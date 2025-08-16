Trực tiếp Aston Villa vs Newcastle 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Trận chiến cân sức giữa Aston Villa và Newcastle hứa hẹn tạo nên ngày thứ 7 bùng nổ của vòng khai màn Premier League mùa 2025/26.

report Không Isak, Newcastle còn lại gì? 5 trận gần nhất không có Isak trong đội hình, Newcastle thua 3 và hòa 2. Tầm quan trọng của Isak với "Chích chòe" là điều đã quá rõ. Không chỉ nắm giữ trọng trách săn bàn, Isak là vị trí tối quan trọng của Newcastle trong những tình huống ban bật triển khai tấn công. report Newcastle trình làng bom tấn Tiền đạo Anthony Elanga có tên trong đội hình xuất phát của Newcastle. Hè này, "Chích chòe" chiêu mộ Elanga với giá 55 triệu bảng từ Nottingham Forest. Đây là tân binh đắt giá duy nhất của Newcastle tính đến hiện tại, khi "Chích chòe" liên tục thất bại ở các thương vụ Mbeumo và Sesko. tatic Đội hình xuất phát Newcastle Isak không có tên ở cả danh sách đá chính và dự bị của Newcastle. Đúng như tin đồn từ báo chí Anh, Isak đã thông báo với CLB rằng anh không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe". tatic Đội hình xuất phát Aston Villa Tiền vệ Rogers kịp trở lại ở đội hình chính Aston Villa. Thủ môn Bizot được chọn để bắt thay Martinez ở trận này.

Mùa trước, Aston Villa đả bại Newcastle 4-1 trên sân nhà trong trận lượt về tại Premier League. Ngay vòng khai màn mùa giải mới, 2 ông lớn trong nhóm "Big Six" của giải đấu mùa trước gặp nhau. Newcastle nóng lòng phục thù. Nhưng Aston Villa có quyền tự tin khi được chơi trên sân nhà và tiếp tục đặt mục tiêu khiến "Chích chòe" ôm hận thêm một lần nữa.

Tâm điểm trước giờ bóng lăn là cái tên Alexander Isak. Ngôi sao số một của Newcastle đang ở lưng chừng viễn cảnh gia nhập Liverpool hoặc tiếp tục gắn bó với Newcastle. Theo các nguồn tin ở Anh, Isak tuyên bố không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe". Cũng có thông tin tiết lộ ban lãnh đạo Newcastle đã trừng phạt nội bộ với Isak.

Isak có còn tiếp tục chơi bóng cho Newcastle hay không, trận đêm nay sẽ rõ. Bên phía Aston Villa, đội chủ sân Villa Park cũng trải qua kỳ chuyển nhượng hè mệt mỏi, đối diện với nhiều tin đồn về việc ngôi sao Ollie Watkins sẽ gia nhập Arsenal hoặc MU. Sau cùng, Aston Villa đã làm được điều mà Newcastle đang muốn, là giữ chân tiền đạo số một trong đội hình của mình.

Aston Villa chạy đà khá tốt cho mùa giải mới khi bất bại ở tour du đấu tại Mỹ. Trong đó, thầy trò HLV Emery có chiến thắng đậm 4-0 trước AS Roma. Ở 2 trận giao hữu "làm nóng" trước mùa mới, Aston Villa thua Marseille và thắng Villarreal.

Ngược lại, Newcastle liên tiếp thua ở chuyến du đấu hè này. Thầy trò HLV Howe không thắng nổi một trận khi đụng độ Celtics, Arsenal, đội K-League XI, Espanyol và Tottenham. Sau đó, Newcastle thua Atletico 0-2 trên sân nhà.

Aston Villa đã thắng Newcatle 4 trong 5 trận gặp nhau gần đây trên sân nhà. Đây là con số "báo động" cho Chích chòe trước chuyến làm khách được dự đoán lành ít dữ nhiều. Nhưng Newcastle cũng có điểm tựa để hy vọng khi họ thắng 3 trận mở màn ở Premier League trong 3 mùa đã qua.