Trực tiếp Becamex TPHCM vs Hà Nội FC 1-3 (H2): Vào!! Xuân Mạnh ghi bàn

goal Hà Nội FC nhân đôi cách biệt Phút 90+3: Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt và Đỗ Hùng Dũng treo bóng vào trước cầu môn chủ nhà. Ở đó, Xuân Mạnh bật cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới thủ môn Minh Toàn. report Có tới 10 phút bù giờ Phút 90+2: Vì mất quá nhiều thời gian check VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho bù giờ 10 phút. Đây là khoảng thời gian rất dài với Hà Nội FC. report Chủ nhà chưa thể tạo ra khác biệt Phút 90: Becamex TPHCM là đội cẩm bóng và cố gắng vây hãm. Tuy nhiên họ vẫn đang khá bế tắc khí Hà Nội FC tập trung phòng ngự đầy quyết tâm. Ảnh: Phạm Nguyễn report Những nhân tố chính của Becamex TPHCM Phút 86: Không có Minh Trọng và Minh Khoa, Becamex TPHCM chủ yếu dựa vào sự linh hoạt của Việt Cường cùng sức càn lướt của Ugochukwu. Thế nhưng Ugochukwu lại phung phí cơ hội còn Việt Cường có dấu hiệu xuống sức. Ảnh: Phạm Nguyễn substitution Hà Nội FC thay người Phút 82: Passira có vấn đề và Văn Tùng được tung vào sân thay thế. report Không vào!!!! Phút 80: Ugochukwu đã ném bỏ cơ hội gỡ hòa cho chủ nhà khi sút thẳng lên khán đài phía sau cầu môn của Quan Văn Chuẩn. Thật đáng tiếc! penalty Phạt đền cho chủ nhà Phút 77: Ugochukwu có bóng trong vòng cấm Hà Nội FC và trả ngược để Việt Cường băng vào. Tuy nhiên cầu thủ của Becamex TPHCM đã ngã sau sự truy cản của Adriel Tadeu. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức chủ tay vào chấm phạt đền. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Phút 74: Ugochukwu xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng Quan Văn Chuẩn đang chơi rất tập trung, hóa giải cú sút không mấy khó khăn. Ảnh: Phạm Nguyễn report Đội khách nỗ lực bảo vệ tỷ số Phút 70: Khi mất bóng, các cầu thủ Hà Nội FC rất chịu khó lùi về, lăn xả để ngăn cản đối thủ. Dưới thời HLV Harry Kewell, tinh thần và sự quyết tâm của đội bóng áo tím rất đáng khen ngợi. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Văn Chuẩn cản phá xuất sắc Phút 67: Becamex TPHCM chuyển đổi trạng thái nhanh. Đường chuyền quá tốt của Việt Cường giúp Ugochukwu băng xuống dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chơi xuất sắc, bay người cản phá thành công. report Hà Nội FC áp đảo con số thống kê Phút 61: Tỷ số trận đấu đang phản ánh đúng cục diện, khi Hà Nội FC cầm bóng tới 59%, tung ra 11 cú dứt điểm với 3 trúng đích (Becamex TPHCM là 2 và 1). Đội khách cũng kiếm được 4 quả phạt góc trong khi chủ nhà chưa một lần đá phạt góc. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Đội khách vươn lên dẫn trước Phút 57: Đỗ Hoàng Hên không mắc bất cứ sai lầm nào. Anh dứt điểm vào góc phải khung thành, ngược với hướng bay của thủ môn Minh Toàn. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Hên với tư cách cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam, cũng như cầu thủ của Hà Nội FC. var Quyết định được giữ nguyên Phút 57: Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cần vài phút để tham khảo VAR, sau đó quyết định ra bên ngoài để xem lại tình huống nhằm xác định va chạm có diễn ra trong vòng cấm hay không. Cuối cùng, ông giữ nguyên phán quyết: phạt đền cho Hà Nội FC. penalty Phạt đền cho Hà Nội FC Phút 50: Zlatkovic Milos ngăn cản trái phép với Passira và trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã chỉ tay vào chấm phạt đền. report Thành Chung đá tiền đạo Phút 48: HLV Harry Kewell gây bất ngờ khi đẩy Thành Chung lên đá rất cao trên hàng công, vị trí anh từng được thử khi khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Becamex TPHCM và Hà Nội FC tiếp tục phần còn lại của trận đấu thuộc vòng 8 LPBank V.League 2025/26. Bên phía đội khách có sự thay đổi, khi Duy Mạnh vào thay Hai Long. Ảnh: Phạm Nguyễn time Hiệp một khép lại Becamex TPHCM và Hà Nội FC rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-1. Sau khoảng 20 phút tạm dừng vì trời mưa, hai đội trở lại và cống hiến những khoảnh khắc hấp dẫn trên sân Gò Đậu. Đây là cơ sở để nghĩ về 45 phút còn lại đặc sắc hơn nữa. