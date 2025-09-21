Trực tiếp Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM 1-2 (H2): Chủ nhà tăng sức ép

TPO - Chủ nhà Becamex Bình Dương đang đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng các tiền đạo của họ chưa tận dụng thành công cơ hội tạo ra.

report Patrik Lê Giang vẫn chơi tốt Phút 78: Minh Khoa chuyền bóng thông minh để Thanh Long thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng Patrik Lê Giang đã băng ra khép góc, cản phá thành công cú dứt điểm. report Cơ hội cho Tiến Linh Phút 75: Tiến Linh bật cao đánh đầu sau quả tạt của Văn Bình, nhưng áp lực từ Tùng Quốc khiến anh đưa bóng đi chệch cột dọc. yellow Đến lượt đội khách lĩnh thẻ Phút 72: Khả Đức phải nhận thẻ sau tình huống ngăn chặn cầu thủ Becamex TP.HCM phản công. report Không được! Phút 69: Raphael băng xuống bên cánh phải và thâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên đường chuyền của anh cho Tiến Linh đã bị cắt. yellow Cầu thủ Becamex TP.HCM nhận thẻ Phút 66: Thẻ vàng cho Văn Bình, người vào sân trong hiệp hai, vì lỗi kéo áo. report Chủ nhà vùng lên Phút 63: Becamex TP.HCM tụt lại phía sau một lần nữa và họ cố gắng đẩy cao nhằm tìm bàn gỡ. Đội quân của HLV Nguyễn Anh Đức kiếm được khá nhiều quả phạt góc nhưng chưa thể tận dụng thành công như tình huống thành bàn phút 47. goal Đội khách lại vươn lên Phút 58: Ngay lập tức Công an TP.HCM phản công. Rapahel và Makrillos phối hợp, mang tới cơ hội để Quốc Cường lập công với cú sút chìm vào góc xa. report Va chạm trong vòng cấm Phút 57: Trước khi Minh Trọng thực hiện quả phạt góc cho chủ nhà, Tiến Linh đã va chạm và đẩy ngã Ismaila. Tuy nhiên trọng tài chỉ nhắc nhở. Ở tình huống đá phạt sau đó, bóng không gây nguy hiểm cho cầu môn Patrik Lê Giang. report Công an TP.HCM suýt có bàn thắng Phút 52: Đức Phú đi bóng khéo léo và sửa bóng bằng chân trái về góc xa, nhưng bóng chệch cột trong gang tấc. report Tiến Linh phản lưới Phút 50: Bàn thắng của Becamex TP.HCM được xác định thuộc về Tiến Linh sau pha phản lưới. Như vậy, cả hai bàn thắng của hai đội cho đến nay đều thuộc về tiền đạo 27 tuổi, Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. goal Becamex TP.HCM gỡ hòa Phút 47: Ở pha đá phạt góc bên cánh phải, Becamex TP.HCM đã có bàn gỡ hòa. Minh Trọng là người đá phạt và cầu thủ vừa vào sân thay người Văn Anh hạ thấp trọng tâm đánh đầu, đưa bóng chạm chân Tiến Linh bay vào lưới. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Becamex TP.HCM và Công an TP.HCM tiếp tục 45 phút còn lại của trận đấu. Bên phía chủ nhà, Trọng Hùng, Thành Nhân rời sân nhường chỗ cho Văn Anh và Thanh Long. Đội khách cũng rút Tẩy Văn Toàn, thay bằng Huy Toàn. time Hiệp một kết thúc! Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Công an TP.HCM, những người đã khởi đầu ấn tượng và có bàn thắng sớm do công của Tiến Linh. report Hiệp một vẫn chưa kết thúc Phút 45+7: Mặc dù đã hết 4 phút bù giờ theo thông báo, nhưng hiệp một vẫn chưa khép lại bởi trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho bù giờ thêm sau khi mất hơn 4 phút check VAR. report Không có penalty Phút 45+3: Kiểm tra hoàn tất. Không có phạt đền bởi trọng tài xác định trước khi tình huống tranh cãi xảy ra, cầu thủ Becamex TP.HCM đã việt vị. report Khán giả tại Gò Đậu nín thở chờ đợi Phút 45+2: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã ra xem lại màn hình trước khi đưa ra quyết định. var Liệu có phạt đền? Phút 43: Sau tình huống đá phạt của Becamex TP.HCM, trọng tài Hoàng Ngọc Hà check VAR để xem Quang Hùng có phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà hay không. var Không có bàn thắng Phút 40: Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã giữ nguyên quyết định. Không có bàn thắng cho Công an TP.HCM. report Chưa có bàn thứ hai cho đội khách Phút 38: Bóng được đưa vào lưới Becamex TP.HCM, nhưng trọng tài biên căng cờ báo Raphael đã việt vị. VAR đang vào cuộc. report Chủ nhà chua có sự hiệu quả Phút 35: Theo thống kê, Becamex TP.HCM cầm bóng 53% thời lượng, thực hiện hơn 200 đường chuyền và tung ra 6 cú sút. Tuy nhiên chỉ có 1 lần trúng đích, là pha đánh đầu của Ismaila, và chưa có bàn thắng. report Đội khách phòng ngự kỷ luật Phút 30: Becamex TP.HCM đang cầm bóng áp đảo. Thế nhưng họ cần phải sáng tạo hơn nếu muốn phá vỡ khối phòng thủ kỷ luật của Công an TP.HCM. report Patrik Lê Giang cản phá xuất sắc Phút 25: Trong một lần hiếm hoi các hậu vệ đội khách mất tập trung, Ismaila bật cao đánh đầu dũng mãnh. Không may cho anh, thủ môn Patrik Lê Giang lại chơi xuất sắc, tung người cản phá thành công. report Chủ nhà chưa tìm được khoảng trống Phút 23: Becamex TP.HCM tận hưởng khoảng thời gian cầm bóng nhiều và liên tục đẩy bóng xuống hai biên, sau đó thực hiện các quả tạt, nhưng tất cả đều bị phá ra bởi các hậu vệ đội khách. report Nỗ lực của Becamex TP.HCM Phút 20: Becamex TP.HCM cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn và trong tình huống tổ chức tấn công bên cánh phải, Thanh Hậu nỗ lực cắt vào trong và dứt điểm nhưng không qua được chân hậu vệ Công an TP.HCM. report Đội khách xây dựng thế trận thoải mái Phút 15: Công an TP.HCM đang chơi khá thong dong khi có bàn dẫn trước. Họ chủ động chơi chắc và thực hiện nhiều đường chuyền ngắn trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công. Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức cũng lùi về rất nhanh mỗi khi mất bóng, mang đến nhiều khó khăn cho Becamex TP.HCM. report Câu trả lời của chủ nhà Phút 11: Ugochukwu Oduenyi thoát xuống cánh trái, nhận bóng và chuyền vào trong hướng đến vị trí của Origbaajo Ismaila. Đáng tiếc, Ismaila không thể tiếp cận trái bóng, đồng thời anh cũng việt vị. goal Công an TP.HCM mở tỷ số Phút 7: Đội khách đã có bàn mở tỷ số. Raphael tạt bóng từ cánh trái và Tiến Linh bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Tiến Linh đã không ăn mừng sau khi phá lưới đội bóng cũ. report Công an TP.HCM tấn công chủ động Phút 5: Đội khách đang chơi chủ động và có pha phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm chủ nhà, kết thúc bằng cú sút của Makrillos khiến thủ môn Minh Toàn vất vả cản phá. report Chủ nhà đá phạt góc Phút 2: Becamex TP.HCM hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp, nhưng không gây ra mối nguy hiểm cho thủ môn Patrik Lê Giang. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi hồi còi khai cuộc, bắt đầu trận derby TP.HCM ở vòng 4 LPBank V.League 2025/26 giữa Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM trên sân Gò Đậu. Đội khách Công an TP.HCM áo đỏ giao bóng. report Hai đội ra sân report Hai ngoại binh của Becamex TP.HCM tái xuất Sau khi có mặt ở Việt Nam vào thứ Bảy (20/9), hai tiền đạo ngoại Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila đã được điền tên vào đội hình xuất phát của Becamex TP.HCM. report Đội hình xuất phát của Becamex TP.HCM report Các cầu thủ Công an TP.HCM khởi trộng trước trận report Đội hình ra sân của Công an TP.HCM

