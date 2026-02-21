Trực tiếp Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 21/2: Bứt phá top 4

TPO - Sau quãng nghỉ quý giá, Chelsea bước vào vòng 27 Premier League với mục tiêu trở lại mạch thắng và tiếp tục cuộc đua top 4. Tuy nhiên, Burnley, đội vừa ngược dòng ấn tượng trước Crystal Palace, không giấu tham vọng tạo thêm bất ngờ tại London.

report Đội hình xuất phát Burnley Burnley: Dubravka, Laurent, Esteve, Worrell, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys, Edwards, Anthony, Flemming. Dự bị: Weiß, Hartman, Bruun Larsen, Florentino, Tchaouna, Ekdal, Ward-Prowse, Pires, Barnes. report Đội hình xuất phát Chelsea Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Neto, Palmer, Fernandez; Joao Pedro Dự bị: Slonina, Acheampong, Tosin, Sarr, Hato, Lavia, Garnacho, Delap, Guiu

Sau một lịch thi đấu dày đặc như vắt kiệt sức lực, Chelsea đang tận hưởng quãng nghỉ hiếm hoi nhưng quý giá dưới triều đại tân HLV Liam Rosenior. Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào đầu năm nay, đội bóng thành London đã phải gồng mình với mật độ khủng khiếp 3 ngày một trận.

Tuy nhiên, nhờ màn trình diễn thăng hoa trước Napoli tại đấu trường châu lục vào tháng Giêng, Chelsea đã né được vòng play-off Champions League, qua đó sở hữu trọn vẹn một tuần để tái tạo năng lượng.

Mục tiêu của Rosenior và các học trò không gì khác ngoài một chiến thắng phô diễn sức mạnh trước đội bóng đang vật lộn trụ hạng là Burnley để lọt vào top 4. Thế nhưng, sự thận trọng là không thừa, bởi bài học nhãn tiền từ trận hòa Leeds United vẫn còn đó.

Dù từng dẫn trước đối thủ tới 2-0, Chelsea lại để tuột mất chiến thắng một cách khó tin, qua đó lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 4 của Manchester United. Đó là lần đầu tiên họ đánh rơi điểm số tại giải quốc nội kể từ thất bại trước Fulham hôm 7/1, chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng.

Giờ đây, trong nỗ lực tìm lại bản ngã, Chelsea bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để tạo áp lực lên "Quỷ đỏ" thành Manchester, đội bóng sẽ ra sân muộn hơn hai ngày sau đó.

Trên lý thuyết, Chelsea là ứng cử viên nặng ký để gieo sầu cho Burnley, khiến đối thủ phải nhận thất bại thứ 17 trong mùa giải. Tuy nhiên, các CĐV tại Stamford Bridge có lý do để bất an bởi hai "vết gợn": thành tích sân nhà thiếu ổn định (6 thắng, 4 hòa, 3 thua) và cái dớp khó chịu trước đối thủ đến từ Lancashire.

Nên nhớ, Burnley đang sở hữu chuỗi bất bại trong hai lần gần nhất hành quân đến Tây London với các tỷ số hòa 1-1 và 2-2. Thú vị hơn, có tới 7 trên 8 điểm mà Burnley giành được trước Chelsea đều diễn ra ngay tại thủ đô.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Scott Parker, đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng kỳ vọng sẽ nối gót Sunderland và Leeds để trở thành đội bóng tân binh tiếp theo gieo rắc nỗi sầu tại thánh địa của nhà cựu vô địch FIFA Club World Cup.

Với thói quen "cầm vàng lại để vàng rơi" của đội chủ nhà, Burnley hoàn toàn có quyền mơ về một kịch bản lội ngược dòng, nhất là sau khi họ vừa có màn trình diễn quật khởi tại Selhurst Park.

Chiến thắng trước Crystal Palace không chỉ rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn xuống 9 điểm mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp thầy trò Scott Parker tự tin hướng tới mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.