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Hà Nội FC gỡ hòa Phút 45+1: Từ quả đá phạt góc, thủ môn Minh Toàn lao ra nhưng bóng trôi qua tay anh và rơi về phía sau, nơi Passira chờ sẵn và ngả người dứt điểm tung lưới chủ nhà. report Đội khách đá phạt Phút 44: Tùng Quốc phạm lỗi và Hà Nội FC hưởng quả đá phạt gần cột cờ góc bên trái. Hai Long đá phạt nhưng hậu vệ Becamex TPCHM đã phá ra đường biên ngang. report Pha ngẫu hứng của Passira Phút 39: Từ đường chuyền bổng của đồng đội, Passira hãm bóng bằng ngực và tung người móc bóng đẹp mắt. Tuy nhiên đó không phải cú dứt điểm hoàn hảo. report Hai pha đấm bóng liên tiếp của Minh Toàn Phút 37: Thủ môn Minh Toàn chơi rất tập trung và hai lần liên tiếp phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm sau những nỗ lực nhồi bóng của Hà Nội FC. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội Phút 34: Từ đường chuyền dài hướng vào vòng cấm Becamex TPHCM, Tuấn Hải nỗ lực khống chế bóng và xoay người dứt điểm chân phải. Đáng tiếc, anh bị trượt chân và bóng trôi ra đường biên ngang. report Minh Bình đi bóng kỹ thuật Phút 33: Minh Bình của chủ nhà gây ấn tượng mạnh với tình huống solo trong vòng cấm Hà Nội FC, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. report Khó cho đội khách Phút 30: Hà Nội FC của Harry Kewell đang vấp phải rất nhiều khó khăn. Họ bị dẫn trước, đối mặt hàng thủ chơi thấp của Becamex TPHCM và mặt sân sũng nước hạn chế rất nhiều lối chơi phối hợp ngắn, kỹ thuật. report Bàn đầu tiên tại LPBank V.League 2025/26 của Việt Cường Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn goal Becamex TPHCM mở tỷ số Phút 24: Rất bất ngờ. Nguyễn Trần Việt Cường đã đưa Becamex TPHCM vươn lên dẫn trước sau khi thoát xuống, nhận đường chuyền của Trung Hiếu và dứt điểm tinh tế. report Trận đấu tiếp diễn Phút 23: Mưa đã ngớt, những vũng nước cũng được xử lý sơ bộ và Becamex TPHCM cùng Hà Nội FC có thể bắt đầu lại trận đấu thuộc vòng 8 LPBank V.League 2025/26 trên sân Gò Đậu. report Những hình ảnh của trận "thủy chiến" được ghi lại bởi phóng viên báo Tiền Phong Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn﻿ Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn﻿ report Tạm hoãn 15 phút Theo thông tin từ FPTPlay, trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội FC sẽ tạm dừng trong khoảng 15 phút trước khi quyết định khác được đưa ra. report Trận đấu lại tạm dừng Phút 23: Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã cho trận đấu tạm dừng bởi mưa quá lớn. Cầu thủ hai đội tạm rời sân sau cuộc trao đổi giữa vị trọng tài chính và hai đội trưởng. Ảnh: Phạm Nguyễn report Hai đội vật lộn với trái bóng Phút 21: Thật khó để nói về chiến thuật ở trận đấu này, khi việc di chuyển trái bóng đã là một việc khó khăn. Cầu thủ hai đội cố gắng thực hiện nhiều đường chuyền bổng lên phía trước và hy vọng điều gì đó đặc biệt xảy ra. report Trận thủy chiến thực sự Phút 16: Cầu thủ hai đội đang rất chật vật trong việc xử lý bóng, khi bóng trở nên nặng hơn vì mưa, đồng thời mặt sân úng nước tạo nên vùng nước lớn ngăn cả bước chạy các cầu thủ. report Trận đấu tạm dừng, và lại tiếp tục Phút 13: Cơn mưa quá to và toàn mặt sân sũng nước khiến trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho trận đấu tạm dừng. Tuy nhiên sau 1 phút trao đổi với HLV cũng như cầu thủ, ông cho trận đấu tiếp tục. Ảnh: Phạm Nguyễn report Không vào!!! Phút 10: Đỗ Hoàng Hên có đường chuyền xuất sắc để Passira thoát xuống và dứt điểm. Tuy nhiên thủ môn Minh Toàn đã băng ra và cản phá thành công. report Cơ hội cho đội khách Phút 7: Cơ hội bất ngờ đến với Daniel Passira bên phía Hà Nội FC. Không thể dứt điểm bởi những vũng nước lớn, anh nỗ lực đưa bóng vào trung tâm song không mang đến kết quả, bởi không đồng đội nào có mặt kịp thời. report Trở ngại mặt sân Phút 4: Chủ nhà có cơ hội phản công nhưng vũng nước lớn đã khiến Việt Cường bỏ lỡ tình huống băng xuống. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 9 LPBank V.League 2025/26 giữa Becamex TPHCM và Hà Nội FC chính thức bắt đầu dưới cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Phạm Nguyễn Ảnh: Phạm Nguyễn report Đội hình xuất phát của Becamex TPHCM report Hà Nội FC áp đảo Becamex TPHCM Kể từ tháng 4/2018 tới nay, trải qua 17 trận đối đầu trên mọi đấu trường, Becamex TPHCM chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại Hà Nội FC thắng tới 12 trận (hòa 4 trận). report Đội hình ra sân của Hà Nội FC

