Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Thanh Hải - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước trận đấu muộn của vòng 9 LPBank V.League 2025/26, fanpage của Thể Công Viettel đã dùng so sánh chuyến làm khách tới sân của Đông Á Thanh Hóa như vào hang hổ. Chắc chắn cuộc chạm trán giữa những người lính áo đỏ và hổ xứ Thanh sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

report Trận đấu có thừa quyết liệt

Phút 11: Tuy chưa thể tạo ra những tình huống đáng chú ý về phía cầu môn của nhau, nhưng cầu thủ hai đội liên tục có các pha phạm lỗi khiến trận đấu bị cắt vụn.

2.gif
report Chủ nhà phòng ngự tập trung

Phút 8: Thể Công Viettel là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng Đông Á Thanh Hóa thiết lập hệ thống phòng ngự rất chắc chắn khiến đội khách không thể tiến vào khu vực 1/3 sân chủ nhà.

report Va chạm quyết liệt

Phút 3: Đã có va chạm giữa Rimario và Kyle Colonna. Dường như tiền đạo của Thanh Hóa đã đánh nguội nhưng trọng tài Ngô Đắc Tiến cho trận đấu tiếp tục.

1.gif
start Trận đấu bắt đầu

Phút 1: Trận đấu muộn nhất vòng 9 LPBank V.League 2025/26 giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel chính thức bắt đầu sau quả giao bóng của Rimario, tiền đạo chủ nhà Đông Á Thanh Hóa.

report Chuyến trở về của HLV Popov

Bất chấp bị sa thải sau chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp, HLV Popov vẫn là tượng đài của đội bóng xứ Thanh khi gắn bó ba mùa giải, cầm quân 75 trận và mang về 2 chiếc cúp Quốc gia cùng 1 danh hiệu Siêu cúp Quốc gia.

1000035194.jpg
report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel
573925587-826521410129307-543131.jpg
report Đội hình xuất phát của Đông Á Thanh Hóa
574940123-1381704767298241-45229.jpg
report Sân Thanh Hóa sẵn sàng cho đại chiến
574255919-1381484367320281-8912622448157665512-n.jpg
573886426-1381484573986927-4635313177221948747-n.jpg
574322517-1381484537320264-3661753590789844997-n.jpg
z60362906271626202aecf1c88c5d675.jpg

Thể Công Viettel đang theo đuổi mục tiêu vô địch, và để không bị đội đầu bảng Ninh Bình FC nới rộng khoảng cách, họ cần kiếm trọn vẹn 3 điểm chiều nay. Với Đông Á Thanh Hóa, thầy trò HLV Choi Won-kwon cần điểm để bứt khỏi nhóm cuối bảng. Đội bóng xứ Thanh cũng mong đợi một màn thể hiện tốt, qua đó cho thấy họ sống ổn trong thời hậu Velizar Popov.

Ba mùa giải, 75 trận đấu và 3 danh hiệu, HLV Velizar Popov đã trở thành huyền thoại ở CLB Đông Á Thanh Hóa. Ông đã tạo dựng bản sắc, biến đội bóng xứ Thanh thành một tập thể rất khó bị đánh bại và sở hữu những danh hiệu họ chưa từng có.

Tuy nhiên bóng đá luôn thay đổi rất nhanh. Hôm nay chiến lược gia người Bulgaria sẽ trở lại Thanh Hóa với tư cách HLV Thể Công Viettel, một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ hơn và giàu tham vọng hơn. Còn Đông Á Thanh Hóa đang gây dựng văn hóa chiến thắng mới với HLV Choi Won-kwon. Có điều đội quân của HLV người Hàn Quốc đang vấp phải vô vàn khó khăn. Như HLV Choi chia sẻ, "đã 4-5 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương".

Mặc dù vậy, Đông Á Thanh Hóa đang cho thấy tinh thần mạnh mẽ cùng sự đoàn kết, khi vượt khó và tìm đến chiến thắng. Cuối tuần trước họ đã xuất sắc đánh bại SLNA ngay trên sân khách, với hy vọng "có thể giúp thay đổi tình thế, thay đổi thứ hạng và có những chuyển biến tích cực ở hậu trường".

Với tinh thần ấy, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ tràn đầy quyết tâm đánh bại Thể Công Viettel. Có điều người cũ Popov lại hiểu quá rõ con người của Đông Á Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng áo lính khát thắng để đua vô địch, ông sẽ vận dụng hết khả năng để có điểm chiều nay. Vấn đề là sự lãng phí cơ hội có thể khiến Thể Công Viettel khó ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Thanh Hải - Tiểu Phùng
#Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công Viettel #V League 2025.26 #bxh v league 2025/26 #Lịch thi đấu V-League 2025/26 #Thanh Hóa vs Thể Công #tỷ lệ Thanh Hóa vs Thể Công #soi kèo Thanh Hóa vs Thể Công #trực tiếp Thanh Hóa vs Thể Công #đội hình Thanh Hóa vs Thể Công #kết quả Thanh Hóa vs Thể Công #bàn thắng Thanh Hóa vs Thể Công #tường thuật Thanh Hóa vs Thể Công #Thanh Hóa vs Thể Công live

Xem thêm

Cùng chuyên mục