đang gặp khó ở thời điểm này. HAGL vẫn nằm ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa trong thế yếu. Khá hơn chút nhưng SLNA phải vật vã mới có 4 điểm. Điểm nhấn tích cực duy nhất mà CLB xứ Nghệ có là thắng lợi khó tin trước Nam Định. Còn lại, họ vẫn khiến NHM “đi tàu lượn” với những kết quả thót tim.

Ngay sau chiến thắng phi thường trước Nam Định, SLNA đã thua dễ Hải Phòng 0-2. Sau đó, họ gây thất vọng khi hòa trong thế hơn người trước Hà Tĩnh và rồi những hy vọng lại được nhen lên khi CLB này dẫn Công an TPHCM 2-0. Tuy nhiên, dàn sao trẻ của SLNA đã không thể giữ được cái đầu lạnh, bị đối thủ ngược dòng thắng 3-2.

Vấn đề của hai đội đến từ 2 nguyên nhân khác nhau. HAGL chủ yếu sống dựa vào hàng thủ. Họ luôn chủ trương “đổ bê tông” sân nhà để hạn chế tối đa những pha tấn công của đối phương. Gần như CLB này không biết ghi bàn.

Trong khi đó, SLNA lại theo đuổi phong cách cống hiến. Đó là lý do các trận của SLNA xuất hiện nhiều bàn thắng, họ ghi bàn không ít nhưng cũng thủng lưới nhiều, khiến những nỗ lực của hàng công đổ sông đổ bể.