Sau khi đổi tên cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Công an TP.HCM đã bước vào mùa giải LPBank V.League 2025/26 đầy tự tin. 7 điểm sau 3 trận, trong đó có các chiến thắng trước Hà Nội FC và HAGL, giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đứng thứ 7 trên BXH. Họ hoàn toàn có khả năng cải thiện vị trí nếu đánh bại Becamex TP.HCM trên sân Gò Đậu chiều nay.

Becamex TP.HCM đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước HAGL, nhưng ngay sau đó mọi thứ bỗng tuột khỏi tay HLV Nguyễn Anh Đức khi thua 3 trận liên tiếp, bao gồm thất bại trước Đồng Nai ở Cúp Quốc gia. Cuộc khủng hoảng càng trở nên tệ hơn với việc hai tiền đạo ngoại Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila không trở lại đúng hẹn, đồng thời xuất hiện những tin đồn về việc chậm lương hay cầu thủ giả đau để không phải ra sân (Becamex TP.HCM đã bác bỏ trong thông báo ngày 19/9).

Trong bối cảnh không có phong độ tốt và những bất ổn nội bộ, trận derby TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Nên nhớ Công an TP.HCM đang sở hữu dàn cầu thủ tương đối chất lượng, và với quyết tâm cao, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng.

Điểm tựa của Becamex TP.HCM ở trận derby hôm nay chính là sân nhà Gò Đậu. Chỉ có điều kết quả cũng khá ảm đạm, với chỉ 1 trận thắng trong 7 trận V.League trên sân nhà gần nhất (còn lại hòa 2 thua 4). Những thống kê này mang đến sự tự tin lớn cho Công an TP.HCM, đội cũng chơi không tốt trên đất khách. Họ đã thua 3 trận làm khách trở lại đây và chỉ thắng 1/13 trận kể từ tháng 10/2024 (hòa 6 thua 6).

