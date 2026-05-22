Trao tặng tủ sách Việt Nam tại Liên bang Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức lễ trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cho Trung tâm Văn hoá Nga – Việt. Đây được xem là sự kiện trọng tâm, nằm trong chương trình “Tuần lễ Việt Nam” tại thành phố bên bờ sông Neva.

Không chỉ đơn thuần là trao tặng sách, sự kiện này khẳng định vai trò tiên phong của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) trong chiến lược đưa tri thức và văn hoá Việt vươn ra thế giới. Những đầu sách được chọn lọc kỹ lưỡng bao gồm: sách tiếng Việt; sách về văn hoá, truyền thống, lịch sử, địa lý Việt Nam; sách dành cho thiếu nhi; đồng thời cũng giới thiệu đến các bạn sinh viên Nga bộ sách giáo khoa tiếng Nga (từ lớp 3 đến lớp 12) do NXBGDVN đang tổ chức biên soạn.

Lễ trao tặng Tủ sách tiếng Việt của NXBGDVN. Ảnh: ĐH SP QG Herzen

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng biên tập NXBGDVN nhấn mạnh: "Là đơn vị xuất bản giáo dục hàng đầu Việt Nam, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách giáo khoa trong nước, mà còn mang sứ mệnh kết nối tri thức Việt với bạn bè quốc tế. Việc xây dựng 'Tủ sách Việt Nam' tại một trung tâm văn hoá uy tín như Đại học Herzen là minh chứng rõ nét cho cam kết nâng cao vị thế của nền giáo dục và xuất bản Việt Nam trên bản đồ thế giới."

Ông Thái cũng cho biết NXBGDVN đang đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Trung tâm Văn hóa Nga – Việt, không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sách mà còn hướng tới tổ chức các hội thảo, toạ đàm về đổi mới giáo dục, trao đổi sinh viên và quảng bá văn học Việt tới bạn đọc Nga.

Đối tác chiến lược khẳng định uy tín

Sự hiện diện và những đóng góp của NXBGDVN đã nhận được sự đánh giá cao từ phía đối tác Nga cũng như cộng đồng ngoại giao.

Ông Vyacheslav Kalganov – Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại St. Petersburg bày tỏ: "Chúng tôi đặc biệt cảm ơn NXBGDVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Việt vì sự tham gia tích cực vào các hoạt động của Tuần lễ Việt Nam. Những cuốn sách này không chỉ là tài liệu học tập mà còn là cầu nối văn hoá vô giá."

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhấn mạnh: Việc đưa sách giáo khoa và giáo trình của NXBGDVN vào trung tâm văn hoá sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc dạy và học tiếng Việt, góp phần duy trì bản sắc văn hoá cho thế hệ trẻ kiều bào và giới thiệu đến bạn bè Nga.

Tủ sách Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại diện Đại học Herzen, ông Alexander Streltsov – Phó Hiệu trưởng khẳng định: "Việc tiếp nhận 'Tủ sách Việt Nam' từ NXBGDVN là một sự kiện quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga – Việt. Trung tâm Văn hoá Nga – Việt từ khi khai trương (tháng 7/2025) đã trở thành điểm hẹn lý tưởng, và sự hợp tác này càng củng cố vị thế của trường như một cầu nối tri thức."

Lan toả giá trị văn hoá và giáo dục

Sau lễ trao tặng, “Tủ sách Việt Nam” do NXBGDVN tài trợ sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Nga. Sinh viên các trường đại học như Herzen, Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga (RUDN) và Đại học Kinh tế Quốc dân Nga (HSE) đã có cơ hội tiếp cận ngay với những đầu sách chất lượng cao này.

Sự kiện này là một phần trong chiến lược dài hạn của NXBGDVN nhằm khẳng định vị thế không chỉ là nhà xuất bản trong nước mà còn là một đối tác quốc tế uy tín trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản, góp phần đưa “thương hiệu” tri thức Việt vươn xa hơn nữa trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở những trang sách, "Tủ sách tiếng Việt" của NXBGDVN hiện diện tại Herzen chính là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn mình của nền tri thức Việt. Trong bối cảnh quan hệ Việt – Nga đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và toàn diện nhất, việc một nhà xuất bản giáo dục chủ lực của Việt Nam chủ động đặt chân vào địa hạt quốc tế, mang theo "hồn cốt" dân tộc qua từng con chữ, đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: giáo dục Việt Nam không chỉ hội nhập, mà còn biết cách lan toả.

Với những thoả thuận hợp tác, cùng sự khởi đầu ấn tượng từ "Tủ sách tiếng Việt", NXBGDVN đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ là "cánh tay nối dài" của ngành giáo dục trong nước, mà còn là một đại sứ văn hoá – giáo dục đích thực trên bản đồ thế giới. Và có lẽ, sẽ không còn xa nữa khi những "Tủ sách tiếng Việt" lại tiếp tục mở ra ở nhiều nơi trên thế giới.