Nhìn lại quá khứ, Becamex TPHCM đã bất lực để đánh bại Hà Nội FC trong 7 trận gần nhất (thua 5 hòa 3). Ngay cả trong những giai đoạn thăng hoa, đội bóng đất Thủ cũng không thể trở thành đối thủ khó nhằn với đoàn quân áo tím. Kể từ tháng 4/2018 tới nay, trải qua 17 trận đối đầu trên mọi đấu trường, Becamex TPHCM chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại Hà Nội FC thắng tới 12 trận (hòa 4 trận).

Lần đụng độ này có lẽ cũng không khác, khi Hà Nội FC đang khát thắng. Chạm trán đội đầu bảng Ninh Bình FC là thử thách khá khó với HLV Harry Kewell trong trận ra mắt. Vì vậy thất bại 1-2 trên đất cố đô không phải điều gì gây sốc. Mặc dù vậy, màn trình diễn của Hà Nội FC cũng cung cấp những nét thoáng qua về những gì mà vị tân HLV người Australia mang lại. Đội quân áo tím đã chơi với sự hứng khởi mà những người yêu mến họ muốn thấy, đồng thời thể hiện sự khoáng đạt, rõ ràng trong lối chơi. Nếu vào một ngày khác, Hà Nội FC hoàn toàn có thể rời đi với chiến thắng.

Thêm một tuần nữa trôi qua, các cầu thủ Hà Nội FC chắc cũng hiểu rõ hơn các ý đồ mà HLV Kewell muốn truyền đạt, cũng như nhuần nhuyễn hơn trong cách di chuyển và thực hành mảng miếng tấn công. Vì vậy, họ hoàn toàn tự tin hướng về chiến thắng, tạo nên khởi đầu mới sau những ngày nặng nề đã qua.

Với Becamex TPHCM, đội bóng đất Thủ cũng đang mơ về thời kỳ mới tươi sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Trần Chỉnh. Kể từ khi lên thay HLV Nguyễn Anh Đức, người cũng là Tổng giám đốc CLB đã chấm dứt chuỗi trận thua bằng trận hòa Thanh Hóa, trước khi đánh bại nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Điều này hứa hẹn làm nên trận đấu hấp dẫn trên sân Gò Đậu chiều tối nay. Tuy nhiên để có điểm trước Hà Nội FC chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội chủ nhà.

