Trực tiếp Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Trước trận đấu muộn của vòng 9 LPBank V.League 2025/26, fanpage của Thể Công Viettel đã dùng so sánh chuyến làm khách tới sân của Đông Á Thanh Hóa như vào hang hổ. Chắc chắn cuộc chạm trán giữa những người lính áo đỏ và hổ xứ Thanh sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

report Trận đấu có thừa quyết liệt Phút 11: Tuy chưa thể tạo ra những tình huống đáng chú ý về phía cầu môn của nhau, nhưng cầu thủ hai đội liên tục có các pha phạm lỗi khiến trận đấu bị cắt vụn. report Chủ nhà phòng ngự tập trung Phút 8: Thể Công Viettel là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Đông Á Thanh Hóa thiết lập hệ thống phòng ngự rất chắc chắn khiến đội khách không thể tiến vào khu vực 1/3 sân chủ nhà. report Va chạm quyết liệt Phút 3: Đã có va chạm giữa Rimario và Kyle Colonna. Dường như tiền đạo của Thanh Hóa đã đánh nguội nhưng trọng tài Ngô Đắc Tiến cho trận đấu tiếp tục. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trận đấu muộn nhất vòng 9 LPBank V.League 2025/26 giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel chính thức bắt đầu sau quả giao bóng của Rimario, tiền đạo chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. report Chuyến trở về của HLV Popov Bất chấp bị sa thải sau chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, HLV Popov vẫn là tượng đài của đội bóng xứ Thanh khi gắn bó ba mùa giải, cầm quân 75 trận và mang về 2 chiếc cúp Quốc gia cùng 1 danh hiệu Siêu cúp Quốc gia. report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel report Đội hình xuất phát của Đông Á Thanh Hóa report Sân Thanh Hóa sẵn sàng cho đại chiến

Thể Công Viettel đang theo đuổi mục tiêu vô địch, và để không bị đội đầu bảng Ninh Bình FC nới rộng khoảng cách, họ cần kiếm trọn vẹn 3 điểm chiều nay. Với Đông Á Thanh Hóa, thầy trò HLV Choi Won-kwon cần điểm để bứt khỏi nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Thanh cũng mong đợi một màn thể hiện tốt, qua đó cho thấy họ sống ổn trong thời hậu Velizar Popov.

Ba mùa giải, 75 trận đấu và 3 danh hiệu, HLV Velizar Popov đã trở thành huyền thoại ở CLB Đông Á Thanh Hóa. Ông đã tạo dựng bản sắc, biến đội bóng xứ Thanh thành một tập thể rất khó bị đánh bại và sở hữu những danh hiệu họ chưa từng có.

Tuy nhiên bóng đá luôn thay đổi rất nhanh. Hôm nay chiến lược gia người Bulgaria sẽ trở lại Thanh Hóa với tư cách HLV Thể Công Viettel, một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ hơn và giàu tham vọng hơn. Còn Đông Á Thanh Hóa đang gây dựng văn hóa chiến thắng mới với HLV Choi Won-kwon. Có điều đội quân của HLV người Hàn Quốc đang vấp phải vô vàn khó khăn. Như HLV Choi chia sẻ, "đã 4-5 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương".

Mặc dù vậy, Đông Á Thanh Hóa đang cho thấy tinh thần mạnh mẽ cùng sự đoàn kết, khi vượt khó và tìm đến chiến thắng. Cuối tuần trước họ đã xuất sắc đánh bại SLNA ngay trên sân khách, với hy vọng "có thể giúp thay đổi tình thế, thay đổi thứ hạng và có những chuyển biến tích cực ở hậu trường".

Với tinh thần ấy, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ tràn đầy quyết tâm đánh bại Thể Công Viettel. Có điều người cũ Popov lại hiểu quá rõ con người của Đông Á Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng áo lính khát thắng để đua vô địch, ông sẽ vận dụng hết khả năng để có điểm chiều nay. Vấn đề là sự lãng phí cơ hội có thể khiến Thể Công Viettel khó ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn