Trực tiếp CAHN vs Tampines Rovers (Hết H1: 3-0): Chủ nhà trên cơ hoàn toàn

TPO - CAHN liên tiếp khiến hàng thủ đối phương khốn đốn bằng những tình huống phối hợp đa dạng. 2 bàn thắng của Quang Hải cùng pha chớp thời cơ của Rogerio đang đưa đại diện Việt Nam tới gần chiến thắng.

foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu "trên trình" của CAHN CAHN không ép sân toàn diện nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc bùng nổ, họ đã có tới 3 bàn. Mọi thứ diễn ra đơn giản nhiều hơn những gì đại diện Việt Nam dự đoán. report Thế trận quá chênh lệch 42': Rogerio ban bật đơn giản với Alan. Tiền đạo này tung cú đá ở rìa vòng cấm. Bóng đi chệch cầu môn. Đây đã là cú đá thứ 20 của CAHN trong khi Tampines mới có 3 cú sút và đều vô hại. goal 3-0 cho CAHN 37': Hàng loạt sai lầm phòng ngự khiến Tampines nhận bàn thua thứ 3. Không ai kèm Rogerio. Sau 2 cú đá cận thành, tiền đạo Brazil đã làm rung mành lưới. report Trái với dự đoán, CAHN đang trên đường tái lập tỷ số đậm trước Tampines 35': Tampines đánh mất thế trận khá dễ dàng. Nhìn chung, đội bóng Singapore có nhân sự và lối chơi kém xa CAHN. report Các chân sút CAHN hãm thành liên tiếp 33': Artur lướt qua hàng loạt cái bóng áo vàng. Sau đó anh tạt bóng như đặt cho Alan đánh đầu. Bóng bay trúng vị trí thủ môn Tampines. Thế công của CAHN đang là rất sáng. Bàn thứ 3 có thể tới bất cứ lúc nào. report Tỷ số suýt là 3-0 30': Mauk lấy bóng mềm mại bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Rogerio. Cầu thủ này lắc đầu đưa bóng vào góc xa. Tiếc rằng bóng đi sát sạt cột dọc. CAHN suýt ghi bàn thứ 3. goal 2-0 cho CAHN, Quang Hải lập cú đúp chóng vánh 25': Quang Hải nhận bóng ở trong vòng cấm. Anh loại bỏ hậu vệ Tampines rồi đưa bóng vào góc chết. 2-0 chóng vánh cho CAHN. goal VÀO, Quang Hải ghi bàn 23': Trong thế trận khó khăn, CAHN đã bất ngờ mở điểm khi Quang Hải có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới trống. Trước đó, Artur đã tung ra cú nã đại bác từ 25 mét khiến thủ môn Tampines ói bóng ra. report Liên tiếp các cú đá từ CAHN 22': Hugo Gomes lấy bóng từ biên phải. Sau đó anh trả lại cho đồng đội. CAHN từ đó dứt điểm liên tục nhưng hết Artur, Rogerio hay Việt Anh đều không thể đưa bóng đi qua hàng thủ dày đặc của Tampines. report Trận đấu cân bằng 17': Sau thời gian dâng cao tấn công nhưng thiếu hiệu quả, CAHN đã chuyển trạng thái sang chơi cẩn trọng. Đội bóng này chọn cách tiếp cận chậm rãi. report CAHN đang chơi nửa sân 8': Tampines co đội hình về phòng ngự, tạo khoảng trống cho CAHN chơi nửa sân. Tuy nhiên, không dễ cho chủ nhà vì họ không có nhiều khoảng trống để phối hợp. report Cả hai ăn miếng trả miếng 3': Tampines vừa tổ chức một pha tấn công khá sáng thì CAHN đáp lễ khi Quang Hải mở bóng thuận lợi cho Artur băng xuống. Tiếc rằng cú đá của anh lại thiếu lực. foul Trận đấu bắt đầu report Đình Bắc dự bị CAHN đặt niềm tin vào những nhân tố ngoại. Artur, Alan hay Rogerio sẽ dẫn dắt hàng công. report CAHN đã sẵn sàng cho trận chiến

Bởi lẽ, nó góp phần định đoạt cơ hội đi tiếp của CAHN cũng như Tampines Rovers ở mặt trận quốc tế. Sau khi cùng bị loại tại Cúp C1 Đông Nam Á, cả CAHN lẫn Tampines Rovers chỉ còn mặt trận nước ngoài duy nhất là Cúp C2 châu Á, nơi họ là đại diện duy nhất của quốc gia.

Do vậy, cả 2 sẽ phải thi đấu với lực lượng mạnh nhất, quyết tâm cao nhất và chiến thuật cẩn trọng nhất vào tối nay. Đó là lý do đại diện Việt Nam khó có thể thắng đậm 6-1 như lần gặp nhau vừa qua.

HLV trưởng Noh Rahman của Tampines Rovers đã thể hiện quyết tâm bằng tuyên bố: "Chúng tôi hướng tới kết quả có lợi với mục tiêu tiến vào tứ kết. Tuy thất vọng với trận thua 1-6 trước CAHN nhưng kết quả đó không thể hiện sức mạnh thật sự của đội. Chúng tôi sẽ rút ra được những bài học từ thất bại này".

Tampines là cái tên không thể coi thường

CAHN được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Lực lượng của họ vượt trội, lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa của đại diện Việt Nam. Nhưng thi đấu “chiếu dưới” đang là điểm mạnh của Tampines Rovers. Nằm chung bảng với những đối thủ được đánh giá cao hơn như Pohang Steelers hay BG Pathum nhưng Tampines Rovers xuất sắc giành 4 điểm trước đại diện Hàn Quốc (thắng 1-0, 1-1) và đút túi trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ Thái Lan (2-1, 2-0).

Trong 4 trận đi và về gặp 2 đối thủ này, Tampines Rovers thắng tới 3, không thua trận nào. Và điểm chung là gần như cả 4 trận họ đều nhường thế trận cho đối thủ, có trận chỉ cầm bóng 25%.

Nhưng hiệu quả vẫn là điều Tampines Rovers vượt trội. CAHN sẽ phải rất chú ý đến chi tiết này khi nhiều trận đấu, họ có xu hướng áp đảo toàn diện nhưng dứt điểm tệ dẫn tới kết quả thiếu khả quan.