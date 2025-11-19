Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu hồi hơn 7.500 xe Toyota và Lexus tại Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Toyota Việt Nam thông báo triển khai chương trình triệu hồi hơn 7.500 xe Toyota và Lexus để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe.

Theo Toyota Việt Nam, đợt triệu hồi ảnh hưởng tới tổng cộng 7.579 xe thuộc thương hiệu ToyotaLexus bị ảnh hưởng. Chương trình bắt đầu từ ngày 17/11, thực hiện tại toàn bộ đại lý Toyota và Lexus trên cả nước.

Các xe nằm trong diện triệu hồi được trang bị đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch hiển thị nhiều thông tin khác nhau (đèn và chỉ thị cảnh báo, các đồng hồ đo, các thông báo,...).

Trong quá trình sử dụng, màn hình hiển thị có thể không sáng sau khi bật khóa điện. Việc lái xe trong tình trạng không có đồng hồ tốc độ và các cảnh báo khiến người lái bỏ qua các thông tin cần thiết, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo danh sách công bố, dòng Corolla Cross chiếm số lượng lớn nhất, với 6.623 xe sản xuất trong giai đoạn 25/1/2024 đến 21/10/2024. Mẫu Corolla cũng có 9 xe sản xuất từ ngày 6/10/2023 đến 17/6/2024, cùng 471 xe sản xuất từ ngày 1/6/2023 đến 22/10/2024 và 58 xe sản xuất từ 16/1 đến 19/9/2024

corolla-cross-dai-ly-2192.jpg

Dòng MPV cao cấp Toyota Alphard có tổng cộng 344 xe bị ảnh hưởng, gồm 93 xe sản xuất từ ngày 20/7/2023 đến 19/5/2025 và 251 xe sản xuất từ ngày 18/7/2023 đến 14/5/2025. Mẫu Camry chỉ có 1 xe thuộc diện triệu hồi, sản xuất ngày 23/7/2024.

Với thương hiệu Lexus, các xe bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc dòng LM với 71 chiếc, cùng 2 xe LS 500 khác. Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Về giải pháp, nhà sản xuất sẽ gửi thông báo mời khách hàng có xe bị ảnh hưởng sớm đưa phương tiện tới đại lý để được khắc phục miễn phí. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số. Thời gian kiểm tra và sửa chữa, cập nhật dự kiến khoảng 2-3 giờ/xe.

Với những xe Toyota/Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, Đại lý Toyota và Đại lý Lexus sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Lê Tuấn
