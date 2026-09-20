Trực tiếp Asiad 20 ngày 20/9: Các cô gái 'vàng' bắn súng xuất trận, chờ tin vui từ Teqball

TPO - Trong ngày thi đấu đầu tiên của Asiad 20, đoàn TTVN tranh tài ở các bộ môn bóng ném, bóng chuyền, bơi, bắn súng, karate, xe đạp, teqball, MMA và wushu.

report Nguyễn Văn Sỹ đứng hạng 7 chung kết trường quyền nam Võ sĩ Việt Nam giành tổng 9.603 điểm, đứng hạng 7 chung cuộc sau phần thi lúc 7h sáng nay.

Phí Thanh Thảo xuất trận.

Tâm điểm trong buổi sáng 20/9 của đoàn TTVN đổ dồn về bắn súng, nơi Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My tranh tài vòng loại Súng trường cá nhân nữ. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam kỳ vọng có "xạ thủ" vào tranh tài ở chung kết.

Trên đường đua xanh, Võ Thị Mỹ Tiên (200m bướm nữ), Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (200m hỗn hợp nam) và Nguyễn Thúy Hiền (50m ếch nữ) đấu vòng loại. Trong trường hợp vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam bước vào chung kết, cạnh tranh huy chương lúc 17h00.

Ở bộ môn còn khá mới lạ với khán giả Việt Nam - teqball - thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương đầu tiên khi có mặt ở 2 trận tranh huy chương đồng. Lúc 8 giờ 30, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi gặp Dsouza Quimcy Joaquim/Beg Mohamed Anas Imran (Ấn Độ) ở trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ. Từng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ở tứ kết nên Minh Tân/Gia Nghi được hy vọng mang về tấm huy chương lịch sử cho teqball Việt Nam ở Asiad.

Trận tranh hạng ba nội dung đôi nam lúc 9 giờ 30, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa chạm trán đôi Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi/Alelayawi Ali Jalil Mezher (Iraq) và được mong chờ sẽ thi đấu bùng nổ.

Buổi thi đấu sáng 20/9 của đoàn TTVN khép lại bằng 2 trận đấu vòng loại ở môn karate. Bùi Ngọc Nhi đấu vòng loại ở nội dung kata đơn nữ. Tiếp đó là Chu Văn Đức ở nội dung kumite cá nhân nam - 60kg. Nếu vượt qua vòng loại, Ngọc Nhi và Văn Đức tranh bán kết (dự kiến lúc 14h20), sau đó là các trận chung kết.