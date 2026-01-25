Trực tiếp Arsenal vs MU, 23h30 ngày 25/1: Bất ngờ ở Emirates?

TPO - Trận đấu tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và MU diễn ra lúc 23h30 hôm nay. Hãy cùng TPO tường thuật trực tiếp các diễn biến của màn so tài đỉnh cao này.

Hai tiền đạo đắt giá từng tạo ra cuộc tranh cãi lớn hồi đầu mùa giải, Gyokeres và Sesko đều phải ngồi dự bì ở trận này. Bên phía Arsenal, HLV Arteta trao niềm tin cho Gabriel Jesus. Trong khi đó, HLV Carrick của MU quyết định dùng Mbeumo ở vị trí mũi nhọn.

Arsenal vs MU diễn ra lúc mấy giờ, đá ở đâu?

Trận Arsenal vs Manchester United diễn ra lúc 16h30 GMT Chủ nhật 25/1/2026, tức 23h30 tối 25/1 theo giờ Việt Nam, trên sân Emirates Stadium.

Xem trực tiếp Arsenal vs MU hôm nay trên kênh nào?

Tại Việt Nam, người hâm mộ theo dõi Premier League qua FPT Play – đơn vị nắm quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh từ 01/01/2026 trên nhiều hạ tầng (IPTV/Internet/mobile…), đồng thời có lựa chọn bình luận tiếng Việt và một số trận chất lượng cao (4K).

Nếu xem qua ứng dụng, bạn chỉ cần vào mục thể thao/bóng đá của FPT Play và chọn trận Arsenal vs MU theo lịch phát sóng trong ngày. Bạn cần có tài khoản VIP để xem trực tiếp nội dung này.

Thông tin trước trận đấu Arsenal vs MU

Arsenal tiếp đón MU trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với nhóm đầu bảng. Pháo thủ tạm thời bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm và cần đánh bại Quỷ đỏ để giữ vững ngôi đầu. Trong khi đó, MU cũng cần chiến thắng cho cuộc đua vào top 5 - qua đó tranh vé dự Cúp C1 châu Âu.

Ở vòng trước, MU gây bất ngờ khi đánh bại Man City đầy thuyết phục trong trận ra mắt HLV tạm quyền Carrick. Không ít người hâm mộ mong đợi họ sẽ tiếp tục gây sốc trên sân Arsenal. Điều này không dễ dàng, nhưng Pháo thủ đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Liverpool và Nottingham. Đây là cơ sở để Quỷ đỏ hướng đến việc giành ít nhất 1 điểm tại Emirates.

Đây là trận đấu quan trọng để Arsenal chứng minh bản lĩnh. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian qua, và không được phép sảy chân thêm khi Man City có dấu hiệu hồi phục.

